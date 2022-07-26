أفضل مسكن ألم الكلى ، الكلى عضوان على شكل حبة الفاصولياء يعملان كنظام لترشيح الفضلات في الجسد ، حيث يقومون بتصفية دمك 12 مرة في خلال وقت قصير وهنا يتم القضاء من المياه الفائض والمواد الكيميائية غير المرغوب فيها، أو النفايات في الدم على شكل بول وتقوم الكلى السليمة بتصنيع هرمونًا يسمى إريثروبويتين، وهو الذي يرسل اخبار الى جسدك أن يصنع خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين.

أسباب آلام الكلى

انتقال العدوى من المثانة أو من الحالب إلى الكلى، حيث تصعد البكتيريا التي أصابت المثانة إلى الكلى عبر الحالب، أو تنتقل مباشرة من الحالب إلى إحدى الكليتين.

هناك بعض أنواع البكتيريا التي تصيب الكلى مباشرة وتسبب التهابات شديدة في الكلى.

حصوات الكلى هي السبب الرئيسي للعديد من المرضى الذين يعانون من آلام شديدة في منطقة الكلى.

هناك مرض يعتبر مرض وراثي وهو مرض الكلى المتعدد الكيسات الذي يسبب آلام في الظهر والجوانب.

تسد بعض الجلطات الشريان الكلوي، مما يتسبب في تطور المنطقة التي يغذيها الشريان ما يعرف بالنخر أو التخثر الناتج عن انسداد الشريان المغذي.

نزيف كلوي حاد.

التهابات في الأنسجة حول الكلى.

يعد سرطان الكلى أحد أكثر أسباب آلام الكلى شيوعًا.

بعض الأدوية التي تضر أنسجة الكلى.

مرض انحلال الكلى هو السبب الأكثر شيوعًا عند الأطفال.

أعراض آلام الكلى والظهر

تعتبر آلام الكلى والظهر من الحالات الخطيرة التي يجب معالجتها في أسرع وقت ممكن، وغالبًا ما تكون نتيجة عدوى في المسالك البولية أو عدوى تنتقل من المثانة إلى الكلى، والأعراض المصاحبة لهذا النوع عديدة

ظهور الدم في البول نتيجة نزيف إما في المثانة أو الكلى.

تصبح رائحة البول كريهة بسبب وجود إفرازات بكتيرية.

قد يكون الألم الشديد في الظهر أو في نفس منطقة الكلى على كلا الجانبين.

ينتشر الألم إلى الفخذ، ويشعر المريض بألم في هذه المنطقة.

وجود القيء المصاحب للعطس.

ارتفاع في درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالحمى.

كثرة التبول مع قشعريرة في الجسم.

طرق علاج الكلى

الماء ينصح الأطباء مرضى الكلى الذين يعانون من آلام في الجانبين أو الظهر بشرب كميات مناسبة من الماء يوميًا ودوريًا، حيث قد يساعد ذلك في طرد البكتيريا.

التوت البري أظهرت الدراسات أن عصير التوت البري يقوم بعمل رائع في الوقاية من الالتهابات التي قد تصيب المثانة أو الكلى، لذلك يوصى بشربه بكميات كبيرة.

تجنب شرب المنبهات إزالة الكافيين من الكلى يتطلب عملاً إضافياً، لذلك يفضل عدم شرب المنبهات.

عدم شرب الكحول وهو أهم جزء في علاج المرض نفسه أو تخفيف الآلام، وذلك لاحتوائه على عناصر تسمم الكلى والمثانة.

البروبيوتيك يفضل شرب المشروبات التي تعززه، وهو أفضل من استخدام المضادات الحيوية، حيث تقتل المضادات الحيوية جميع أنواع البكتيريا الضارة والمفيدة للجسم، بينما تقتل البروبيوتيك البكتيريا الضارة فقط.

عصير التفاح يحتوي على بعض العناصر الهامة، لذلك فهو يعتبر من الطرق المستخدمة في العلاج كأفضل مسكن لآلام الكلى من الفواكه الطبيعية.

فيتامين ج يعمل كمضاد قوي للأكسدة، ويحافظ على الأنسجة الحيوية في جميع أنحاء الجسم، لذلك فهو يستخدم لمنع الأضرار التي قد تنتج عن الالتهابات البكتيرية وغيرها من أسباب تدمير الأنسجة.

البقدونس يستخدم عصير البقدونس في علاج الآلام، لأنه مدر للبول، ويزيد من كمية البول التي يمكن إفرازها من الكلى، مما يؤدي إلى تقليل الضغط الداخلي في الكلى، ويزول الألم.

استخدام الحرارة يساعد ذلك في الحفاظ على رطوبة ثابتة في الجسم.

أفضل مسكن لآلام الكلى

هناك أنواع عديدة من المسكنات التي يمكن استخدامها لعلاج الآلام الناتجة عن بعض الالتهابات البكتيرية أو الحصوات، ولكن تجدر الإشارة إلى أن استخدام المسكنات فقط لا يعالج المرض نفسه، لذلك يجب تناول المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب المعالج.

الباراسيتامول يخفف الآلام الناتجة عن العدوى البكتيرية والالتهابات الناتجة عنها. كما أنه يستخدم لتسكين الآلام المصاحبة لالتهابات المثانة، وهو أفضل مسكن لآلام الكلى.

نابروكسين يستخدم لعلاج الآلام التي تسببها السرطانات التي تصيب الكلى.

المورفين يستخدم فقط تحت إشراف الطبيب في الحالات الشديدة ولا ينصح باستخدامه بكميات كبيرة لأنه قد يسبب الإدمان.

فوار مسكن للكلى

هناك بعض أنواع الأدوية الفوارة التي يمكن استخدامها لعلاج آلام الكلى

البروكسيمول يعتبر أفضل مسكن لآلام الكلى، ويستخدم أصلاً في علاج حصوات الكلى والحالب.

كاتفاست يستخدم أيضًا لعلاج آلام الكلى بشكل سريع جدًا، ولكن مؤخرًا حظرت منظمة الصحة العالمية بيعه في الصيدليات لفترة من الوقت بسبب كثرة استخدامه، مما قد يتسبب في إصابة المريض بالفشل الكلوي.

مسكن لآلام المرارة

يمكن استخدام أفضل مسكن لألم الكلى الناتج عن حصوة في إحدى الكليتين. يفضل استخدام العقاقير غير الستيرويدية لعلاج هذا النوع من الآلام ومنها

نابروكسين.

ايبوبروفين.

الآثار الجانبية لمسكنات آلام الكلى

التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا لمسكنات الألم هو تقرحات المعدة بسبب الاستخدام المفرط للمسكن.

ظهور طفح جلدي مع حكة مستمرة في الجلد نتيجة احتباس الأملاح.

صعوبة في الهضم مع استمرار الإسهال خلال فترة تناول المسكنات، حيث تزيد المسكنات من كمية الماء التي تفرز في الأمعاء مع زيادة حركتها، مما يتسبب في حدوث إسهال للمريض.

وجود تشوش في الرؤية بالعين مع صداع ودوخة.

مشاكل القلب والكبد. قد يؤدي الإفراط في استخدام المسكنات إلى زيادة الحمل على القلب وإتلاف بعض خلايا الكبد، وذلك لأن جميع المسكنات المعروفة يتم ترشيحها في الكبد.

يسبب الباراسيتامول أحيانًا إمساكًا مع غثيان وقلس.

العلاج الصحيح لآلام الكلى

هناك العديد من الأدوية التي يمكن استخدامها كأفضل مسكن لعلاج آلام الكلى اليمنى، ومنها المسكنات التي تخفف الألم لفترة قصيرة، ثم يعود ذلك الألم مرة أخرى ويسبب مضاعفات وإزعاج للمريض، وطرق علاج آلام الكلى اليمنى تضمن

المضادات الحيوية لا يتم استخدام سوى المضادات الحيوية التي يصفها الطبيب المعالج، ولا ينصح بالإفراط في استخدام هذه المسكنات حتى لا تخلق مناعة للبكتيريا نفسها ضد هذا النوع من العلاج، وقد يطلب الطبيب إجراء تحليل دوري للبول للتأكد من ذلك. اختفت العدوى.

الالتهابات الشديدة يفضل المكوث بالمستشفى حيث يقوم الطبيب المرافق للحالة بالعمل اللازم للمريض مثل استخدام المضادات الحيوية والحقن الوريدي المستمر للسوائل.

الالتهابات المتكررة قد تسبب هذه الالتهابات الشديدة والمتكررة تشوهات في الجهاز البولي، بما في ذلك الكلى، لذلك يمكن إحالة المريض إلى أخصائي أمراض الكلى لتقييم الحالة.

إذا تم اكتشاف المشكلة التي توجد في الكلى في وقت مبكر بما فيه الكفاية لعلاجه وتناول الادوية الكثيرة، في احتمال إبطاء تقدم مرض الكلى وحتى منعه في بعض الأوقات وفي المراحل المبكرة، يستطيع أن تساهم في التغييرات في النظام الغذائي والأدوية على ارتفاع نسبة عمر الكليتين نسأل الله لكم التوفيق والسداد.