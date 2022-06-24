أفضل وقت للمكملات الغزائية

يعتبر موعد تناول المكملات مشكلة جانبية، باستثناء بعض الأشياء التي تساعد على زيادة فعاليتها، ومعرفة أن المكملات الغذائية لن تؤثر على الحالة الكيتونية (نسبة الكيتونات في الجسم).

يمكن أن تستهلك على النحو التالي