أفضل علاج للكوليسترول والدهون الثلاثية، الحفاظ على الكولسترول ضمن المراحل الطبيعية وهو من ابرز الأمور، إذ إن زيادة مراحل يزيد من خطر التعرض للاصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وتقول الطبيبة نيكا غولدبيرغ، المديرة التنفيذية لمركز جوان إتش تيش لصحة السيدة التي تكون مصابة.

الكوليسترول والدهون الثلاثية

يقول العديد من الأطباء المختصين أن الكوليسترول مادة دهنية توجد داخل جسم الإنسان، وهناك بعض الضار من هذا الكوليسترول، وهناك أيضًا شيء مفيد.

من المعروف أن الكوليسترول الجيد هو ما يفرزه الجسم لإنتاج خلايا جديدة يمكن للإنسان إدخالها إلى الجسم من خلال بعض الدهون الصحية مثل الأسماك والمكسرات والزيوت النباتية أيضًا.

أما الكوليسترول الضار فهو ناتج عن دخول بعض أنواع الدهون إلى الجسم، والتي تدخل الجسم عن طريق بعض الحميات الغذائية السيئة، مثل العمل على تناول المكسرات أو الدهون، ومع مرور الوقت تترسب هذه الدهون في الشرايين و الأوعية الدموية، مما يسبب العديد من المشاكل الخطيرة داخل الجسم. جسم الانسان.

أما الدهون الثلاثية فهي دهون ضارة تتراكم في جسم الإنسان على الأوعية الدموية والشرايين أيضًا، وتتراكم أيضًا على الأعضاء داخل الجسم، والتي تحدث نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون غير صحية، أو تحتوي على سكريات أو النشويات أو الدهون.

بالإضافة إلى تناول السعرات الحرارية، يمكن أن تؤثر هذه الأعراض على الكبد أيضًا، وحتى على صحة الجسم كله.

أفضل علاج للكوليسترول والدهون الثلاثية

هناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها كأفضل علاج للكوليسترول والدهون الثلاثية، والتي من خلالها يجب اتباع ما يلي

يجب أن تفقد وزنك الزائد.

يجب عليك الإقلاع عن التدخين تمامًا.

احرص على اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الغذائية الطبيعية والصحية، مثل تناول الفاكهة والخضروات واللحوم.

محاولة استبدال بعض الدهون الضارة في الطعام باستخدام زيت الزيتون بدلاً من ذلك، وذلك لمساعدة الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

احرص على ممارسة الرياضة باستمرار، وخاصة المشي أو ركوب الدراجات أو الجري كل يوم، فالرياضة تهيئ الجسم للتخلص من جميع الدهون الثلاثية الضارة والكوليسترول الضار أيضًا.

تناول المزيد من الأسماك الدهنية، لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6، وهذه الأحماض تقلل من نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، مما يزيد من النسبة المفيدة من الدهون التي تزود الجسم بالعناصر الغذائية الصحية، وليس الدهون الضارة فقط.

حاول التقليل من تناول كل من النشويات والسكريات بشكل كبير لأنها من العوامل الرئيسية في حدوث مشاكل الكوليسترول والدهون الثلاثية.

أخيرًا لا بد من اتباع تعليمات الطبيب في النصائح والأدوية الخاصة بالحالة، فهذه الأدوية تقلل من مستوى الكوليسترول الضار في صالة الألعاب الرياضية، كما تقلل من نسبة الدهون المشبعة في الجسم.

علاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم

هناك العديد من الأدوية التي تم تصنيفها على أنها أفضل علاج للكوليسترول والدهون الثلاثية، ومن أهم هذه الأدوية

1- العلاج بالستاتين

يعتبر هذا العلاج من أكثر العلاجات استخداماً في علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية، وهو من الأدوية المعروفة والشعبية في الوقت الحاضر، حيث يعمل على رفع مستوى الكوليسترول في الدم عن طريق تقليل كل ما يسببه من أضرار. وتساعد على زيادة مستويات الكوليسترول النافع في الجسم.

كما أنه يعمل عن طريق الحد من عمل إنزيم يسمى MG-Coe reductase، والذي يحفز بشكل أساسي التفاعلات الكيميائية التي تنتج الكوليسترول.

من خلال تثبيط عمل هذه المهمة، يتم زيادة مستقبلات الكوليسترول الضارة على جميع أسطح خلايا الكبد، والتي تعمل على إحداث انخفاض كبير في مستوى الكوليسترول الضار، لذلك يتم القضاء عليه.

2- العلاج بحمض النيكوتين

تستخدم هذه المجموعة عند ارتفاع نسبة الكوليسترول أو الدهون الثلاثية في الدم، وهذا العلاج من فيتامينات ب، ويعمل على إعطاء الجسم جرعات عالية وكبيرة لزيادة جزيئات الكوليسترول الضارة في الجسم.

يقلل من البروتين الدهني (أ) فيه، ويقلل أيضًا من الدهون الثلاثية، ثم يرفع الكولسترول الجيد في الجسم.

قد تنجم عن الآثار الجانبية لهذا العلاج، مثل الاحمرار الذي يظهر في الوجه، أو الحكة، أو عدم الراحة في المعدة، على سبيل المثال.

عوامل الكوليسترول والدهون الثلاثية

تظهر بعض الأعراض على المريض التي تنبئ بوجود خلل في الدهون الثلاثية والكوليسترول مما يجعل المريض يشعر بالعديد من الأعراض الغريبة وغير المفهومة، وهذه من أهم العوامل التي تعرض المريض للإصابة بمعدل أكبر من غيره، على عكس العوامل المحددة. بواسطة الطبيب المختص

قد يؤثر عمر المريض على هذه المشكلة.

أن يكون المريض يعاني من أحد الأمراض المزمنة مثل الضغط أو السكر أو القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو حتى السمنة.

فشل دور التمرين في إنقاص الوزن.

فشل النظام الغذائي المتبع بسبب تقليل مشكلة الكوليسترول والدهون الثلاثية مما يدل على خلل غير طبيعي يتطلب بعد ذلك نظام علاج محدد تحت إشراف الطبيب.

خلل في مستوى دهون اللحوم، وهو الكوليسترول الكلي، أي الكوليسترول الجيد، والكوليسترول السيئ، والدهون الثلاثية أيضًا.

الكولسترول هو عبارة عن مادة من دهنية شمعية توجد في جسد المصاب وتنتقل عبر شريان الدم يحتاج جسدك إلى قدر محدد ليعمل بشكل سليم، لكنه ينتج كل ما يريده و ينتقل الكولسترول عبر الجسم بالخلايا الدهنية.