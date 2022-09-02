أفضل عطور ايف روشيه النسائية واسعارها ، لقد أصبح منتشراً في اوقاتنا الحالية استخدام العطور من قبل العديد من فئات المجتمع ، مما يثير الفضول حول جمع المعلومات التي تتعلق بأفضل العطور المنتشرة ، كونه هنالك عدد كبير من العطور المتوفرة في نطاق المملكة العربية السعودية ، مثل عطور ايف روشيه ذات الشهرة الواسعة جداً كونها من المركات الخليجية التي تتميزة برائحتها الجميلة والتي يفضل الكثير أن يحصل على تلك العطور ، تابعوا معنا .

إيف روشيه ويكيبيديا

إيف روشيه هي شركة فرنسية متخصصة في صناعة مستحضرات التجميل والعطور. تأسست في عام 1965 م من قبل رجل الأعمال الشهير إيف روشيه في لا جاسيلي. تهتم الشركة بتصنيع أفضل المنتجات من خامات وخامات طبيعية 100٪، وتتميز منتجاتها بالرقي والتميز ورائحة طويلة الأمد ومميزة ذات طابع مميز. الشركة الفرنسية، وهذا ما ساعدها على أن تصبح اليوم واحدة من أكبر شركات العطور ومستحضرات التجميل في العالم، حيث تمتلك الشركة اليوم أكثر من ثلاثة آلاف متجر في 88 دولة حول العالم، في حين أن عدد موظفيها هو أكثر من 13500 موظف من جنسيات مختلفة، والمقر الرئيسي اليوم يقع في مدينة رين، بريزبين، فرنسا.

أفضل عطر نسائي من إيف روشيه

تقدم شركة إيف روشيه للعطور ومستحضرات التجميل مجموعة ضخمة ومميزة من العطور والمنتجات النسائية التي لاقت ترحيبا كبيرا حول العالم، لذلك هناك العديد من عمليات البحث عن أفضل العطور النسائية، وخلال هذه السطور سنقدم لك باقة من أفضل العطور على الإطلاق وهي كالتالي

العطر سعر رابط الشراء عطر So Elixir 50 مل 265 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر الكرز الطازج 100 مل 109 ريال سعودي يمكن شراؤها كوليكس نوت عطر دامور 30 ​​مل 144 ريال سعودي يمكن شراؤها Come On Evdance EDP 50 ml 206 ريال يمكن شراؤها عطر Evdance 100 مل 333 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر اوتو دا نوي 100 مل 253 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر بلانك سوليل 100 مل 253 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر زنبق الوادي المنعش 100 مل 109 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر سو إليكسير بيريل 50 مل 206 ريال يمكن شراؤها

عطر إيف روشيه الأكثر مبيعًا للنساء

نقدم لكم أدناه مجموعة من العطور النسائية إيف روشيه الأكثر مبيعًا والتي تسعى إليها النساء في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي

العطر سعر رابط الشراء عطر مون روج 50 مل 173 ريال سعودي يمكن شراؤها مجموعة عطور Moon Evidence 247 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر تروبيكال تونتشن 100 مل 253 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر جاردن بارتي 100 مل 253 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر سابلو فوف 100 مل 253 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر So Elixir Bois Sensuelle 50 مل 265 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر مات بلانج 100 مل 253 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر نوفر جينر 100 مل 253 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر بلانك سوليل 100 مل 253 ريال سعودي يمكن شراؤها كوليكس نوت عطر دامور 50 مل 202 ريال سعودي يمكن شراؤها مجموعة عطر كوليكس نوت 50 مل 238 ريال سعودي يمكن شراؤها

أفضل عطور إيف روشيه للنساء

يقدم إيف روشيه باقة من العطور المنعشة برائحة طبيعية، لمجموعة من الأزهار المميزة التي تحظى بإقبال كبير لدى النساء حول العالم، وهذه المجموعة على النحو التالي

العطر سعر رابط الشراء نقاوة الورد الحلو 100 مل 109 ريال سعودي يمكن شراؤها فاربينا نقاء 100 مل 109 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر زهرة العسل الطازج 100 مل 109 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر الشاي الأخضر 100 مل 109 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر الكرز الطازج 100 مل 109 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر نوفر جينر 100 مل 109 ريال سعودي يمكن شراؤها عطر زنبق الوادي المنعش 100 مل 109 ريال سعودي يمكن شراؤها

عطور إيف روشيه للسيدات

تختلف أسعار منتجات وعطور إيف روشيه الفرنسية، من منتج إلى آخر، أو من عبوة أو حجم إلى آخر ؛ حسب نوع الزهور والمكونات الموجودة في تركيبة العطر، تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات المختلفة ما بين مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية بالشعر والجسم والمكياج، بالإضافة إلى الزيوت العطرية وأسعار هذه العطور و يمكن التعرف على مستحضرات التجميل بسهولة من خلال الموقع الرسمي للشركة في المملكة العربية السعودية. من خلال هذا الرابط المباشر.

فروع عطور ايف روشيه في السعودية

تضم المملكة العربية السعودية مجموعة ضخمة من فروع ومحلات شركة العطور الفرنسية Yves Rocher، في مختلف المدن والمحافظات السعودية، وعلى رأسها مدينتي الرياض وجدة اللتين تمتلكان أكبر عدد من الفروع، و عناوين الفروع كالتالي

فروع إيف روشيه الرياض

وهو التالي

الربوة مول.

مرحبا مول.

تالا مول.

العثيم مول.

غرناطة مول.

حياة مول.

النخيل مول.

مركز الفيصلية.

جاليري الرياض.

بارك افينيو.

فروع إيف روشيه الدمام

ألقابهم هي كما يلي

دارين مول.

العثيم مول الدمام.

النخيل مول.

فروع إيف روشيه الظهران

عناوينهم هي كما يلي

الظهران مول.

امواج مول.

فروع مكة ايف روشيه

ثلاثة فروع هي

مكة مول.

الحجاز بلازا.

الضيافة مول.

فروع إيف روشيه بالطائف

فرعين هما

العبيكان.

جوري مول.

فروع إيف روشيه في المدينة المنورة

عناوينهم هي كما يلي

النور مول.

مول الراشد.

مدينة عالية.

المنار مول.

فروع إيف روشيه ينبع

فرعين هما

ينبع مول.

الدانة مول.

فرعي إيف روشيه حفر الباطن وتبوك

في الأماكن التالية

الموقع هو حفر الباطن مول.

مركز تبوك.

حديقة تبوك.

فرعي إيف روشيه بريدة وعنيزة

في الأماكن التالية

النخيل بلازا.

العثيم بريدة.

عنيزة مول.

العثيم عنيزة.

فرعي إيف روشيه خميس مشيط وجيزان

في الأماكن التالية

شارع الخميس.

موجان بارك خميس مشاط.

كادي مول جيزان.

الراشد مول جيزان.

فرعي إيف روشيه صبيا وحائل

في هذه الأماكن

سروات مول صبيا.

جاردن مول حائل.

حائل الكبرى.

أرقام ووسائل التواصل مع إيف روشيه السعودية

توفر الشركة الفرنسية مجموعة من وسائل الاتصال المختلفة، بهدف عرض منتجاتها وسهولة التواصل مع العملاء وتلقي الشكاوى والاقتراحات، وهذه الوسائل على النحو التالي

نموذج الاتصال “”.

الموقع الرسمي “”.

حساب Instagram عبر هذا الرابط.

حساب Facebook عبر هذا الرابط.

قناة يوتيوب عبر هذا الرابط.

أفضل عطور ايف روشيه النسائية واسعارها ، تعتبر من الشركات الرائدة في انتاج العطور ومنتجات الاهتمام بالبشرة حول العالم ، وتحتل المنتجات الخاصة بشركة إيفه الأسواق الخليجية بكثرة ، وياتي ذلك نتجة الاهتمام من النساء الخليجيات بالحصول على العطور ذات الجودة العالية .