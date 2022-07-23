أفضل نادي في التاريخ حسب تصنيف الفيفا ، قد سعى العديد من الأشخاص المحبين والمتابعين لكرة القدم في الوطن العربي حول التعرف على النوادي الافضل في التاريخ ، حسب التصنيف الخاص بالفيفا ، مما يدفع بهم الى البحث عن الأهم والأقوى من الأندية تسجيلاً خلال الفترات الإجازات في الفصل الصيفية في نهاية المسابقات ، لكن FIFA يقوم بعملية التصنيف بإحدى طريقتين إما التصويت أو حساب عدد الألقاب ، تابعوا معنا في التالي .

أفضل ناد في التاريخ حسب تصنيف الفيفا

أفضل ناد في التاريخ حسب تصنيف الفيفا ريال مدريد الحاصل على جائزة نادي القرن التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للنادي الملكي الإسباني لكونه أول من يصوت لنادي القرن بنسبة تصويت ساحقة بلغت 42.35٪. وبفارق يقارب 33٪ عن أقرب منافسيه، وأعلن الفيفا عن نتيجة التصويت وتوج النادي الإسباني بلقب نادي القرن ضمن احتفال الفيفا بالدوري العالمي. وتسلم بيريز رئيس النادي الكأس. منذ ذلك الحين، تم إضافة شعار Century Club إلى قمصان ريال مدريد.

أفضل 10 أندية في تاريخ كرة القدم

نتج عن التصويت لاختيار نادي القرن، الذي جرى في روما منذ ما يقرب من عقدين، الترتيب التالي، حسب النسبة المئوية للأصوات

تصنيف اسم النادي جنسية النادي نسبة التصويت أول “نادي القرن” ريال مدريد إسبانيا 42.35٪ ثاني “الوصيف في نادي القرن” مانشستر يونايتد المملكة المتحدة 9.69٪ ثالث بايرن ميونيخ ألمانيا 9.18٪ الرابع برشلونة إسبانيا 5.61٪ الخامس أياكس أمستردام – سانتوس هولندا – البرازيل 5.10٪ السادس يوفنتوس ايطاليا 2.55٪ السابع بينارول أوروغواي 2.05٪ ثامنا ريفر بليت – فلامينجو – ميلان الأرجنتين – البرازيل – إيطاليا 1.53٪ تاسع ليفربول – بوكا جونيورز – بنفيكا – إندبندينتي – بوتافوجو – إنتر ميلان – أرسنال المملكة المتحدة – الأرجنتين – البرتغال – الأرجنتين – البرازيل – إيطاليا – المملكة المتحدة 1.02٪ العاشر آخر – 6.63٪

أفضل نادٍ في العالم بحسب تصنيف الفيفا 2022

أصبح ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم بحسب تصنيف فيفا 2022، والذي قُدرت قيمته مؤخرًا بـ 5.1 مليار، علمًا أنه من أكثر الفرق المدعومة دوليًا، وهو نادٍ محترف لكرة القدم مقره في مدريد، تأسس في عام 1902 م، اختارت العدة البيضاء منذ إنشائها وحتى اليوم لقبها الرسمي “ملكي” الذي منحه الملك ألفونسو إلى 13 منذ عام 1920، وسمح بتتويج الشعار بالتاج الملكي الإسباني، وملعبها الرئيسي هو سانتياغو برنابيو. ملعب في وسط مدريد وتم اعتماده منذ عام 1947.

ترتيب أفضل الأندية في العالم 2022

تم ترتيب أفضل الأندية في العالم من حيث عدد الألقاب خلال مسيرته الكروية منذ إنشائها وحتى العام الحالي 2022 على النحو التالي

تصنيف اسم النادي اسم البلد عدد العناوين 1 ريال مدريد إسبانيا 95 عنوانًا وطنيًا ودوليًا 2 نادي برشلونة إسبانيا 75 لقبًا محليًا ودوليًا 3 يوفنتوس ايطاليا 70 عنوانًا محليًا ودوليًا 4 وعاء مباشر المملكة المتحدة 65 عنوانًا محليًا ودوليًا 5 نادي ميلان الايطالي ايطاليا 49 عنوانًا وطنيًا ودوليًا 6 انتر ميلان ايطاليا 33 لقبًا محليًا ودوليًا 7 بايرن ميونيخ ألمانيا 32 لقبًا محليًا ودوليًا 8 مانشستر يونايتد المملكة المتحدة 20 لقبًا محليًا وعالميًا

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