أفضل كريم طبيعي لشد الوجه والرقبة خلال أيام ، دائماً ما يبحث العديد من الأشخاص حول التعرف على المعلومات التي تتعلق بالعلاجات التي يتم وصفها من قبل أطباء التجميل وخاصة فئة النساء كونهم يبحثون دائماً حول مستحضرات التجميل والكريمات التي تستخدم لذلك الغرض ، وبالتالي سنتعرف عبر السطور القادمة على كريم الأفضل من المواد الطبيعية لشد الوجه والرقبة لما يحتويه من فوائد ملحوظة في زيادة إشراق البشرة ، تابعوا معنا .

عن شيخوخة الجلد والأعراض المرتبطة به

شيخوخة الجلد تعني تغير في شكلها وظهور علامات الشيخوخة نتيجة ضعف أنسجة الجلد وفقدان الطبقة الدهنية التي عادة ما تكون تحتها وتعمل على تغذيتها.

ترهل الجلد

ظهور التجاعيد الدقيقة حول الفم والعينين.

ظهور تجاعيد كبيرة في الجبهة وباقي الوجه والرقبة.

امتلاء وترهل وتجعد المنطقة الواقعة تحت الذقن وهو ما يعرف بظهور الحشائش.

أفضل كريم شد الوجه الطبيعي

لا تفضل العديد من النساء استخدام كريمات البشرة الاصطناعية ؛ بما أنهم يخشون أن تحتوي هذه الكريمات على مواد اصطناعية قد تضر بشرتهم على المدى الطويل، لذلك في هذا الجزء من المقال سنعرض بعض كريمات شد الوجه التي يمكن صنعها في المنزل

كريم شد الوجه بذر الكتان الطبيعي

يمكنك عمل كريم بذر الكتان الطبيعي لشد الوجه بالطريقة التالية

يوضع قدر مع كوب من الماء على نار خفيفة.

أضف ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان إلى الماء.

بعد أن يتحول الماء إلى هلام بعد الغليان، يتم إزالته من النار وتصفيته من بذر الكتان.

ضعي الجل الناتج من غليان بذر الكتان في وعاء بلاستيكي نظيف وأضيفي إليه 3 ملاعق كبيرة من جل الصبار وربع كوب من زيت الزيتون.

يقلب الخليط جيداً حتى يتحول إلى كريمة متجانسة.

يمكن استخدام هذا الكريم مرة واحدة في اليوم قبل النوم، وتزول آثاره المتبقية في الصباح.

كريم شد الوجه بزبدة الشيا والزيوت الطبيعية

يمكنك عمل كريم من زبدة الشيا والزيوت الطبيعية لشد الوجه بالطريقة التالية

ضعي نصف كوب من زبدة الشيا في خلاط يدوي صغير.

تضاف المكونات التالية إلى زبدة الشيا “ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند – ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو – ملعقتان كبيرتان من زيت الجريب فروت – ملعقتان كبيرتان من زيت الحلبة – ملعقتان كبيرتان من زيت اللافندر.”

يتم خلط جميع المكونات المذكورة أعلاه جيدًا باستخدام مضرب يدوي.

يوضع الكريم في علبة بلاستيكية، ويستخدم مرة واحدة في اليوم قبل النوم.

الأرز والحليب وكريم العسل لشد الوجه

يمكنك عمل كريمة من الأرز والحليب والعسل لشد الوجه بالطريقة التالية

اغلي نصف كوب أرز في كوب ماء.

بعد أن يغلي الأرز جيدًا، يُصفى من الماء ويترك ليبرد.

ضعي الأرز في خلاط يدوي صغير مع نصف كوب حليب و 3 ملاعق كبيرة من العسل.

يتم خلط المكونات جيدًا حتى يتم الحصول على كريم متجانس.

يستخدم هذا الكريم مرة واحدة في اليوم قبل النوم.

أفضل كريمات مكافحة الشيخوخة

هناك العديد من الكريمات الآمنة على البشرة بالرغم من كونها كريمات مصنّعة، وتعمل على شد منطقة الوجه والرقبة دون الإضرار بالجلد، وفي هذا الجزء من المقال سنعرض أفضل أنواع تلك الكريمات التي يمكن للمرأة أن تستخدمها لحل مشكلة علامات الشيخوخة على الجلد

كريم ديرميدين

يتميز هذا الكريم المضاد للشيخوخة بما يلي

يمتص هذا الكريم بسرعة ولا يترك أي بقايا دهنية خلفه لذا يمكن استخدامه في أي وقت من اليوم.

هذا الكريم مناسب لجميع أنواع البشرة.

هذا الكريم غني بمضادات الأكسدة والمغذيات للبشرة.

لا يحتوي هذا الكريم على البارابين أو الكبريتات أو الأصباغ الاصطناعية.

تظهر نتائج هذا الكريم بعد الأسبوع الأول من استخدامه.

كريم نيوتروجينا

يتميز هذا الكريم المضاد للشيخوخة بما يلي

العنصر النشط الرئيسي في هذا الكريم هو حمض الهيالورونيك الذي يعمل على إخفاء تجاعيد الجلد.

يحتوي على مركب الجلوكوز المنشط والريتينول، مما يجعله قادرًا على تقليل آثار الشيخوخة على الوجه والجلد 5 مرات أفضل من الكريمات الأخرى.

خالية من العطور التي تسبب تهيج الجلد.

تظهر نتائجه على الجلد بعد أسبوع واحد فقط من استخدامه.

هذا الكريم مناسب لجميع أنواع البشرة.

كريم Era Age Defying

يتميز هذا الكريم المضاد للشيخوخة بما يلي

يتكون هذا الكريم من مياه معدنية حرارية ومستخلصات نباتات برية.

يساعد الجلد على إعادة إنتاج الكولاجين وتجديد الخلايا الميتة.

يظهر تأثير هذا الكريم بعد بضع دقائق من استخدامه، لأنه مصنوع من السيليكا التي تخترق الجلد بسرعة.

قناع البيض لشد الوجه

ترغب الكثير من النساء في معرفة أفضل قناع طبيعي لشد الوجه، لذلك سنعرض لهن قناع البيض لشد الوجه على النحو التالي

اخلطي بياض بيضة مع المكونات التالية (ملعقتان كبيرتان من الحليب + ملعقة كبيرة سكر).

ثم يتم تقليب المكونات المذكورة أعلاه حتى تمتزج.

يوضع القناع على الوجه لمدة ربع ساعة ثم يغسل الوجه.

عادة ما تظهر آثار استخدام هذا القناع على الفور.

يمكن تطبيق هذا القناع يوميًا لتحسين مظهر الجلد وتجديد خلايا الوجه الميتة.

تعرفنا عبر السطور السابقة على أفضل كريم طبيعي لشد الوجه والرقبة خلال أيام ، بالإضافة إلى بعض الكريمات الأخرى التي تعمل أيضًا على مكافحة آثار الشيخوخة حتى تتمكن كل امرأة تريد التخلص من ترهل الجلد والتجاعيد.