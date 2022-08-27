“أفضل من دي بروين”.. جماهِيْر الاتحاد تتغنى بمستوى طارق حامد

وأشادت جماهِيْر الاتحاد بالمستوى المتميز الذي أظهره الدولي المصري طارق حامد، أول لاعب فِيْ النادي، خلال مباراة الفريق ضد العدالة، فِيْ إطار مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفِيْن روشان، لـ الموسم الرياضي 2022-2023.

وتغلب الاتحاد على نظيره العدالة بثلاثة أهداف نظيفة يوم الجمعة فِيْ مباريات الجولة الأولى من دوري روشان بالسعودية.

وسجل أهداف الاتحاد فِيْ المباراة “أحمد شراحيلي، هارون كَمْارا، حمدان الشمراني”.

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تصدّر طارق حامد موقع التدوين المصغر “تويتر”، السبت، وسط إشادة كبيرة من جماهِيْر الاتحاد للمستوى الرائع الذي ظهر عليه اللاعب.

وفِيْ السطور التالية ترصد “السعودية الرياضية” بعض تعليقات جماهِيْر الاتحاد ومدحهم للنجم فِيْ الوسط العميد “طارق حامد”.

أفضل من دي بروين

وأشاد أحد المراقبين بأداء طارق حامد خلال مباراة الاتحاد والعدل مؤكدا أنه أفضل من الدولي البلجيكي ليفِيْن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي.

واستعرض خلال التغريدة أرقام دي بروين فِيْ مباراة اليوم بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس، والتي جاءت أقل بكثير من أرقام طارق حامد فِيْ مباراة الأمس بين الاتحاد وجستيس، مع اختلاف المنافسة والإمكانيات بالتأكيد.

اسكت منتقديك

وأشار مشجع آخر للنمور إلَّى الأداء المتميز لطارق حامد، والذي رد فِيْه على الانتقادات الكبيرة التي طالبت به قبل انطلاق الموسم.

وكتب المعجب عبر حسابه “أعتقد طارق حامد اليوم وبخ كل من انتقده قبل أن يراه بصراحة مستوى عظيم أن نشكره فِيْ أول ظهُور له بقميص النمر ونتمنى له التوفِيْق فِيْ المباريات القادمة”. . “

وفِيْ السياق ذاته، كتب أحد مشجعي الاتحاد “بعيدًا عَنّْ الانفعال، كَمْا هُو الحال دائمًا، احتفظ الكابتن طارق حامد فِيْ مباراة العدالة بالألسنة التي ظهرت خلال المباريات الودية فِيْ المعسكر وطالب بإلغاء عقدك”. قدم طارق مباراة جيدة حيث افتقر إلَّى دعم هنريكي وكان يلعب أدوارًا أكثر مما هُو مطلوب. إذا كان هناك محور هجومي فسيكون ذلك أفضل بلا شك “.

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