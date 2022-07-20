أفضل وأحدث طرق شحن شدات ببجي موبايل فِيْ أسرع وقت pubg uc

يبحث الكثيرون عن طرق لإرسال قاطرات عربات التي تجرها الدواب مجانًا أو مدفوعة وبعضها يتم عن طريق التوازن أو عن طريق الهُوية أو العديد من الطرق الأخرى التي تساعد فِيْ شراء الأسلحة والإسكان والأدوات الأخرى التي تحتاجها أثناء لعبة باجي للفوز بالأعداء. والحفاظ على حياتك، وبالتالي خلال هذه المقالة، سوف نتعرف على أفضل الطرق التي توفر قاطرات PUBG مجانية ومدفوعة.

uc مجاني

يعرف الكثير من الشباب والأطفال ما هِيْ أسافِيْن UC، وهِيْ خاصة بلعبة Peggy، وهِيْ واحدة من أشهر ألعاب القتال فِيْ العالم وتساعد الأوتاد على شراء كل من الأسلحة والمنازل والصقور والملابس والأشياء الأخرى التي يحتاجها اللاعب داخلها. اللعبة، وكل ذلك يمكنك شراؤه عن طريق تحميل أدوات UC.

طرق الشحن المختلفة

هناك طرق عديدة يا أصدقائي الأعزاء يمكنك من خلالها إرسال القاطرات بالمجان والمدفوعة، وأهمها شراء القاطرات للشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة، وهذه الطريقة مدفوعة، وهناك مدفوعات أخرى طرق مثل

أعد شحن PUBG عبر المعرف. اشحن البوجي عن طريق فوري او مساري. يمكنك أيضًا الشحن من خلال Google Play.

موقع المفاتيح باليدين.

يمكنك أيضًا القيام بذلك يدويًا من الموقع الرسمي باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى موقع midasbuy.

عليك أن تختار بلد إقامتك.

من خلال البحث أدخل اسم اللعبة PUBG، ثم اضغط على أيقونة “ابدأ”.

حدد الفئة التي ترغب فِيْ شراء الجلود منها.

ثم أدخل معلومات التعريف الخاصة بك.

حدد طريقة الدفع التي تناسبك من بين الخيارات المتاحة.

وهنا قمنا بالفعل بشراء جلود PUBG بنجاح على حساب اللعبة الخاص بك.

طرق إرسال أدوات PUBG مجانًا

يمكنك تحميل عناصر واجهة مستخدم pubg مجانية من خلال موقع arapubg الإلكتروني، والذي يهدف إلى مشاهدة بعض مقاطع الفِيْديو أو المسابقات على YouTube، والتي من خلالها ستحصل على دورات مجانية من pubg

الرجاء تسجيل الدخول إلى موقع Arapubg أولاً.

بدخولك إلى الصفحة الرئيسية، يمكنك النقر فوق “سجل الآن واربح”.

ثم أدخل التفاصيل الخاصة بك واضغط على “تسجيل”.

يمكنك الاشتراك فِيْ قناة اليوتيوب لمشاهدة الفِيْديوهات وهنا تحصل على مكافأة يمكنك من خلالها شراء جلود وأسلحة وأدوات أخرى تحتاجها فِيْ لعبة PUBG.