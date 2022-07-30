أفضل كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة هِيْبيض وشك تمامًا من أي اسمرار أو بقع غامقة

مع تقدم العمر، ومغادرة المنزل والتعرض لأشعة الشمس بكثرة، تبدأ التجاعيد والبقع الداكنة بالظهُور على الوجه، ويصبح لون البشرة أغمق من لونها الحقيقي، ولهذا تم اقتراح وصفات الكولاجين الطبيعية من محَلْية الصنع. مكونات. خلقت للتغلب على هذه المشاكل، والبيض من أهم المكونات التي تعطي البشرة لونًا أفتح وتنعيمها، والليمون غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة البقع الداكنة، وإعطاء البشرة لونًا أفتح كَمْا تساهم فِيْ إعطاء البشرة ترطيبًا جيدًا.

أفضل كولاجين طبيعي لتبييض البشرة.

المكونات

بياض بيضة

5 قطرات من عصير الليمون

طريقة التحضير

افصلي بياض البيض عن الصفار، ثم أضيفِيْ قطرات الليمون إلى البياض واخلطيها.

يخلط الخليط بلطف حتى لا يكون لدينا فقاعات.

يتم تنظيف الوجه جيدًا ثم تجفِيْفه بمنديل أو منشفة.

يوضع مزيج الكولاجين المحضر على الوجه ويوزع جيدا على الوجه بالتساوي.

استمر فِيْ وضع الخليط على وجهك حتى يجف.

اشطفِيْ وجهك بالماء الفاتر وتأكدي من إزالة كل المزيج وسيظهر الفرق على الفور.

يتم عمل هذا القناع مرتين فِيْ الأسبوع.

احرصي على وضع هذا القناع ليلاً وعدم التعرض لأشعة الشمس، حيث أن قطرات الليمون ستسبب بقعًا على وجهك عند تعرضك لأشعة الشمس.

نشا الكولاجين والشاي الأخضر للبشرة

يساعد النشا على تفتيح لون البشرة وعلاجها وإعطائها مظهراً متألقاً، بالإضافة إلى النشا الذي يساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة وشد الوجه واستعادة النضارة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من النشا.

أربع ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر المسلوق

طريقة التحضير

يُحضر وعاء ويوضع فِيْه ملعقتان كبيرتان من النشا.

ضع ملاعق كبيرة من الشاي الأخضر المغلي واحدة تلو الأخرى على النشا، مع الحرص على التقليب.

استمر فِيْ التقليب وخلط المكونات حتى تحصل على القوام الصحيح.

بمجرد تحضير القناع، يوضع على الوجه وينتشر جيداً.

استمر فِيْ وضع القناع على وجهك حتى يجف.

نظف وجه الخليط جيداً باستخدام الماء البارد.

للحصول على أفضل النتائج، كرر هذا القناع مرة واحدة فِيْ الأسبوع، وفِيْ كل مرة ستلاحظ فرقًا.

العناية بالبشرة مهمة للحفاظ على جمالك الخارجي. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الطبية لم تكن آمنة بشكل دائم للبشرة، خاصة على البشرة الجافة أو الحساسة. لذلك يفضل استخدام الوصفات والمكونات الطبيعية التي تمد البشرة بعناصر مفِيْدة. تغذي البشرة وتمنع جفافها أو تآكلها مع مرور الوقت.