أفضل وأحَلْي الخلطات الطبيعية السحرية لتنظيف الأواني المحروقة وبمكونات موجودة فِيْ منزلك

تعتبر الأواني من أهم الأدوات التي تمتلكها كل ربة منزل فِيْ المطبخ، لأنها من أهم الأشياء الخاصة لتحضير الأطعمة المختلفة، ولكن الأواني تتعرض باستمرار للحرق مهما كان نوعها، ولا يمكن تنظيفها بسهُولة. . وتخلص من هذه المشكلة بضوء التنظيف المعتاد، لذلك سنتعرف على أفضل الخلطات التي تساعد فِيْ القضاء على الحروق الصعبة على الأواني. تابعنا لمزيد من التفاصيل.

أفضل طريقة لتنظيف الأواني المحروقة

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من أصعب البقع، مثل البقع المحترقة على الأواني، بكل سهُولة، مع المواد التي يمكن أن تتواجد فِيْ كل منزل، تابعنا لمعرفة أفضل الوصفات، وهِيْ كالتالي

استخدم الماء الساخن مع صودا الخبز والخل.

يمكن استخدام الخل وصودا الخبز لإزالة البقع الصعبة بسهُولة. طريقة الاستخدام هِيْ كَمْا يلي

احصل على وعاء كبير.

أضف كَمْية مناسبة من الماء فِيْه.

نضع القدر على النار ونتركه حتى يغلي الماء.

أضف كَمْية مناسبة من الصابون السائل مع إضافة ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز.

مع اضافة ربع كوب خل.

قلبي المكونات جيدًا، ثم أضيفِيْ الوعاء إلى الوعاء.

اترك القدر لمدة ساعتين.

بعد الانتهاء، اغسلي الوعاء جيدًا بسلك ومياه جارية وستلاحظين أن الحروق تزول بسهُولة.

إزالة الحروق بملح الليمون

استخدم ملح الليمون مع الماء الساخن، وهذا الخليط له القدرة والتأثير السريع فِيْ إزالة أصعب البقع سواء فِيْ القدور أو على الأسطح أو فِيْ أي مكان آخر، وطريقة الاستخدام هِيْ كالتالي