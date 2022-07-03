أفضل وقت لإزالة الشعر قبل أو بعد الدورة

أفضل وقت لإزالة الشعر هُو قبل أو بعد الدورة، تبحث الكثير من النساء عن الوقت المناسب لإزالة الشعر الزائد، خاصة مع بداية الدورة الشهرية، حيث أن هذا الشعر الزائد يسبب إحراجًا شديدًا يصعب السيطرة عليه، خاصة عند الحضور. فِيْ المناسبات الاجتماعية وفِيْ سياق مناقشة إزالة الشعر بالشمع اهتمت بتحديد أفضل وقت لإزالة الشعر قبل الجلسة أو بعدها، مع عدد من النصائح التي يمكن اتباعها عند إزالتها.

أفضل وقت لإزالة الشعر هُو قبل الدورة الشهرية أو بعدها

الفترة التي تسبق بدء الدورة الشهرية من الأوقات المناسبة التي يمكن استخدامها لإزالة الشعر الزائد، خاصة وأن الجسم يتعرض لفترة صعبة من الاضطرابات الهرمونية مع تدفق هذا الدم وقبل الحيض. تبدأ الدورة، يصبح الجسم فِيْ حالة استقرار طبيعية لجميع هرمونات الجسم، وخاصة المسؤولة عن. إن نمو هذا الشعر، إما عن طريق إزالة الشعر فِيْ بداية الدورة الشهرية أو قبل أيام قليلة من وصوله، يؤدي إلى زيادة كثافة الشعر حيث ينمو إلى قوام خشن ومزعج.

هل يجوز إزالة الشعر أثناء الحيض

الجواب نعم، فقد أكد كثير من علماء الدين على جواز إزالة الشعر الزائد أثناء الحيض، ولكن لا يوصى بإزالة الشعر الزائد إلا بفترة ما قبل الحيض، حتى لا تنكشف المرأة أو الفتاة بسبب ذلك. لمشاكل مزعجة تفقد ثقتها بنفسها وتؤثر سلباً على حالتها النفسية، حيث تؤدي إزالة الشعر أثناء فترة الحيض إلى العديد من المشاكل مثل زيادة نمو الشعر وظهُور نمو الشعر تحت الجلد ونمو الشعر الخشن وغيرها الكثير.

الوقت المناسب لإزالة الشعر بالليزر

يؤكد العديد من الخبراء على أهمية إزالة الشعر بالليزر قبل الحيض فِيْ الوقت المناسب، أي خلال فترة الإباضة وخاصة فِيْ الخريف. كَمْا أن إزالته أثناء الحيض يؤدي إلى نموه الهائل مرة أخرى بسبب عدم استقرار هرمونات الجسم.

نصائح قبل إزالة الشعر بالشمع مع اقتراب دورتك الشهرية

يجب على المرأة اتباع عدد من النصائح من أجل الحفاظ على جمال بشرتها، وخاصة قبل إزالة الشعر الزائد، وأبرزها ما يلي

من الضروري ترطيب البشرة والجسم بشكل عام قبل إزالة هذه الشعرات لمدة لا تقل عن خمسة أيام وذلك لتسهِيْل عملية إزالة هذا الشعر.

قشر الجلد باستخدام السكر أو الليمون أو غيرها من الوصفات قبل إزالة الجلد الميت. ومن هنا تأتي سهُولة التخلص من الشعر غير الضروري.

من الضروري الاستحمام بالماء الدافئ قبل إزالة الشعر، خاصة أنه يساعد على فتح جميع مسام الجسم. ثم ظهُور كل بصيلات الشعر التي يجب التخلص منها.

نصائح بعد إزالة الشعر

تتعرض الكثير من النساء لعدوى خطيرة، خاصة بعد إزالة الشعر الزائد، وعلى هؤلاء النساء اتباع عدد من النصائح، من أهمها ما يلي

يجب غسل الجسم بكَمْية كافِيْة من الماء الدافئ أو الفاتر.

تجنب استخدام العطور أو مستحضرات التجميل التي تحتوي على الكحول أو الروائح النفاذة حتى لا تزيد من حساسية الجلد.

تجنب وضع أي مرطب أو كريم تبييض يحتوي على مواد كيميائية ضارة حتى تتأكد من أن الجسم ليس أحمر.

من الضروري ارتداء ملابس قطنية ناعمة وفضفاضة حتى لا تؤثر على جمال وحيوية البشرة.

أخطاء تحدث عند إزالة الشعر أثناء الدورة

كثير من النساء يرتكبن أخطاء جسيمة، خاصة عند إزالة الشعر الزائد فِيْ وقت قريب من الدورة الشهرية، وتتضح كل هذه الأخطاء فِيْ ما يلي

توقيت خاطئ

تعتقد الكثير من النساء والفتيات أنه يمكن إزالة شعر الجسم قبل يومين من الدورة الشهرية أو حتى عندما يأتي، لكن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، خاصة. يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل للمرأة، ولذلك ينصح بإزالة الشعر الزائد خلال أيام الإباضة، أي قبل بدء الدورة الشهرية فِيْ الوقت المناسب، أو يمكن إزالته بعد الحيض. دورة بعدة أيام أيضًا، وذلك لتجنب مشكلة نمو الشعر الكثيف أو ظهُور بصيلات صغيرة تحت الجلد.

استخدم الاتجاه الخاطئ

ينصح جميع الخبراء المختصين بضرورة إزالة الشعر الزائد عكس اتجاه نمو الشعر، خاصة وأن إزالته بالحَلْوى أو حتى الشمع عكس اتجاه نمو الشعر يمكن أن يعرض النساء للعديد من المشاكل الخطيرة، مثل الكدمات أو الزرقاء التي ستظهر فِيْ اجزاء مختلفة من الجسم وبالتالي صعوبة التخلص منه.

الإفراط فِيْ استخدام الشمع

تلجأ الكثير من النساء والفتيات إلى استخدام الشمع أو التحَلْية بشكل متكرر مما يؤدي إلى إجهاد الجلد. ثم ظهُور الجذور من بصيلات الشعر تحت الجلد، وبالتالي يجب على المرأة أن تنتظر أربعة أسابيع على الأقل بين الشمع والمرة القادمة، وانتظار هذه الفترة يساعد جميع البصيلات الموجودة تحت الجلد على الخروج. ومن ثم الحصول على بشرة ناعمة ورقيقة.

عيوب الصبح أثناء وبعد الحيض

تتعرض النساء أو الفتيات للعديد من المشاكل خاصة مع إزالة الشعر أثناء الحيض، وتتجلى هذه الأضرار فِيْ الآتي

تطوير بصيلات جديدة تحت الجلد.

أصبح نسيج الجلد خشنًا.

زيادة كثافة بصيلات الشعر.

وصفات طبيعية لازالة شعر الجسم قبل الدورة الشهرية

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على إزالة الشعر الزائد من الجسم ومن ثم الحصول على بشرة ناعمة ونقية، وهذه الوصفات كالتالي

خليط الكركَمْ وماء الورد لإزالة الشعر

وهِيْ من الوصفات الشائعة التي تلجأ إليها كثير من النساء والفتيات وتتضح طريقة تحضيرها كالآتي

مكونات خليط الكركَمْ وماء الورد

تستدعي هذه الوصفة عدة مكونات منها

ثلاث ملاعق كبيرة من الكركَمْ.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير خليط من الكركَمْ وماء الورد

خطوات تحضير هذه الوصفة كالتالي

نضع الكركَمْ فِيْ وعاء فارغ ونضيف ماء الورد. ثم نخلط لعمل عجينة سميكة.

غسل الوجه والجسم بالماء الفاتر. ثم العجينة وتترك لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد مرور هذه الفترة يمكن حك الوجه جيداً لإزالة الشعر الزائد وترطيب الوجه.

وصفة إزالة الشعر بالجيلاتين والشمندر

وهِيْ من الوصفات النموذجية التي تقضي على شعر الجسم غير الضروري بسهُولة شديدة، وطريقة تحضيره واضحة كالآتي

مكونات وصفة الجيلاتين والشمندر

ستحتاج إلى عدد من الملحقات بما فِيْ ذلك

كَمْية قليلة من الجيلاتين.

ثلاث ملاعق كبيرة من البنجر.

ملعقة كبيرة حَلْيب.

فرشاة.

كَمْية كافِيْة من الماء المغلي.

طريقة التحضير لإزالة شعر الشمندر

إليك كيفِيْة تحضير هذه الوصفة

نضع البنجر فِيْ ماء مغلي وملعقة ونصف من الجيلاتين ونتركه على النار مع الحَلْيب فِيْ إناء آخر على النار. ثم نضيف الكَمْية الأخرى من الجيلاتين.

ضعي كل المكونات معًا، ثم انتظري حتى تبرد وضعيها على الجسم أو الوجه.

ترك هذه المكونات على البشرة لمدة كافِيْة تصل إلى نصف ساعة حتى يتحول هذا الخليط إلى مادة بلاستيكية يمكن إزالتها وإزالة الشعر الزائد بها.

لذلك فِيْ نهاية رحَلْتنا على طول سطور هذا المقال سنكون قد أوضحنا لكَمْ أفضل وقت لإزالة الشعر قبل أو بعد الجلسة وسنكون قد أوضحنا مجموعة من الوصفات الطبيعية لإزالة نمو الشعر غير الضروري.