أفضل علاج لأصل الأمراض مقاومة الإنسولين

ما هي مقاومة الانسولين إنها حالة لا تستجيب فيها الخلايا للأنسولين، وبدون الأنسولين لا تستطيع الخلايا الحصول على الوقود والطعام حتى تتضور جوعًا.

يمكن لخلايا دهون البطن أن تعطل التوازن الطبيعي ووظيفة الهرمونات مثل اللبتين والأديبونكتين، والتي يُعتقد أنها تلعب دورًا في استجابة الجسم للأنسولين.

هناك طرق يمكن للطبيب من خلالها تحديد وجود مقاومة الأنسولين في الجسم، مما يساعد على تحديد بداية العلاج لمقاومة الأنسولين.

يجعلك تتوق إلى الكربوهيدرات. ثم يتم إرسال إشارة إلى البنكرياس تخبره بإنتاج المزيد من الأنسولين. الشخص العادي المصاب بمقاومة الأنسولين لديه 5-7 مرات أكثر من المعتاد من الأنسولين.

تسبب المستويات العالية من الأنسولين التأثيرات التالية

الخلايا المتعطشة.

ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تلف الجسم.

ما الذي يسبب مقاومة الأنسولين التعرض الزائد للأنسولين (بسبب تناول الكربوهيدرات المزمن والوجبات المتكررة)

كيف يمكننا حل هذه المشكلة الغياب المطول للأنسولين.

إذا كنت لا تكبح مقاومة الأنسولين

لن تفقد الوزن.

سوف تكون جائعا في كل وقت.

في رأيي، يستغرق الأمر حوالي 3-8 أشهر أو أكثر للانعكاس والتعافي من مقاومة الأنسولين. سيكون إصدار الكيتو الصحي مع الصيام المتقطع مسؤولاً عن 90٪ من التحسن، حيث يوفر هذا النظام الغذائي الصحي جميع العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها لتسريع عملية الشفاء.

إذا كنت ترغب في تحسين نتائجك

أضف تمارين مثل المشي السريع لمدة نصف ساعة في اليوم.

قلل من التوتر بالابتعاد عن البيئات المزدحمة والأشخاص.

نم أكثر (سبع إلى ثماني ساعات في اليوم).

احصل على الكثير من العناصر الغذائية (الزنك وفيتامين د والكروم والبوتاسيوم والمغنيسيوم)

تقطع هذه الخطوات شوطًا طويلاً في التعامل مع مقاومة الأنسولين.

كيف تعرف أن مقاومة الأنسولين تختفي