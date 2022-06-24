أفضل وقت للمكملات الغزائية

يعتبر موعد تناول المكملات مشكلة جانبية، باستثناء بعض الأشياء التي تساعد على زيادة فعاليتها، ومعرفة أن المكملات الغذائية لن تؤثر على الحالة الكيتونية (نسبة الكيتونات في الجسم).
يمكن أن تستهلك على النحو التالي
- فيتامينات ب أو فيتامين ج تناوله في أي وقت (باستثناء فيتامين ب 1 أو بنفوتيامين، يجب أن تتناوله مع الطعام أو الدهون للمساعدة في امتصاصه).
- – الفيتامينات التي تذوب في الدهون (فيتامينات أ، د، هـ، ك، ك 2) يمتص بشكل أفضل عند تناوله مع الطعام / الدهون.
- D3 و K2 لا تأكل مشتقات الألبان معهم.
- مكملات لزيادة حامض المعدة والإنزيمات الهضمية تناولها قبل الأكل.
- أملاح المرارة الصفراوية (دعم المرارة) تناولها بعد وجبتك.
- منتجات مستخلصات الأعشاب تناولها مع وجبة أو مع قهوة الزبدة.
- شاي أو مشروب عشبي في أي وقت.
- المنحلات بالكهرباء و EDTA، IP6 الصيام.
- الكالسيوم خذه قبل النوم.
- البروبيوتيك قبل النوم مباشرة.
- أوميغا 3 مع الطعام.