أفضل قطرة لعلاج حساسية العين وأعراض الإصابة بالحساسية ،من المشهور أن امراض العين من الحالات المنتشرة والخطيرة في بعض الأحيان، والتي يتم علاجها باستعمال مجموعة كبيرة من الوسائل، ولعل اكثر الوسائل المستعملة في العلاج هي قطرة العين، ولكن قد يريد البعض معرفة احسن الأصناف التي يستطيع المصاب من استخدامها في العلاج وسوف نبين سلبيات استعمال قطرة العين.

أعراض حساسية العين

يجب أن تكون أهم الأعراض المصاحبة لحساسية العين معروفة جيدًا لتحديد ما إذا كان الشخص مصابًا أم لا. ومن أهم هذه الأعراض ما يلي

إحساس بالحرقان داخل العين.

الشعور بوجود شيء ما داخل العين دائمًا.

الشعور بحكة داخل العين.

عيون حمراء؛

تورم الجفون.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن حساسية العين قد تحدث نتيجة الإصابة بما يسمى بحمى القش، ومن أهم أسبابها تطاير حبوب اللقاح، ووجود الغبار في الهواء، وتناثر شعر الحيوانات الأليفة، وبعض أنواع الأدوية المستخدمة أو التي ترتدي العدسات اللاصقة قد تسبب حساسية للعين.

ابرز قطرات للعين لعلاج الحساسية

يعتمد بعض الأشخاص على أنفسهم في علاج حساسية العين، وذلك باستخدام بعض منتجات العناية بالعيون التي لا تتطلب وصفة طبية، ويتم ذلك من خلال العناية بالعيون في المنزل، أو باستخدام كمادات دافئة على العين، أو غسل العين بماء فاتر. الماء، أو استخدم محلول غسيل العين التجاري.

عندما يزداد الألم في العين أو تزداد شدة الاحمرار فيها أو الإفرازات الناتجة عنها، لا بد هنا من استشارة الطبيب الذي بدوره يصف أفضل قطرات لعلاج حساسية العين للشخص المصاب، وهذا يسبقه عدد من الإجراءات الوقائية التي يحرص الطبيب على اتباعها قبل وصف نوع معين من القطرات، وهي

يتم استخدام الدموع الاصطناعية أولاً.

ينصح بوضع كمادات على العين.

تجنب التعرض لمسببات الحساسية.

استخدم قطرات معالجة الحساسية في النهاية.

يعتمد اختيار الطبيب لنوع القطرة المناسب على عدة عوامل، منها

السبب الرئيسي للحساسية.

الأعراض التي تظهر على المريض.

شدة تأثير هذه الأعراض على قدرة الفرد على القيام بمهام مختلفة.

أفضل أنواع القطرات المستخدمة في علاج حساسية العين هي تلك التي تحتوي على مضادات الهيستامين وقطرات مضادة للالتهابات ومزيلات الاحتقان، وكذلك القطرات متعددة الاستخدامات.

أنواع القطرات لعلاج حساسية العين

قطرات مضادات الهيستامين

هي الخطوة الأولى في علاج حساسية العين، في حالة فشل طرق العلاج السابقة، حيث تساعد على الشعور بالراحة عند الشعور بالحكة أو وجود دموع، وتعمل على تخفيف أعراض حساسية العين، لكن تأثيرها يستمر لمدة بضع ساعات مما يؤدي إلى الحاجة إلى إعادة استخدامه أكثر من مرة خلال اليوم.

أهم مضادات الهيستامين

تستخدم هذه القطرة لتقليل الحساسية والاحمرار المصاحبين لها، من نقطة إلى أربع نقاط يوميًا، حسب حالة المريض وكما يرى الطبيب.

قطرات العين إيميداستين ديومارات.

يستخدم كمضاد للالتهابات وعندما تشعر بالحكة والألم في العين.

قطرات العين ليفوكاباستين

وهو مضاد للهستامين يستخدم في علاج حساسية العين وتوسع حدقة العين ولتقليل الحكة وتهيج الالتهاب.

قطرات مضادة للالتهابات

ينقسم هذا النوع من القطرات إلى قسمين

القطرات غير الستيرويدية المضادة للالتهابات

تكمن فعالية هذه القطرات في أنها تؤثر على بعض نهايات العصب البصري، لذا فهي تغير طريقة الحكة التي تشعر بها.

كيتورولاك هو مضاد الالتهاب غير الستيرويدي الوحيد المعترف به لعلاج حكة العيون.

يبدأ الشعور بالحكة بالاختفاء بعد ساعة واحدة من استخدام قطرة العين المتخصصة.

هنا لا داعي للقلق من الشعور بالحرقان داخل العين أو الوخز، فهذا عرض جانبي طبيعي عند استخدام هذا النوع من القطرات في العلاج لأول مرة.

الستيرويدات القشرية

لا تعتبر الكورتيكوستيرويدات أفضل قطرات لعلاج حساسية العين، حيث تستخدم في علاج الأعراض طويلة المفعول لحساسية العين، لذلك قد تسبب آثارًا جانبية غير سارة نتيجة طول فترة استخدامها، ومن أهمها قطرات Lotipridnol و Lotimax.

تجنب استخدام هذه القطرات دون استشارة الطبيب لخطورة الآثار الجانبية الناتجة عنها، مثل ارتفاع ضغط العين ومرض الساد، والعدوى بالبكتيريا في العين، والتعرض لمرض الجلوكوما، والعناية الكاملة بإجراء جميع الفحوصات أثناء استخدام هذه القطرات من قبل أخصائي العيون لضمان سلامة العين بشكل مستمر.

انواع قطرات احتقان

يعمل هذا النوع من القطرات على التخلص من احمرار العين وتفتيح بياض العين خلال فترة قصيرة، وتعمل هذه القطرات على تضييق الأوعية الدموية في منطقة العين مما يؤدي إلى التخفيف من احمرار العين، وينصح الأطباء. عدم استعمال هذه القطرات لفترة طويلة، وهي غير مرغوب فيها في حالات أمراض العيون التحسسية، أو الزرق، لما لها من آثار جانبية ضارة، وهي

زيادة مشاكل العين.

زيادة احمرار العين.

انتفاخ العين حتى بعد التوقف عن الاستعمال.

أمثلة على هذه القطرات التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية هي

قطرات النافازولين

وهو دواء يثبط التهاب العين، ويعمل على علاج جفاف العين والحكة، ومن آثاره الجانبية أنه يسبب تشوش الرؤية.

قطرات فينيليفرين

وهو دواء يوسع حدقة العين، عن طريق تضييق الأوعية الدموية، وكذلك عضلة القزحية، ويستخدم في علاج التهاب العين، وكذلك التهاب الملتحمة، والحساسية للضوء.

قطرات العين أوكسي ميتازولين

وهو من أهم أنواع الأدوية المضادة للالتهابات والحساسية التي توصف لمن هم دون سن السادسة بمعدل قطرة إلى قطرتين ثلاث مرات في اليوم. يساعد في تقليل الاحمرار والحكة.

قطرات متعددة الاستخدامات

هذا النوع من القطرات عبارة عن مزيج من مضادات الهيستامين وقطرات مزيلة للاحتقان. وهي عبارة عن قطرة للعين متعددة الاستخدامات تخفف من حكة العين وتقلل من التمزق وتزيل الاحمرار.

من أمثلة هذه القطرات قطرات النافازولين، وهناك أنواع أحدث من القطرات التي تعتبر أفضل قطرات لعلاج حساسية العين، وهي مفيدة جدًا لمرضى التهاب الملتحمة التحسسي، ومن الأمثلة على ذلك

قطرات العين إبيناستين

يستخدم هذا النوع من القطرات لعلاج التهاب الملتحمة، مع ملاحظة أنه لا يجب استخدامه عند ارتداء العدسات اللاصقة.

قطرة كيتوتيفين

القطرات المضادة للالتهابات وحساسية عالية والتهاب الملتحمة وقطرة أو قطرتين تستعمل في العين المصابة مرتين يومياً،

قطرات العين olopatadine هيدروكلوريد

هو عقار هيستامين يعمل على تقليل تهيج العين وتقليل الاحمرار، لا تستخدمه لمن هم دون سن الثالثة

تعليمات العلاج بقطرات العين

يجب اتباع جميع التعليمات الموصى بها عند استخدام أي نوع من القطرات المخصصة لعلاج حساسية العين، ومن أهم هذه التعليمات ما يلي

اقرأ التعليمات الواردة في النشرة الخاصة بقطرة العين.

لا تستعمل هذه القطرات بدون استشارة الطبيب لأكثر من ثلاثة أيام، لأن ذلك قد يزيد الخطورة على عيون المريض.

تجنب استخدام هذه القطرات لمرضى التهاب العين أو مرضى الجلوكوما دون استشارة طبيب مختص.

يتم تخزين هذه الأنواع من القطرات في الثلاجة في جميع الأوقات، مما يقلل من الإحساس بالوخز أو الحرقان عند استخدامه.

تجنب استخدام هذه القطرات بشكل متكرر أثناء ارتداء العدسات اللاصقة. يجب خلع هذه العدسات قبل استخدام القطرات ثم إعادة وضعها بعد عشر دقائق من وضع القطرات.

تأكد من إغلاق النوافذ جيدًا خلال فصل الربيع، عندما تتطاير حبوب اللقاح في الهواء.

احرص دائمًا على ارتداء النظارات الشمسية بمجرد مغادرة المنزل.

انتبه لغسل اليدين بعد لمس أي حيوان.

يجب استخدام فراش طارد للحشرات.

وهناك مجموعة كبيرة من الأصناف لقطرات العين التي قد تستعمل دون الرجوع الى الطبيب، وهناك العديد من الاصناف التي يجب فيها اخذ وصفة من الطبيب لاستعمالها وذلك لان العين من الأعضاء الحساسة جدا في الجسم ولخطورة الاستخدام دون نصيحة الطبيب نسال الله لكم التوفيق في كل الامور والسداد والتمتع بالصحة والعافية.