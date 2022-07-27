أفضل وقت لتناول الأسبرين للحامل ،قد يحدث بعض الأوقات وتحتاج المرأة الحامل أن تتناول مجموعة من الحبوب التي تحتوي على الأسبرين لعلاج المعضلة الصحية ما، وبالرغم أن فترة الحمل تكون في غاية الدقة وليس من المستطاع تناول مجموعة كبيرة من الأدوية بها، إلا أن الأسبرين يوجد له بعض النصائح والتوجيهات حتى يكون آمن تماما على صحة الحامل وعلى جنينها ويوجد الكثير من الأوقات الأخرى.

ما هو أفضل وقت لتناول الأسبرين أثناء الحمل

ذكرت بعض الدراسات أن الأسبرين فعال في تقليل تخثر الدم.

تزداد فعاليته بشكل أكثر وضوحًا إذا تم تناوله في الليل، نظرًا لزيادة تخثر الدم في هذا الوقت، فهو أكثر نشاطًا.

لذلك خلص العديد من الخبراء الطبيين والباحثين إلى أن الأفضل هو تناول الأسبرين في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ويكون في الليل، لأنه في هذا الوقت يكون أكثر فاعلية في منع تجلط الدم، وعدم التعرض لأية أزمات قلبية في هذا الوقت.

للأسبرين تأثير قوي وطويل المفعول، حيث يؤثر على الصفائح الدموية بشكل مباشر ويساعد على ترقق الدم لعدة أيام.

يفضل تناول جرعة الأسبرين بعد الأكل حتى لا تسبب أي آلام في المعدة إذا تم تناولها على معدة فارغة، وقد تشعر المرأة بالغثيان ومشاكل في المعدة.

من الضروري استشارة الطبيب حول تناول الأسبرين ومتى يتوقف أيضًا. أي تغيير تريدين القيام به، يجب أن تستشيري قبل أي شيء حتى لا تعانين فجأة من أي جلطات دموية وهذا يؤدي إلى إجهاض الحمل.

متى يصف الطبيب الأسبرين للمرأة الحامل

بعد أن ناقشنا أفضل وقت لتناول الأسبرين للحوامل، سنعرف الآن متى يقرر الطبيب تناول الأسبرين للحوامل.

يمكن للطبيب أن يصف الأسبرين للحوامل ولكن بجرعات صغيرة في بعض الحالات وليس لجميع النساء الحوامل. يوصف للنساء الحوامل المعرضات لخطر الإصابة بما يلي

تسمم الحمل

يساعد الأسبرين في الوقاية من بعض الأمراض التي يمكن أن تكون سببًا للأمراض التي قد تسبب تسمم الحمل.

لحماية الأم والجنين، يصف الطبيب الأسبرين للمرأة الحامل، ولكن بجرعات صغيرة حتى لا تتعرض لأي خطر أثناء الحمل.

هناك بعض العوامل التي من شأنها أن تجعل الطبيب يصف الأسبرين للمرأة الحامل.

وظهور عامل واحد فقط بينهم على المرأة الحامل يكفي ليجعل الطبيب يصف لها الأسبرين وهو إصابة المرأة بأي من الأمراض التالية

فشل كلوي مزمن

مرض السكري والضغط

أمراض المناعة

تتعرض المرأة الحامل لمشاكل صحية في حملها السابق، مثل ارتفاع ضغط الدم أو موت الجنين أو تسمم الحمل.

واحد فقط من هذه العوامل، إذا كانت متطابقة، يجب أن يأخذ الأسبرين كوقاية للنساء.

هناك بعض الأمراض والمشاكل التي لا تتطلب تناول الأسبرين إلا إذا تطابق اثنان أو أكثر منها، وعند حدوث عاملين من هذه العوامل في هذه الحالة، يصف الطبيب الأسبرين للسيدات، وهي كالتالي

إذا كان الحمل الأول.

إذا كانت المرأة حامل بتوأم.

ويعتمد ذلك أيضًا على عمر المرأة الحامل التي يزيد عمرها عن 40 عامًا.

تم الحصول عليها عن طريق التلقيح الاصطناعي، وليس الطبيعي

وجود تاريخ من تسمم الحمل لدى أحد أفراد الأسرة.

فترة زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات من الحمل الأول والحمل الثاني

كيف يمكن للأسبرين أن يحمي المرأة الحامل من تسمم الحمل

وبعد أن نعرف ما هو أفضل وقت لتناول الأسبرين للحامل

سنحاول معرفة كيف يحميها الأسبرين من تسمم الحمل، وهو أمر خطير عليها وعلى الجنين.

قد تحدث تسمم الحمل نتيجة وجود بعض الالتهابات في الأوعية الدموية في مشيمة الجنين، والتي قد تصل الطعام إلى الجنين.

هنا، يلعب الأسبرين دورًا فعالًا في تحفيز الأوعية الدموية على التوسع والعمل بشكل أفضل بحيث يتم منع خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج.

ما هي الجرعة الموصى بها من الأسبرين للحامل

قد يُسمح للمرأة الحامل بتناول جرعة مخفضة من الأسبرين. تتراوح الجرعة المخفضة بين 75 و 300 مجم.

يفضل أن تستمر الحامل بهذه الجرعة بشكل يومي حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.

يوصى بتناول حبة واحدة فقط في اليوم.

ويجب عدم تجاوز وتجاوز الجرعة المصرح بها طبيًا حتى لا تؤدي إلى أي مخاطر خاصة خلال الأشهر الأولى من الحمل.

إن تناول جرعات عالية من الأسبرين يمكن أن يسبب إجهاضًا أو تشوهات خلقية، وكما ذكرنا سابقًا، فإن أفضل وقت لتناول الأسبرين للحوامل هو في الأشهر الأولى ولكن بجرعات محددة وأيضًا في الأشهر الأخيرة من الحمل. يمكن أن يؤثر تناول جرعة زائدة على الأوعية الدموية لقلب الجنين وخلال الثلث الأخير من الحمل يمكن أن يؤدي الحمل إلى الإغلاق المبكر للأوعية الدموية في قلب الجنين.

أخطار الأسبرين للحامل

إذا تم وصف الأسبرين للمرأة الحامل بالجرعة التي يصرح بها الطبيب وهي جرعة صغيرة، والالتزام بالمواعيد المحددة التي أوصى بها الطبيب، فهذا لا يؤدي إلى أي ضرر للأم أو الجنين. في الحالات التي لا تلتزم فيها الأم بهذه الجرعات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى بعض المضاعفات التي يمكن أن تؤثر على الأم والجنين وهي كالتالي

يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع معدل حدوث الإجهاض لدى الأم، وحتى إذا لم يحدث إجهاض، فإنها معرضة لخطر ولادة طفل قد يكون مصابًا بعيوب خلقية، خاصة عند أخذه في الأشهر الأولى من الحمل.

حدوث مشاكل تؤدي إلى توقف النمو الطبيعي للجنين.

وأخذ الجرعات يمكن أن يؤدي إلى مشكلة انفصال المشيمة للجنين.

حدوث نزيف للحامل والجنين. تأخر التسليم إذا كانت الولادة طبيعية.

احتمالية إصابة الجنين ببعض الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب والرئة.

متى يجب على المرأة الحامل ترك الأسبرين

يصف الطبيب الأسبرين للحامل في حالتين، لكن إذا حدثت إحدى الأعراض التي تحدثنا عنها من قبل.

إما للحماية أو للوقاية لتلافي حدوث أي مشكلة أو أي أعراض قد تؤدي إلى مضاعفات يمكن أن تؤثر على الأم والجنين.

يصف الطبيب الأسبرين في الأشهر الثلاثة الأولى، أو في الأشهر الوسطى من الحمل.

لكن يجب إيقاف الأسبرين فورًا إذا أكملت المرأة الشهر الخامس بعد ذلك، يحظر على الحامل تناول الأسبرين بشكل دائم.

وذلك حتى لا تتعرض لأية مضاعفات منها نزيف أو موت الجنين، أو حدوث المخاض المبكر والولادة قبل الموعد المحدد.

نصائح للمرأة الحامل لمتابعة

يعتبر الحمل فترة حساسة في حياة كل امرأة، لذلك من الضروري توخي الحذر في كل ما يتم التعامل معه خلال هذه الفترة. أهم النصائح هي

لا ينصح بتناول الأسبرين أو أي علاج آخر خلال هذه الفترة إلا بعد استشارة الطبيب يمنع تناوله بنفسك.

لا بد من زيارة الطبيب في بداية الحمل لتحديد العلاج، وإذا كان يجب أن يصف لك الأسبرين، فمن الضروري معرفة المدة الدقيقة لأخذ هذا العلاج ومتى ستنتهي من تناوله بشكل صحيح وعلى وجه التحديد.

من الضروري الحرص على تناول الأسبرين في المواعيد المحددة بعد الأكل حتى لا يسبب أي ضرر.

لا يوجد علاج يوجد به خصائص فقط، فجميعها يوجد لها مجموعة من الفوائد وكذلك الأضرار، وكذلك أيضا علاج الادوية في فترة الحمل له مجموعة كبيرة من الأضرار وذلك يكون في حالة تناوله بطريقة الخاطئة ، أو في حالة أن الأم لا تحتاج له وتتناوله بطريقة مفرطة للجسم نسأل الله لكم التوفيق.