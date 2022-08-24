أفضل علاج لإزالة الكدمات من الوجه وتحت العين، يؤدي الإصابة بنزيف تحت الجلد حول العيون في بعض الأوقات ما يطلق عليه الأطباء بكدمة العين أو العين ولا تعتبر كدمة العين إصابة من الإصابات المخيفة، إذ إنّها في الطبيعة ما تذهب بعد مرور مجموعة من الأيام دون الذهاب لأيّ علاج.

أفضل علاج لإزالة الكدمات من الوجه وتحت العينين

هناك العديد من العلاجات التي يمكن استخدامها للتخلص من كدمات الوجه وتحت العينين، ومن أفضل العلاجات لإزالة الكدمات من الوجه وتحت العينين ما يلي

استخدم مكعبات الثلج

أحضر بعض مكعبات الثلج وضعها في كيس بلاستيكي ثم ضع هذا الكيس في قطعة قماش.

ثم يمكنك وضع مكعبات الثلج هذه على المنطقة المصابة وتركها لمدة 20 دقيقة.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في اليوم حتى تختفي الكدمات.

إذا لم يكن لديك مكعبات ثلج، يمكنك استخدام الكمادات الباردة.

رسالة

يمكنك تدليك المنطقة المصابة بلطف، حيث يعمل التدليك على تعزيز تدفق الدم وبالتالي التخلص من هذا التورم.

إذا كان التدليك يسبب لك الألم، فيمكنك تركه أو عدم الاعتماد عليه كعلاج.

كمادات دافئة

بعد زوال التورم في منطقة العين، يمكنك استخدام كمادات دافئة للتخلص من الكدمات في تلك المنطقة.

بإحضار منشفة صغيرة ثم وضعها في وعاء، صب الماء الدافئ على تلك المنشفة.

بعد ذلك يمكنك طي هذه المنشفة ثم وضعها على المنطقة تحت العين وتركها لمدة 10 دقائق.

ستساعدك هذه الطريقة على التخلص من الكدمات واللون الأزرق على الوجه وتحت العينين.

فيتامين سي

هناك أنواع من الكريمات التي تحتوي على فيتامين سي والتي يمكن استخدامها لتسريع عملية الشفاء.

تستغرق عملية الشفاء عادةً وقتًا أقل أو أطول، اعتمادًا على عمر الشخص وكذلك شدة الإصابة.

أسباب الكدمات

هناك عوامل تؤدي إلى ظهور الكدمات والتورم في الوجه ومنها ما يلي

وهناك بعض الأدوية التي تؤدي إلى ظهور هذه الحالة ومنها الأسبرين والمنشطات.

مارس بعض الرياضات وخاصة كرة القدم.

– أخذ الحقن العضلي أو الوريدي بطريقة خاطئة.

تعتبر حوادث المرور من أكثر أسباب هذه الحالة شيوعًا.

الضرب سواء باستخدام أداة حادة أو بقبضة اليد.

قد يصاب كبار السن بكدمات بسبب ترقق الدم أو بسبب عدم سماكة الجلد.

هناك كدمات تحدث بدون سبب محدد، مثل الكدمات التي تحدث نتيجة مرض السكري أو نتيجة الاصطدام بجسم معين.

طرق طبيعية لعلاج كدمات الوجه وتحت العينين

هناك مجموعة من العلاجات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها للتخلص من الكدمات في الوجه وتحت العينين، ومنها ما يلي

جل الصبار

هناك العديد من الدراسات والأبحاث التي أثبتت أن جل الصبار له دور فعال في التخلص من التورم الناتج عن الكدمات.

عن طريق وضع هلام الصبار الطبيعي على المنطقة المصابة وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم تختفي تلك الكدمات بشكل دائم.

استخدم الكمادات الباردة أو الدافئة

بعد إصابة الخدمة مباشرة، يمكن استخدام الكمادات الباردة في تلك المنطقة، حيث يساعد ذلك على تقليل تدفق الدم إلى المنطقة التي توجد بها الكدمة، ومن ثم تقليل كمية الدم المتسربة من الأوعية الدموية والاحتفاظ بها تحت الجلد .

يمكن أيضًا استخدام الكمادات الدافئة في حالة إصابة الكدمة لفترة من الوقت، حيث يساعد ذلك على استعادة تدفق الدم.

أناناس

يحتوي الأناناس على مجموعة من الإنزيمات التي تقلل التورم والانتفاخ.

لذلك يمكن الحصول على هذه الإنزيمات بأكثر من طريقة، إما عن طريق تناول الأناناس أو باستخدام الكريمات التي تحتوي عليها، أو عن طريق تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على إنزيم البروميلين.

زهرة العطاس

يمكن استخدام الأعشاب الطبيعية لعلاج هذه المشكلة. واحدة من تلك الأعشاب هي زهرة العطاس.

فيتامين ك

الكريمات التي تحتوي على فيتامين ك وفيتامين ج لها القدرة على عدم تجلط الدم تحت الجلد وبالتالي التخلص من الكدمات.

خل حمض التفاح

خل التفاح له خصائص مطهرة ويحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن.

لذلك يمكن استخدامه للتخلص من كدمات الوجه.

عن طريق خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع نصف كوب ماء، ثم أحضر كرة قطنية واغمسها في هذا المحلول ثم دهنها على المنطقة المصابة.

البابونج

يمكن استخدام البابونج لعلاج الكدمات عن طريق إحضار ملعقة من البابونج وملعقة من اللافندر.

ثم تغلي هذه المكونات بكوب من الماء، وتترك لتبرد.

ثم اغمسي قطعة صغيرة من القماش النظيف في هذا الخليط ثم ضعيها على منطقة الكدمة مع الضغط واتركيها لمدة 10 دقائق للحصول على نتائج فعالة.

مرهم لعلاج الكدمات على الوجه وتحت العينين

هناك أنواع من الكريمات لها دور فعال في التخلص من الكدمات على الوجه وتحت العينين وتسريع عملية الشفاء منها ما يلي

كريم هيموكلار

يحتوي هذا الكريم على مواد فعالة تعمل على تفتيت جلطات الدم، وهي بوليستر البنتوزان وبولي سلفات البنتوزان.

كما أن لهذا اللافندر دور فعال في القضاء على اللون الأزرق وكدمات الوجه.

كريم أرنيكا

يمكن الحصول على هذا الكريم بدون وصفة طبية، حيث يحتوي على خصائص تعالج الانتفاخ والتورم في الوجه.

ومع ذلك، لا ينبغي تطبيق هذا الخزامى على الجروح، لأن هذا لن يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

كريم بيوديرما أرنيكا

يعتبر هذا الكريم من أفضل العلاجات التي يمكن استخدامها للتخلص من الكدمات على الجسم وخاصة على الوجه.

كريم فيتامين ك

يمكن استخدام كريم يحتوي على فيتامين ك لتقليل التورم والسيطرة على النزيف.

يعمل هذا الكريم أيضًا على استعادة الأوعية الدموية وتسريع الشفاء.

نصائح للتخلص من الكدمات على الوجه وتحت العينين

يمكنك اتباع النصائح والإرشادات التالية لعلاج كدمات الوجه وتحت العينين

استخدام مسكنات الألم مثل الباراسيتامول والأسيتامينوفين.

كما يجب تجنب استخدام الأسبرين أو الإيبوبروفين، لأن هذا الدواء يعمل على حدوث النزيف وزيادة حدوث الكدمات.

– وضع الرأس على وسادة مرتفعة عند النوم حيث يقلل ذلك من التورم والانتفاخ خاصة في المنطقة الواقعة تحت العينين.

لا ترفع أشياء ثقيلة حتى لا تسبب نزيفًا تحت الجلد.

أيضا، يجب تجنب التمرين لمدة يومين بعد الإصابة.

عادة، يقل الألم الناتج عن الكدمات في غضون ثلاثة أيام، ولكن إذا استمر هذا الألم لفترة أطول، يجب عليك الذهاب إلى الطبيب.

لتقليل التورم ومنع النزيف تحت الجلد، اضغط برفق على المنطقة المصابة.

يمكنك الذهاب للطبيب في حالة عدم وضوح الرؤية وكذلك عند ارتفاع درجة الحرارة.

كذلك عند حدوث انتفاخ شديد مصحوب بألم في منطقة تحت العين وكذلك إذا كانت المنطقة تحت العين دافئة.

في حال الظن بوجود إصابة أكثر صعوبة فعلى المصاب الذهاب على محمل العاجل إلى طبيب عيون؛ كحالات الاشتباه بوجود تعرض في العين والأذنين والأنف والحنجرة، أو يُحال إلى مركز تشخيصي متخصص في الأعصاب إذا اشتُبه بوجود إصابة في المخ .