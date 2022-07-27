أفضل واقي شمس ومبيض للبشرة ،ويعتبر واقي الشمس الصحي هو واحد من الكريمات التي تتوافق مع تنوع أقسام البشرة، لأنّه خالي من البرابين ويحتوي على مواد لا تؤذي الوجه و عند اختيار واقي شمس طبي يجب الحرص على أن يحتوي على مادة المختصة بالوقاية 50 أو أكثر لتشكيل حائط حماية أمام أشعّة الشمس هذا ليس كلّ شيء، كما تجعليه على وجهكِ يجب ان تضعيه على جسمكِ أيضاً لتحمي بشرتكِ بالكامل.

فوائد الواقي من الشمس وتبييض البشرة

يعد استخدام الواقي من الشمس ومبيض البشرة من أهم المنتجات التي يجب اتباعها بشكل يومي، باعتباره كاروتين الحياة، وليس مجرد درع واقي في حالات التعرض لأشعة الشمس الشديدة فقط.

من الضروري البحث عن أفضل واقي من الشمس ومبيض للبشرة لتلافي أي ضرر ناتج عن أشعة الشمس فوق البنفسجية التي تؤثر سلبًا على الجلد، وتؤدي إلى أنواع عديدة من الإصابات للجلد.

الفوائد الرئيسية للواقي من الشمس

هناك العديد من الفوائد التي تنتج عن استخدام أفضل كريم واقي من الشمس وكريم تفتيح البشرة، وهي كالآتي

يساعد على حماية البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة

يساعد على منع ظهور بعض علامات تصبغ الجلد والبقع الداكنة

والأهم من ذلك أنه يساعد على حماية البشرة من حروق الشمس والتهابات الجلد التي تسببها أشعة الشمس.

أفضل واقي من الشمس وتبييض البشرة

سنعرف الآن أفضل واقي الشمس وتبييض البشرة من أفضل التجارية في السوق والتي أوصى بها خبراء العناية بالبشرة، ومثال على بعض أنواع الكريمات التي تستخدم كواقي من أشعة الشمس هي

كريم Clair Pigment Clair من لاروش بوزيه

يعتبر هذا الكريم من أفضل الأنواع التي تعتبر واقي من الشمس وتبييض البشرة، وقد أنتج هذا الكريم شركة La Roche الفرنسية.

يحتوي على بعض عوامل التصفية تسمى UVB spf 30، وهو نظام قادر على حماية البشرة من الآثار السلبية التي قد تؤثر عليها وتؤدي إلى ظهور البثور والبقع الداكنة في الجلد، واسمرار البشرة وغيرها من مشاكل البشرة.

يحتوي هذا الكريم على مركب، كما أنه يحتوي على صبغة كلير المركب، والتي من شأنها أن تعالج المشاكل والعيوب في الجلد وتنظفها بأمان، وتزيل الأوساخ التي قد تلتصق بها.

أما عن طريقة استخدامه، فيستخدم مرة واحدة يوميًا قبل التعرض للشمس، وستلاحظ الفرق وظهور النتيجة المذهلة خلال أربعة أسابيع.

واقي من الشمس نيوتروجينا

يعتبر هذا النوع من واقي الشمس من أفضل كريمات تبييض البشرة، حيث يتميز بمكوناته الخفيفة على البشرة التي يسهل على البشرة امتصاصها، ولا يترك أي آثار دهنية على البشرة. ، لها قيمة 70 مؤشر حماية.

شيسيدو واقي من الشمس

يقلل هذا النوع من إفرازات البشرة من الزيوت الطبيعية، ويجعل الجلد غير لامع، ويحمي البشرة أثناء التعرض لأشعة الشمس من الأشعة الضارة الناتجة عن الشمس والأشعة فوق البنفسجية. يحتوي على مضادات الأكسدة في خصائصه ويساعد على ترطيب البشرة بالسكان المطلوبين.

كريم فيشي ايديال سوليل

يحتوي هذا الكريم على مادة الهيالورونات التي تساعد على التخلص من جفاف الجلد، وهذا الجفاف ناتج عن التعرض المتكرر لأشعة الشمس. إذا كان الجلد يعاني من أي مشاكل مثل البقع الداكنة أو الجفاف.

لا يحتوي هذا الكريم الرائع على أي مواد كيميائية مثل الصابون أو غيرها من المواد الضارة بالبشرة.

نظرًا لأن Vichy Ideal لا يحتوي على البارابين أو الصابون أو المركبات الكيميائية الأخرى التي يمكن أن تضر بشرتك، فإنه لا يضر البشرة الحساسة.

كريم بيزلين

يتكون هذا الكريم من بعض مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس القاسية.

يحتوي هذا الكريم على مجموعة من الزيوت الطبيعية المفيدة في حماية البشرة وتبييضها، مثل زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت اللوز.

فهذا من شأنه أن يمنع ظهور البقع، والسمرة الناتجة عن أشعة الشمس، كما أنه يساعد في القضاء على التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

أفضل واقي من الشمس ومبيض للبشرة الدهنية

من المعروف أن البشرة الدهنية حساسة، ولا يمكن استخدام واقي من الشمس لها. يجب أن يكون الواقي من الشمس للبشرة الدهنية. لذلك فإن أفضل واقي من الشمس ومبيض للبشرة الدهنية وطبيعتها مثل

واقي من الشمس La Roche-Posay للبشرة الدهنية

هو كل ما يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، ويساعد في تفتيح البشرة من آثار السواد.

إنها ذات طبيعة جافة ولا تسبب أي لمعان إضافي للبشرة الدهنية.

لا يحتوي على أي روائح أو بارابين، لذلك فهو صحي للبشرة الدهنية والحساسة أيضًا.

لا يغلق مسام الوجه.

يرطب البشرة الدهنية التي تعاني من مائة شمس.

الواقي من الشمس Eucerin للبشرة الدهنية

تم تصميم هذا الواقي من الشمس خصيصًا لحماية البشرة الدهنية من أشعة الشمس، فضلاً عن حمايتها من حب الشباب.

يقاوم كل أشعة الشمس الضارة، ويعالج البشرة من أي ضرر ناتج عن أشعة الشمس.

يمتص الدهون الزائدة في الجلد ويوجد في مكون ثلاثي يزيل لمعان البشرة ويعمل على تقليل الدهون الموجودة فيها.

لا ينتج أي دهون ولا يسد مسام الوجه.

يحتوي على L-carnitin الذي يساعد على توازن إنتاج الزيوت والدهون في الجلد.

واقي الشمس Uriage

ينضم هذا الواقي من الشمس إلى قائمة أفضل واقيات الشمس للبشرة الدهنية ومزاياه

يقي من آثار الشمس الضارة. من الشمس وهو UVA، UVB

خفيف على البشرة ويساعد على ترطيبها، ولا يسد المسام في الجلد.

يساعد على التخلص من حب الشباب وتسمير البشرة الناتج عن الشمس

يعمل كواقي من الشمس للبشرة الدهنية والبشرة الحساسة أيضًا.

بعض النصائح لحماية البشرة من أشعة الشمس

من الضروري اتباع بعض النصائح لحماية بشرتك من أشعة الشمس، حتى لا تسبب أي مشاكل للبشرة، وذلك باتباع بعض النصائح، وهي

استخدم واقي الشمس دائمًا.

يختار المختبر أفضل واقي من الشمس للبشرة ومناسب لنوع البشرة إذا كانت مختلطة أو حساسة أو دهنية، لحماية البشرة من أشعة الشمس، ويتم استخدامه قبل الخروج في الشمس بوقت كاف.

تجنب ذروة الشمس

حاول ألا تخرج في وقت الذروة، فمن الأفضل جدولة جميع المواعيد الخاصة في أوقات أخرى.

ابحث عن بعض الظل

ويفضل تجنب مخاطر التعرض لحرارة الشمس الشديدة، والعديد من الأضرار التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد، وذلك من خلال المشي في الظل، واستخدام واقي وارتداء ملابس قطنية مريحة.

ارتداء قبعة

بفضل ارتداء قبعة لحماية البشرة من أشعة الشمس الحارقة خاصة في فصل الصيف، ويفضل أن يكون لها حواف واسعة لحماية الوجه والرقبة والعينين من أشعة الشمس.

توجد مجموعة كبيرة من الكريمات الوقاية بالشمس التي تكون تضم مواد مبيضة للبشرة ولكننا بكل تأكيد نريد بعض المواد الأكثر أمانًا علي بشرتنا، لأنه كثيرًا ما سوف تجدين منتجات رخيصة بنفس فاعلية الباهظة الثمن ولكن ذات تأثير مؤذي على البشرة منها هو الكريمات نسأل الله لكم التوفيق.