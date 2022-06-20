أفضل مطاعم الرياض السعودية فخمة وعوائل

أفضل مطاعم الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تعتبر مدينة الرياض من أجمل المناطق السياحية في المملكة ، ومزارًا رئيسيًا للراغبين في التجول في المملكة العربية السعودية وقضاء أسعد الأوقات. الطعام وخلود الذكريات واللحظات بين العائلة والأصدقاء. يوجد بالعاصمة السعودية العديد من المطاعم العالمية والمحلية والشامية ، والتي تناسب جميع الأذواق والراغبين في تجربة الأطباق من جميع أنحاء العالم والتعرف على ثقافة مختلفة ، فإليك قائمة بأهم المطاعم الموجودة في الرياض.

افضل مطاعم الرياض السعودية

إذا كنت ترغب في الحصول على تجربة فريدة والاستمتاع بأطباق شهية مختلفة ، فعليك زيارة مطعم Lusin المصمم على الطراز الأرمني ، والذي يقدم أشهى المأكولات الأرمنية ، بالإضافة إلى الاستماع إلى الموسيقى التقليدية لدودوك الأرميني في جو ممتع مع الرياح الادوات. يتميز المطعم بتصميم جذاب وأنيق وأجواء رائعة.

مطعم ذا جلوب الرياض

ذا جلوب هو احدى علامات مدينة الرياض ، مطعم ساحر بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، من حيث الموقع والتصميم بمواصفات أوروبية عالمية ، تشعر وكأنك في عالم آخر من الفخامة ، فهو يضم مجموعة من الطهاة على مستوى عال ، سوف تتذوق ألذ الأطباق لتعيش تجربة ممتعة.

المطعم ذو تصميم مبهر على شكل كرة ذهبية بإطلالة خلابة على المدينة. يقع في أعلى برج الفيصلية. يتم تقديم الخدمات في المكان في ثلاث فترات على مدار اليوم ، في الصباح وبعد الظهر والمساء. إذا كنت ترغب في زيارة المكان ، يجب عليك التأكد من الحجز مسبقًا.

مطعم القرية النجدية

تحظى الأطباق السعودية الشعبية بشعبية كبيرة بين المواطنين وزوار المملكة. من افضل الاماكن لتقديم الاطباق الشعبية مطعم النجدي ، وهو مناسب للجميع سواء عائلات او افراد ، بأسعار متوسطة ، مسموح بدخول الاطفال ، ولا توجد موسيقى بالمكان. اكلات سعودية شهيرة تقع على طريق نجم الدين غرب هرفي بالرياض.

مطعم نوزومي الياباني بالرياض

يعد الطعام الياباني من الأطعمة المميزة التي يرغب العرب في تجربتها ، بعد انتشار الدراما الآسيوية ، يتيح هذا المطعم تذوق أشهى الأطباق اليابانية التي تتناسب مع الطبيعة العربية من خلال مزج الثقافات معًا ، منذ ظهور نوزومي في المملكة في عام 2014 ، وهو يحظى بشعبية كبيرة بين السعوديين والأجانب ، ومناسب لجميع الفئات ، ولكن الأطفال دون سن 12 سنة لا يسمح لهم بالحفاظ على أجواء المطعم الهادئة والأنيقة.