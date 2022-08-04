أفضل ماسكات طبيعية للحصول على بشرة بيضاء خالية من كل العيوب

أفضل ماسكات الوجه الطبيعية لبشرة صافِيْة خالية من جميع الشوائب، موضوعنا اليوم يتضمن مزيجين طبيعيين ثبت أنهما يحَلْان جميع مشاكل البشرة حيث نسعى جميعاً للحصول على بشرة صافِيْة خالية من الشوائب وآثار البثور، وهذا هُو الدور الرئيسي الذي تقوم به الأقنعة التي نشاركها معكَمْ اليوم، تحتوي على مواد من الطبيعة ليست ضارة إطلاقاً، ولكن لها فوائد رائعة جداً، ومع خليط هذه المواد سيكون لدينا ماسك متكامل لتوضيح وترطيب البشرة. علامات غير مرغوب فِيْها.

أفضل منظفات البشرة الطبيعية

المكونات اللازمة لعمل القناع الأول

3 ملاعق صغيرة من مسحوق القهُوة ويمكنك استبدالها بالقهُوة سريعة الذوبان.

نصف كوب ماء مغلي.

نصف موزة ناضجة.

2 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

2 ملاعق صغيرة من ماء الورد

فِيْ وعاء نضع كَمْية مسحوق القهُوة والماء المغلي، ثم نخلط جيداً ونترك القهُوة جانباً، وسنستخدمها لاحقاً، ومن ناحية أخرى، نأخذ نصف حبة الموز ونقشرها، ثم نقطعها إلى شرائح. وعاء ثم نضيف 6 ملاعق كبيرة من خليط القهُوة ثم نضيف كَمْية كل من زيت جوز الهند وماء الورد ثم نخلط المكونات جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي اليدوي ونخلط حتى تصبح ناعمة ثم نضع هذا الخليط على بشرة نظيفة ونضعها يوضع على الوجه والرقبة ثم يترك على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الجلد بالماء البارد ويرطب البشرة بالزيت أو كريم الترطيب وللحصول على أفضل النتائج كرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا والكَمْية المتبقية من يتم تخزين الخليط فِيْ وعاء زجاجي صغير وتخزينه فِيْ الثلاجة.

تبييض البشرة وترطيبها بعمق.

المكونات اللازمة لعمل القناع الثاني

نصف موزة ناضجة.

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الأرز المطحون.

ملعقة صغيرة من القهُوة سريعة الذوبان.

2 ملاعق صغيرة من الزبادي الطبيعي بدون سكر.

نأخذ نصف حبة الموز ونقشرها، ثم نقطعها إلى شرائح ونضعها فِيْ وعاء، ثم نضيف مسحوق الأرز والقهُوة سريعة الذوبان، ثم نضيف الزبادي، ثم نهرس المكونات جيدًا بالشوكة حتى تصبح كريمية. امزجي، ضعي هذا المزيج على البشرة بعد التنظيف بغسول مناسب، ضعيه على الوجه والرقبة، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي البشرة بالماء البارد، ثم رطّبي البشرة بكريمنا المفضل.