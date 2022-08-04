أفضل واقي شمس للبشرة من الاسمرار والكلف وتحدي

أفضل واقي من الشمس للبشرة.يعتبر من أفضل أنواع الكريمات الواقية من الشمس، بمكون واحد ونتائج فعالة للغاية بدون تكلفة، وهُو متوفر فِيْ كل مطبخ وفِيْ كل منزل، طول اليوم يمكن أن يسبب أمراض جلدية، ويعتبر منظف ​​للبشرة. وهُو فعال للغاية فِيْ إزالة التصبغات الناتجة عن أشعة الشمس الضارة، ومناسب لجميع أنواع البشرة، ويساعد على ترطيب البشرة الجافة، واليوم من خلال موقع ثقافني وهذه المقالة عن أفضل واقي من الشمس للبشرة.مبيض بشرة من مكون واحد موجود فِيْ كل منزل مجانًا بحَلْول عام 2022.

مكونات لصنع أفضل واقي من الشمس للبشرة صيف 2022

سوف نتعرف على المكونات التي سنستخدمها بمكونات طبيعية 100٪ وفعالة للغاية، وهِيْ كالتالي –

كوب سمسم.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب ماء مغلي.

كيف تستعد

سوف نتعرف على طريقة بسيطة وغير مكلفة لتحضير كريم تبييض وحماية طبيعي للغاية فِيْ أسرع وقت ممكن، وهِيْ كالتالي –

اطحن السمسم جيداً فِيْ الهاون حتى تحصل على مسحوق سمسم مطحون ناعماً. ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف مسحوق السمسم ونضيف نصف كوب ماء مغلي. ثم نشغل الخلاط ونخلط المكونات جيداً حتى نحصل على حَلْيب السمسم، ثم نصفِيْ الخليط فِيْ كوب باستخدام الفلتر. ونستخدم باقي الفلتر يمكن استخدامه كَمْقشر للبشرة والجسم كله. نضع حَلْيب السمسم والنشا فِيْ علبة عطر أو نضعهما فِيْ قالب مكعبات الثلج.

كيف تستعمل

سوف نتعرف على طريقة بسيطة للغاية لاستخدامها الوقائي على الجسم وكيفِيْة الاستفادة من الخليط الرهِيْب الذي يحمي بشرتك من أشعة الشمس الحارقة، وذلك على النحو التالي –