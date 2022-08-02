بالإضافة إلى كونها غير جذابة وغير صحية، يمكن أن تسبب الأظافر التالفة أضرارًا صحية خطيرة على المدى الطويل. الأظافر جزء من أجسامنا تُستخدم فِيْ الحياة اليومية ويمكن أن تتضرر أثناء هذا الاستخدام. بمساعدة الأظافر نخدش الأشياء، تذكر أنها يمكن أن تحمي أصابعنا.

أفضل مقوي للأظافر بالأعشاب.

تتسبب العديد من العوامل فِيْ تلف الظفر والجلد المحيط به. من بين هذه الأشياء، يمكن أن نذكر غسل اليدين المتكرر، والعمل البدني، وغسل الأطباق بدون قفازات. انضم إلينا فِيْ هذا المقال لتعريفك بأفضل مقوي للأظافر بالأعشاب.

زيت الليمون

أفضل مقوي للأظافر هُو الليمون. يحتوي الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ومطهرة ومضادة للالتهابات. قوة هذه الفاكهة كبيرة فِيْ قدرتها على تطهِيْر الجسم من السموم. لهذا السبب ينصح باستخدام الليمون إذا كنت تحبين الأظافر الصحية. إذا لم يكن بإمكانك الوصول إلى الليمون نفسه، فمن خلال تحضير الزيت، يمكنك تغذية بشرتك عن طريق تحفِيْز تدفق الدم. سيساعدك استخدام زيت الليمون على التخلص من الزيوت الزائدة بالإضافة إلى تطهِيْر يديك. لاستخدام خصائص هذه المادة لتقوية الجلد حول أظافرك، أضيفِيْ بضع قطرات إلى الصابون السائل حتى تصبح بشرتك وأظافرك لامعة وصحية.

زيت إكليل الجبل

بالإضافة إلى رائحته المنعشة جدًا وفِيْ نفس الوقت المهدئة للإنسان والبيئة المحيطة، يظهر هذا الزيت تأثيرًا رائعًا فِيْ علاج العديد من الأمراض الجلدية مثل البكتيريا والفطريات. مثل الليمون، يعمل زيت إكليل الجبل على تسريع الدورة الدموية ويجعل البشرة أكثر نضارة، لذلك بالإضافة إلى تقوية الأظافر، فإنه يساعد أيضًا على تجديد شباب الجلد من حولهم. لعلاج فطريات الأظافر، يمكنك استخدام زيت إكليل الجبل على أظافرك كل يوم.

زيت السمسم

من الزيوت المستخدمة فِيْ معظم المنازل وبغض النظر عن مقدار ما نقوله عن الفوائد الفريدة لهذا الزيت هُو زيت بذور السمسم. يمكنك بسهُولة استخدام هذا الزيت لتقوية الأظافر التالفة أو الجلد التالف حول الأظافر. يستخدم زيت السمسم كَمْرطب عميق ومرطب للبشرة والأظافر. هذا الزيت مصدر غني بالمعادن والأحماض الدهنية التي تمنع تلف الأظافر.

زيت الزيتون

زيت الزيتون مادة مرطبة وشفائية للغاية يمتصها الجلد بسهُولة. يستخدم كأفضل مقوي للأظافر والجلد حول الظفر. زيت الزيتون غني بفِيْتامين E الذي يساعد فِيْ نمو الأظافر السريع. يزيد استخدام هذا الزيت من مرونة الأظافر ويمنعها من التشقق والتلف.

زيت اللوز الحَلْو

يعتبر زيت اللوز الحَلْو مقويًا رائعًا للأظافر. هذا الزيت النباتي غني بمضادات الأكسدة الأساسية، وأحماض أوميغا 6 و 9 الدهنية والعديد من فِيْتامينات ب.بإضافة بضع قطرات من هذا الزيت، بالإضافة إلى ترميم الجلد حول أظافرك، فإنه يضيف أيضًا لمعانًا لأظافرك.