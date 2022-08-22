أفضل كريم مرطب للجسم شديد الجفاف، الحِفاظ على شباب الوجه ووقايته من الشيخوخة لا يتم إلا من خلال ترطيب الوجه بصفة منتظمة بعلمية كاملة، وذلك من المستطاع تحقيقه عن طريق اتباع مجموعة من الطرق تتمثل في تنظيف البشرة بانتظام يوميا على الأقل ثلاث مرات بالغسول الذي حدده الطبيب والماء الفاتر.

أفضل غسول الجسم الجاف

تتعرض البشرة للعديد من العوامل التي تؤثر عليها وتتسبب في جفافها، لذلك فهي توحد مجموعة من أفضل أنواع المرطبات التي يمكن استخدامها للحصول على نتائج أفضل، ومنها ما يلي

1- كريم مرطب CeraVe

ينصح به الأطباء لقدرته على تهدئة البشرة وتأثيرها في علاج مشكلة الجفاف، كما أنه خالي من العطور والمواد غير المصرح بها.

2- Eucerin Advanced

يحتوي هذا المرطب على مجموعة من المكونات التي تساهم في إزالة طبقات وتشققات الجلد الميت وتنعيم وترطيب البشرة، حيث يعمل على نضارة البشرة ويعالجها من الخشونة.

3- كريم فاني مرطب للبشرة

يمكن أيضًا استخدام هذا المرطب للبشرة الحساسة، بالإضافة إلى ترطيب البشرة الجافة وإعطائها النعومة والانتعاش.

4- أفين زيراكالم. مرطب

يحتوي هذا المرطب على مجموعة من الفيتامينات التي تعتبر من مضادات الانسداد، كما أنه يحتوي على مجموعة من العناصر التي تساهم في ترطيب البشرة وإعطائها النعومة.

5- كريم الجسم لتأخير ظهور علامات تقدم السن بالشاي الأسود

ينصح به أطباء الجلدية، لقدرته على إزالة التجاعيد الناتجة عن جفاف الجلد، كما أنه يساهم في علاج البشرة من الخشونة ويمنحها النضارة والجمال خلال فترة قصيرة من استخدامه.

6- لوشن الترطيب اليومي

من أفضل كريمات الترطيب، حيث أنه غني بفيتامين E و B5، مما يمنع الجلد الناعم والترطيب الجيد بنسبة كبيرة، كما أنه مناسب للجسم والوجه لأنه خالٍ من المكونات العطرية التي تهيج البشرة.

7- لوشن الجسم نيفيا انتينس هيلينج

يتميز هذا المرطب بمركب احترافي للفيتامينات يمنح البشرة النعومة والترطيب.

8- كريم الجسم المخفوق من دوف

يتميز المرطب بقوامه الكريمي وملمسه الناعم للبشرة، حيث يمنح الجسم ترطيبًا عميقًا، دون الشعور بالالتصاق بالجلد، ويحتوي الكريم على حليب الأرز والمكاديميا

9- جو مالون إبرة الراعي

مرطب يزيل الطبقات الجافة من الجلد لاحتوائه على عناصر طبيعية مفيدة للبشرة، فهو كريم طبي خالي من المواد الكيميائية.

10- كريم افينيو اكزيما

الأكزيما مرض جلدي يصيب الجلد ويسبب له الحكة. هذا الكريم فعال لهذه الحالة. يهدئ البشرة ويعالج التهيج ويمنحها النعومة والنضارة.

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أسباب جفاف الجلد

كما تحدثنا عن أفضل مرطب للجسم للبشرة شديدة الجفاف، يمكننا تحديد الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، حيث يمر الجلد بعدد من العوامل التي تؤدي إلى جفاف الجلد، فقد تكون عوامل طبيعية أو عوامل شخصية أدت إلى في حالة تدهور الجلد سنتعرف على الاسباب كالتالي

استعمال صابون غير مناسب لنوع البشرة كالصابون الصلب، إذ يضر الجلد ويجف وخشونة.

تعريض الشخص للشمس لفترات طويلة مما يسبب تشققات في الجلد وظهور تجاعيد وخطوط على الجلد.

التعرض للمنظفات الكيماوية مثل غسيل الصحون والكلور ومنظفات الغسيل، كل هذه الأشياء تجفف الجلد.

يعتبر مرضى السكر من أكثر الأشخاص عرضة لجفاف الجلد بسبب ضعف الدورة الدموية وكثرة التبول.

حمامات السباحة تحتوي على مواد ضارة للبشرة والجلد مثل الكلور. إذا تعرضت لهذه المياه لفترة طويلة، يمكن أن يحدث جفاف في الجلد.

عند تناول بعض الأدوية، يكون لها آثار جانبية تسبب جفاف الجلد.

تعرض الإنسان لبعض الأمراض الجلدية مثل التشققات، والبثور، وحب الشباب، والاحمرار، والبقع، والصدفية، وكلها تترك أثراً على الجلد وتجف.

للشيخوخة وعدم قدرة الجلد على إنتاج الزيوت الطبيعية تأثير كبير على الجلد ويتعرض للجفاف والتجاعيد وظهور الخطوط على الجلد.

لتقلبات الطقس تأثير كبير على الجلد، فعندما يكون الجو حارًا جدًا، يتعرض الجلد للعديد من المشاكل، وأهمها الجفاف.

تسبب اضطرابات الغدة الدرقية جفاف الجلد.

مشكلة في روتين العناية بالبشرة، حيث يمكنك استخدام منتجات غير مناسبة لنوع بشرتك.

يتدهور الجلد خلال الشتاء ويصاب بالجفاف بشكل كبير.

يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية جفاف الجلد.

يؤثر النظام الغذائي غير الصحي على البشرة ونضارتها ويتسبب في جفافها.

أعراض جفاف الجلد

كما ذكرنا أن أفضل كريم مرطب للجسم الجاف له دور فعال في القضاء على هذا الجفاف ولكن ما هي أعراض الجفاف وهذا ما سنتعرف عليه من خلال النقاط التالية

يصبح نسيج الجلد خشنًا ومشدودًا.

عندما يتم إهمال الجلد وعدم ترطيبه، فإنه يمر ببعض المراحل مثل التهيج والتقشر.

الجلد الجاف جدا عرضة للخشونة المفرطة والحكة الشديدة.

يصبح مظهر الجلد مزعجًا وخشنًا.

تشققات وخطوط في جميع أنحاء الجسم.

يتعرض الجسم للاحمرار في مناطق معينة.

يتعرض كعوب الساقين للشقوق والملمس الخشن.

تقشير الوجه وخاصة عند النساء يمكن ملاحظة أن الجلد يتقشر باللون الأبيض.

الشعور بضيق في الجلد خاصة بعد الاستحمام والسباحة.

الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض التي لها دور في الجفاف، مثل سرطان الغدد الليمفاوية، والإيدز، والتهاب الجلد التماسي، ومشاكل الغدة الدرقية، وسوء التغذية، والسكري، وأمراض الكلى والكبد.

علاج الجلد الجاف

هناك العديد من طرق العلاج الأخرى التي يمكن استخدامها للقضاء على الجفاف، وسوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية

يمكنك استخدام كريمات الترطيب الخاصة بنوع بشرتك بعد التعرض للمواد الكيميائية ومساحيق الغسيل.

عند التعرض للشمس لفترات طويلة يوصى باستخدام كريم واقي قبل مغادرة المنزل.

قبل الذهاب إلى المسبح، يمكنك أيضًا وضع كريم مرطب عند الخروج.

الاهتمام بالترطيب المستمر خلال سنوات حياتك ومنذ الشباب مما يضمن ترطيب طويل الأمد للبشرة، حيث نجد أن الشخص في السن يتمتع ببشرة جيدة.

استخدام الكريمات والمرطبات الطبية أو الطبيعية المصنوعة من الفواكه والخضروات والتي لا تحتوي على مواد عطرية أو كيميائية.

استحم مرة واحدة يوميًا إذا لم تكن بحاجة إلى التعرض للكثير من الماء يوميًا.

بعد الاستحمام، جفف جسمك جيدًا ورفق باستخدام مناشف ناعمة.

استخدم الصابون الطبي والابتعاد عن الصابون العطري.

افركي الجسم برفق عند استخدام الليفة.

يفضل الاستحمام بالماء الدافئ والابتعاد عن الماء الساخن.

المرطبات المستخدمة ويفضل أن تكون دهنية أو زيتية.

الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء يومياً مع شرب العصائر الطبيعية.

استخدام كريمات المضادات الحيوية خاصة في حالة تشقق الجلد.

يفضل ارتداء الملابس القطنية ذات اللمسة الناعمة، وتجنب الملابس الصوفية.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يتضمن الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات.

قم بجلسات تنظيف البشرة من وقت لآخر.

جرب استخدام منظف غسيل لا يحتوي على روائح أو أصباغ.

يتعرض الجلد لمجموعة كبيرة من المعضلات مثل باقي أعضاء وخلايا جسم الإنسان المنتشرة في الجسم يشكل الجلد طبقة على الجلد الخارجي للجلد في مناطق متنوعة من الجسم بشكل يضعه في خانة ان يكون متسخًا دائما وغير نظيف.