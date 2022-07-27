أفضل وقت لتناول حبوب أوميغا 3،من الممكن تناول حبوب أوميغا 3 في أي وقت من الاوقات اعتمادًا على الوقت الذي يوافق جدول اعمالك، وذلك لأن معظم الأبحاث تشير إلى أن الفوائد المتوقعة لحبوب أوميغا 3 ليست مباشرة، ولكنها تحتاج إلى الاسعمال المتواصل لفترات طويلة إذ تشير البحوث إلى أن تناول هذه المكملات على مدى مجموعة من الأسابيع أو شهور أو حتى سنوات يستطيع أن يرفع من مستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية في الدم.

أفضل وقت لتناول حبوب أوميغا 3

يتساءل الكثير من الناس عن أفضل وقت لتناول حبوب أوميغا 3، لذلك سنشرحها لك من خلال النقاط التالية

يمكن لأي شخص أن يأخذ هذا النوع من الفيتامينات في الوقت الذي يريده والذي يتناسب مع ظروفه، لأن الدراسات الحديثة أثبتت أنه من أجل الاستفادة الكاملة من الحبوب، يجب أن تستمر لفترة طويلة، حيث أن النتائج هي لا يشعر به فور الاستخدام.

أثبتت الدراسات الحديثة أنه في حالة تناول المكملات الغذائية لعدة أشهر متتالية، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة مستوى أوميغا 3 في الجسم، ولكن يجب على الفرد اختيار الوقت المناسب لتناول هذه الحبوب حتى لا تتسبب في حدوثه. مضاعفات.

يمكن للفرد أن يصاب بالارتجاع الحمضي، وهو أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تنتج عن استخدامه، لأن الأحماض الدهنية تقف في أعلى المعدة، مما يسبب الشعور بالحموضة الزائدة.

لتلافي هذه المشكلة يفضل تقسيم الجرعة التي يتم تناولها على مدار اليوم، بدلاً من تناول جرعة كبيرة مرة واحدة، يمكن تقسيمها إلى جرعتين صغيرتين وتؤخذ على فترات متباعدة، بحيث تكون جرعة واحدة في صباحاً وأخرى في المساء، وهذا يمكن أن يجنب حدوث ارتجاع الحمض ومشاكل أخرى في المعدة.

لا يفضل تناول فيتامين أوميغا 3 في الصباح قبل الأكل، فلا يجب أن تكون المعدة فارغة، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية الناتجة عن زيت السمك، وهو أحد المكونات الأساسية للفيتامين، لذلك أفضل وقت. تناول حبوب أوميغا 3 أثناء الأكل أو قبل الخلود للنوم.

بعد أن يحدد الفرد الطريقة المناسبة لتناول المكمل الغذائي، يجب عليه الاستمرار في تناوله لفترة جيدة من الوقت حتى يحصل على جميع فوائده، وينصح العديد من المتخصصين بتناوله في الصباح لأن هذا يعطيك الجرعة على مدار اليوم، وفضل بعضهم تناوله مع الغداء.

السبب الرئيسي وراء تأكيد العديد من الأطباء أن هذا الفيتامين يؤخذ أثناء الأكل هو أنه يحتاج إلى دهون لتسهيل امتصاصه من قبل الجسم، لذلك يفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة من الدهون أثناء تناول فيتامين أوميغا 3. .

تناولي حبوب أوميغا 3 في الصباح

كثيرا ما نجد أن الكثير من الناس ينشطون أثناء الصباح ونجد لكل منهم روتينه الخاص الذي يفعله كل صباح، لذلك يمكن إضافة هذا الفيتامين إلى روتيننا، خاصة إذا كان الإفطار يحتوي على البيض والأفوكادو والعصير لاحتوائه نسبة الدهون التي تساعد في امتصاص المكملات.

إذا كنت تفضل أن تحتوي وجبة الإفطار على الفاكهة، فمن الأفضل عدم تناول المكمل والانتظار حتى تناول وجبة بها نسبة دهون.

تناولي حبوب أوميغا 3 في المساء

إذا كنت من النوع الذي يفضل أن يحتوي عشاءه على سمك أو قطعة لحم أو تناول بعض المكسرات، فكل هذا يعمل كمساعد لامتصاص الجسم للفيتامين، لذا يمكنك بالتأكيد تناوله. بالنسبة لك، هذا هو أفضل وقت لتناول حبوب أوميغا 3، وفترة المساء هي الاسترخاء فيها لذلك سيكون من الأسهل عليك تذكر العلاج بعيدًا عن ضغوط اليوم.

إذا كنت تفضل أن تكون وجبة المساء خفيفة ولا تحتوي على دهون، فلا يفضل تناولها خلال تلك الفترة.

ماذا يقول العلم

تم إجراء العديد من الأبحاث حول أفضل وقت لتناول حبوب أوميغا 3، وقد تم اكتشاف أن المساء هو أفضل وقت للفرد لتناول مكمل أوميغا 3، للأسباب التالية

تم اكتشاف أن النوم يساعد الجسم على امتصاص هذا الفيتامين بشكل كبير، حيث أنه يزيد من تأثير الفيتامين المضاد للالتهابات.

وجدت الأبحاث أن العلاج الخافض للكوليسترول وضغط الدم وكذلك العلاج المضاد للارتجاع يعمل بشكل أفضل في الليل.

يقول العلماء أنه أثناء النوم يتأثر الجسم وتوازن الهرمونات، مما يجعل عملية امتصاص المكملات الغذائية أسهل.

الفوائد المحتملة الأخرى لتناول حبوب أوميغا 3 في المساء

تؤدي زيادة جرعة فيتامين أوميغا 3 إلى حد معقول إلى العديد من الفوائد، ويتأثر هذا الفيتامين أيضًا بالوقت الذي سيتم فيه تناوله كما أوضحنا سابقًا، لكننا سنعرض لك بعض الفوائد الأخرى التي يمكن الحصول عليها إذا أردنا خذها في المساء وهي كالتالي

علاج التهاب المفاصل والألم

إذا كان الشخص الذي يتناول مكمل أوميغا 3 يعاني من التهاب المفاصل ويعاني من آلام شديدة، فيفضل له تناول الفيتامين في المساء، لأن تناوله في الصباح يمكن أن يزيد من الأعراض والألم الذي يشعر به.

تم اكتشاف مؤخرًا أن أي مضاد للالتهاب غير ستيرويدي يكون له تأثير أكبر إذا تم تناوله قبل 4 إلى 8 ساعات من الشعور بالألم، ولأن حمض أوميغا 3 مضاد للالتهابات، فإن تناوله في المساء سوف تقليل معدل الألم الذي يشعر به الفرد. سوف يستيقظ في الصباح وهو يشعر بالاسترخاء الشديد.

نوعية النوم

أثبتت الدراسات الحديثة تأثير تناول فيتامين أوميغا 3 بانتظام على الأطفال، حيث لوحظ أن هؤلاء الأطفال حسّنوا من قدرتهم على النوم العميق أثناء الليل، وزاد وقت النوم بمقدار 58 دقيقة.

كما أظهرت الدراسات أن تناول هذا الفيتامين بشكل مستمر وبجرعة مناسبة يزيد من فترة الاسترخاء للفرد، مما يساعده على النوم العميق، ويقلل من معدل توقف التنفس المفاجئ أثناء النوم.

هل للأغذية دور في اختيار موعد تناول حبوب أوميغا 3

نعم، يؤثر الطعام الذي نتناوله على توقيت تناول الفيتامينات للأسباب التالية

يوصي الأطباء بتناول مكمل أوميغا 3 مع الوجبة الرئيسية للشخص، خاصة خلال الفترات الأولى من تناوله. وذلك لأن له العديد من الآثار الجانبية التي لا يمكن للكثيرين تحملها، ولكن عند تناوله مع الطعام، فإن هذا يقلل من حدة أعراضه.

تعمل نسبة الدهون في الوجبة الرئيسية كمحفز للجسم لامتصاص الفيتامين بسهولة وسرعة، حيث تعمل على تنشيط إنزيمات البنكرياس مما يساعد في عملية تكسير الدهون في الجهاز الهضمي، وتعمل هذه الإنزيمات لمساعدة الأمعاء الغليظة على امتصاص فيتامين أوميغا 3.

أثبتت العديد من الأبحاث أنه إذا تم تناول وجبة مشبعة بالدهون ووصلت نسبتها إلى 44 جرامًا، فإن معدل امتصاص أوميغا 3 سيكون 100٪، على عكس تناول وجبة تحتوي على نسبة أقل من الدهون.

تعتبر حبوب أوميغا 3 موجودة بشكل رئيسي في الحيوانات والنباتات البحرية، مما يعني أنه يتم انتاج مكملات أوميغا 3 من زيت السمك وتتكون هذه المكملات بشكل رئيسي من حمض الدوكوساهيكسانويك وحمض إيكوسابنتاينويك والتي تتنوع كمياتها باختلاف الاقسام والشركات المصنعة نسال الله لكم التوفيق.