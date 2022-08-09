أفضل مكمل غذائي في الصيدليات، يجب معرفة ان الغذاء الصحي لا يستطيع احد الاستغناء عنه وهو يحمي من التعرض بالاصابة بالأمراض ولذلك فيجب الاهتمام بالحفاظ على تناول كل من البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والكالسيوم وغيرهم من المعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، وهي توجد في مجموعة كبيرة من الخضروات والفاكهة للأسف بسبب كثرة العمل والانشغال اليومي تجد أن مجموعة كبيرة من الاشخاص يقومون بتناول الأطعمة الجاهزة .

أفضل مكملات صيدلية

هناك العديد من أنواع المكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات، ويمكن تناولها دون قلق أو خوف، وأفضل المكملات الغذائية في الصيدليات هي

دواء الجوفامين

يعتبر هذا الدواء من أفضل أنواع المكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات، حيث يحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، ويساهم في تقوية جهاز المناعة في الجسم.

يمكن تناوله لمن يعانون من فقر الدم أو ضعف في الجسم بشكل عام، ويمكن الحصول على فيتامين سي عن طريق تناول أطعمة مثل الملفوف والسبانخ والبروكلي والفراولة.

يمكن استخدام هذا الفيتامين لأنه يعمل على تجديد خلايا الجسم، ويحمي الجسم من التعرض لأمراض مثل الشيخوخة والسرطان والأمراض التي قد تصيب القلب والشرايين، كما يساعد في علاج الربو والبرد والإنفلونزا.

قد يؤدي انخفاض مستوى فيتامين سي في الجسم إلى ظهور مجموعة من الأعراض أهمها فقدان الوزن وجفاف الشعر وتساقط الشعر وشحوب الوجه ووجود الهالات السوداء وجفاف الجلد، وضعف جهاز المناعة في الجسم بشكل عام.

البيوتين

يعتبر هذا الدواء من أشهر وأفضل أنواع المكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات، حيث يحتوي على عشرة آلاف مجم.

يساعد ذلك على تعويض نقص فيتامين ب 7، حيث يعمل هذا الفيتامين على تقليل الدهون الزائدة في الجسم وتحويلها إلى طاقة يسهل حرقها، مما يؤثر بشكل واضح على فقدان الوزن.

هناك مجموعة من الأطعمة الطبيعية التي يمكنك الحصول منها على البيوتين أو فيتامين B7، مثل البيض والمحار والأسماك والأفوكادو. تحتوي المكسرات وجبن الشيدر والكبد أيضًا على نسبة عالية من البيوتين.

وهناك نوع آخر من هذا الدواء يحتوي على 5000 مجم ويفضل تناول هذا الدواء حسب الكمية التي يحددها المختص.

قد يكون هناك انخفاض في مستوى البيوتين بسبب عدة عوامل أهمها الحمل أو استهلاك الكحول، حيث أنه يقلل من فيتامين B7 بمعدل كبير.

يمكن لأي شخص يعاني من الثعلبة تناول هذا الدواء، لأنه يعمل على جعل الشعر قويًا وكثيفًا. علاج مميز وفعال للشعر الجاف والمتطاير.

هناك عدد من الآثار الجانبية التي قد تظهر عند تناول الكثير من البيوتين، من أهمها اضطرابات الجهاز الهضمي ومشاكل الكلى.

قد يحدث تفاعل بين البيوتين وعدد من الأدوية الأخرى، لذلك يفضل عدم تناوله مع أي دواء آخر.

عقاقير فعالة للغاية

هناك أنواع من المكملات الغذائية تُباع في الصيدليات وتتميز بفعاليتها العالية، ومن أفضل هذه المكملات

الطب

يعتبر هذا الدواء من أكثر المكملات الغذائية فعالية للرجال والنساء، حيث يستخدمه عدد من الرجال كعلاج لسرعة القذف.

يحتوي هذا الدواء على العديد من الفيتامينات الهامة والمفيدة أهمها السيلينيوم وفيتامين هـ وفيتامين ج وفيتامين ب 6.

يفضل تناول هذا الفيتامين بناءً على توصية طبيب مختص، ولا يفضل تناوله دون استشارة الطبيب، لأنه قد يسبب بعض الضرر.

هذا الدواء مفيد للرجال في علاج بعض المشاكل، مثل سرعة القذف كما ذكرنا سابقاً، وعدم القدرة على الانتصاب، لكنه بالتأكيد ليس الحل الأمثل لمثل هذه المشاكل.

لذلك لا بد من الذهاب إلى الطبيب عند التعرض لها، ولا بد من العلم أن بعض العادات السرية التي يمارسها الرجل قد تؤدي إلى الضعف الجنسي بعد الزواج.

هذا الدواء مفيد للمرأة أثناء الحمل، لذلك ينصح بتناوله خلال هذه الفترة، حيث لا يسبب أي ضرر، ويساهم في تقوية بنية الجنين أثناء الحمل. كما يوصى به للنساء اللواتي يعانين من تأخر الحمل.

يساهم في علاج بعض المشاكل أهمها نقص الحديد وفقر الدم، ويعزز تقوية الجسم بشكل عام.

عقار النخالة الطبية BRAN

أكدت منظمة الصحة العالمية مرارًا وتكرارًا الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها من المكملات الغذائية، لكنها ليست بديلاً عن الغذاء الصحي، ويفضل تناولها جنبًا إلى جنب مع الطعام حتى يتم الحصول على أفضل النتائج الممكنة.

يحتوي هذا الدواء على مجموعة من الفيتامينات أهمها الكالسيوم وفيتامين ج، ومن الممكن الحصول على هذه العناصر الغذائية عن طريق تناول الخضار والحبوب التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية، ويمكن تناول السبانخ لاحتوائه على أهميته. ومكملات مفيدة للجسم.

يساهم تناول هذا الدواء في علاج عدد من المشاكل من أهمها الإمساك والقضاء على الفضلات، كما يعمل على حل مشاكل الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم.

يُنصح بهذا الدواء لمن يعاني من متلازمة القولون العصبي، أو مشاكل في الجهاز الهضمي، أو عند المعاناة من الإمساك.

يمكن أيضًا تناول هذا الدواء من قبل أي شخص يرغب في إنقاص وزنه وحرق الدهون الزائدة، لكن لا ينصح بتناوله في حالة حدوث أي مشاكل في المريء والأمعاء.

الأدوية التي تساهم في زيادة الفيتامينات

ومن أهم وأفضل الأدوية التي تباع في الصيدليات والتي تعمل على زيادة الفيتامينات التي يحتاجها الجسم ما يلي

عقار ألفا واحد

يعتبر هذا الدواء من أفضل الأدوية التي تباع في الصيدليات، حيث أنه يرفع مستوى فيتامين د، لأنه يساهم في إنتاج الكالسيوم والفوسفات بمعدل أكبر. يمكن استخدام هذا الدواء من قبل أي شخص يعاني من قصور الغدة الدرقية والقصور الكلوي.

كما يفيد هذا الدواء في علاج مشاكل العظام وأهمها نقص الكالسيوم وتلين العظام، ويمكن لأي شخص يعاني من فقر الدم تناول هذا الدواء سواء للبالغين أو حتى الأطفال.

يمكن أن تظهر مجموعة من العوامل الجانبية عند تناول هذا الدواء وهي الإمساك والإسهال والقيء والشعور بالصداع والدوار والتعب والطفح الجلدي، لذلك يفضل تناول هذا الدواء بنصيحة الطبيب وتحت إشرافه.

ساندوز. دواء

يعتبر هذا الدواء من أهم أنواع الأدوية التي لها فائدة كبيرة جدا في علاج نقص فيتامين د 3، لأنه يساهم في الوقاية من هشاشة العظام وتلين العظام، ويزود الجسم بالكالسيوم المطلوب، ويقوي الجسم ويحميه. من الكساح.

لا ينصح بتناول هذا الدواء لمن يعاني من مشاكل في الكلى، لأنه يزيد من مستوى الكالسيوم في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة مشاكل الكلى لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى.

لا ينصح بتناول هذا الدواء مع المضادات الحيوية، ويوصى باستشارة طبيب مختص في حالة تناوله للمرأة الحامل.

يمكن أن يسبب تناول هذا الدواء عددًا من الآثار الجانبية مثل القيء والإسهال وفي بعض الحالات الطفح الجلدي.

أسباب تناول المكملات الغذائية

يعد النظام الغذائي الصحي أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في الوقاية من الأمراض، لذلك من الضروري الاهتمام بتناول الأطعمة.

وتشمل هذه الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم والكربوهيدرات والبوتاسيوم والمعادن المفيدة الأخرى التي يحتاجها الجسم، وتظهر في الفواكه والخضروات والأسماك والماء.

لسوء الحظ، نظرًا لطول وقت العمل خلال النهار، هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يحافظون على تناول طعام صحي ويلجئون إلى الوجبات السريعة الجاهزة، ولكن هذا بالتأكيد غير صحي بسبب الأضرار الجسيمة التي تلحق بصحة هذه الأطعمة، والتي قد يؤدي الى السمنة والعديد من الاضرار الاخرى.

يمكن تناول المكملات الغذائية من الصيدليات التي تعمل على تعويض النقص في الجسم. هي كبسولات كبيرة الحجم ولكنها مفيدة ومفيدة للجسم، حيث أنها تحتوي على الكالسيوم والفيتامينات الهامة التي تمد الجسم بالعضلات والقوة المطلوبة.

يمكن للأطفال تناول هذه المكملات الغذائية، كما يمكن للرجال والنساء تناولها في حالة الشعور بالضعف.

نصائح لتناول المكملات الغذائية

على الرغم من أن هذه المكملات الغذائية كبيرة الحجم، إلا أنها سريعة الذوبان ولا تسبب مشاكل باستثناء ما سبق. يمكن أن يسبب نقص وضعف أحد الفيتامينات الكثير من الاضطرابات.

لذلك ينصح بتناول هذه المكملات وخاصة للصغار والحوامل ولكن بالتأكيد يجب استشارة الطبيب وتحت إشرافه للحماية من أي مشكلة قد تحدث.

كل هذه المكملات تعطي الكثير من المزايا الصحية، ولكن لا يفضل تناولها دون تناول الطعام، كما ينصح بتناولها مع تناول الأطعمة الصحية، ولا يفضل عدم إهمال الطعام خوفًا من أن تصبح هذه المكملات. عديم الفائدة.

يجب العلم أن هذه الفيتامينات والمكملات بالرغم من حجمها الضخم فانها تذوب بسرعة وممكن ان تسبب لضعف ونقص أحد الفيتامينات أن يسبب مجموعة كبيرة من المعضلات الصحية، لذلك ينصح بتناول هذه الفيتامينات خاصة للأطفال والنساء الحوامل ولكن بعد اخذ نصيحة من الطبيب المشرف على الحالة.