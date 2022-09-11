أفضل مراكز التسوق فِيْ مرسيليا.. بوتيكات عصرية وأسواق “المُستعمل”

مرسيليا فِيْ جنوب فرنسا هِيْ مركز دولي نابض بالحياة ولديها الكثير لتقدمه خاصة فِيْما يتعلق بالتسوق فِيْ مرسيليا.

كَمْا هُو الحال فِيْ أي مدينة كبيرة، يكون العرض واسعًا جدًا من المتاجر ومحلات العلامات التجارية العالمية. تقدم Vibrant Marseille مجموعة من البوتيكات العصرية لأسواق السلع المستعملة والمتاجر الكبرى والمتاجر الفاخرة والفنون والحرف اليدوية ومحلات بيع التذكارات. وهنا بعض من هؤلاء فِيْ مرسيليا.

أفضل الأماكن للتسوق فِيْ مرسيليا

1. شارع لا كانيبيير

غالبًا ما يشار إليه باسم “الشانزليزيه فِيْ مرسيليا”، يتصل هذا الشارع بالميناء القديم فِيْ الأطراف الشمالية الغربية وهُو مليء بمحلات الأزياء والإكسسوارات ذات المستوى العالمي ومستحضرات التجميل والسلع المنزلية بالتجزئة.

نصيحة للمسافر ابق فِيْ أحد الفنادق فِيْ هذا الشارع إذا كنت ترغب فِيْ التعرف على هذه المدينة الساحرة.

2. حي “لو بانييه”

أصبحت هذه المنطقة التي يبلغ عمرها قرونًا والتي تتمتع بتاريخ طويل من الهجرة مؤخرًا واحدة من أفضل أماكن التسوق فِيْ مرسيليا المليئة بالمنتجات الرائعة التي صنعها الحرفِيْون المحليون.

تعد شوارع “Le Panier” المتعرجة ذات التلال والواجهات الملونة موطنًا للمصممين المتخصصين فِيْ الملابس والإكسسوارات، وبائعي منتجات مرسيليا التقليدية مثل الصابون المعطر وزينة عيد الميلاد، وعمال العطور وغيرهم.

نصيحة المسافر إذا كان الفن الأصلي هُو ما تبحث عَنّْه، فتأكد من استكشاف العديد من المعارض الفنية فِيْ المنطقة حيث من الممكن غالبًا الحصول على نسخة مطبوعة بسعر معقول أو حتى نسخة أصلية.

3. مجمع التسوق Le Terraces du Port

يقع مجمع التسوق المترامي الأطراف على الواجهة البحرية شمال الميناء القديم مباشرة، ويتدفق السكان المحليون والسياح على حد سواء هنا لزيارة أكثر من 170 متجرًا وأخاديدًا وفعاليات مجانية مثل عروض الأزياء وعروض المنتجات.

ستجد داخل المجمع متاجر ماركات عالمية مثل “H&M” و “Zara” و “Tommy Hilfiger” وغيرها الكثير، بالإضافة إلَّى متاجر متخصصة للجمال والعطور والإكسسوارات والهدايا المنتجة محليًا.

نصيحة المسافر توفر منطقة السطح الخارجية للمجمع إطلالات خلابة على المياه والميناء القديم.

4. سوق Marché des Capucins

هذا السوق الأكثر رواجًا فِيْ مرسيليا والمعروف محليًا باسم “Marché de Noailles” هُو المكان المناسب للتوجه إلَّى المذاق الحقيقي للثقافة المحلية.

السوق مخصص لبيع المنتجات الطازجة والسلع الجافة الرائعة.

هنا يمكنك التجول بين محلات الفواكه والخضروات والتوابل والأطعمة الشهِيْة البروفنسية التي يعكس تنوعها تنوع مرسيليا من كتل السمسم الطحينة إلَّى البهارات المغربية ومعجون الفلفل الحار والمعجنات الجزائرية. الأسعار منخفضة فِيْ هذا السوق والجودة ممتازة بشكل عام.

نصيحة المسافر يفتح السوق من الاثنين إلَّى السبت من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، وشراء الفاكهة الطازجة والجبن والخبز والمعجنات من أفضل سوق فِيْ مرسيليا.

5. منطقة “كورس جوليان”

يقع حي Cours Julien إلَّى الشرق من Marché des Capucins. المنطقة فائقة الحداثة مغطاة بفن الشارع وتشتهر بمتاجر الملابس القديمة والمصممين المبدعين والمتاجر التي تركز على الأساليب الطليعية والبوهِيْمية. إنه مكان جيد للذهاب إليه إذا كنت تبحث عَنّْ ملابس وإكسسوارات ومجوهرات مستعملة. الكتب والأدوات المنزلية.

نصيحة المسافر توجه إلَّى “Cours Julien” بعد نزهة عبر أسواق المزارعين القريبة.

6. سوق مرسيليا للسلع المستعملة والتحف

يمتد سوق السلع المستعملة والتحف فِيْ مرسيليا على عدة كتل، وغالبًا ما تتم مقارنته بسوق أو سوق على طراز شمال إفريقيا، حيث السوق صاخب ومليء بالألوان والمحادثات وأحيانًا صوت المساومة بين أصحاب المتاجر والمتسوقين.

يعد هذا السوق من أفضل مراكز التسوق فِيْ مرسيليا حيث يمكنك التجول بين المحلات التجارية داخل السوق وخارجه التي تبيع الملابس القديمة والكتب والسجلات القديمة والأثاث والفنون العتيقة والفخار والأواني الفضية وأشياء أخرى لا حصر لها.

تأكد من إطلاعك على سوق التحف المغطى الضخم والحانة الصغيرة المجاورة.

نصيحة المسافر يفتح السوق المغطى كل يوم ما عدا أيام الاثنين، فِيْ حين أن أكشاك “السوق العادلة” تفتح فقط فِيْ عطلات نهاية الأسبوع.