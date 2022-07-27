أفضل 10 أنواع صبغات شعر 2022 ،توجد مجموعة كبيرة من أنواع الصبغات التي تُعرف بتأثيرها الذي يستمر لفترات طويلة جدًا بدون أي ضرر حيث تحتوي على مواد طبيعية تساهم في ثبات لون الشعر بالإضافة إلى تمكنها على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف، كما يساعد الانتظام في استخدامها على الشعر في نموه لانها تضم على مكونات تحتوي أهم العناصر الغذائية المطلوبة لنمو الشعر.

أفضل 10 صبغات للشعر

تبحث كل امرأة عن كل ما يجعلها جميلة وجذابة، وتغيير ألوان الشعر من أهم الأشياء التي تبحث عنها المرأة لتظهر في أجمل الإطلالات وأكثرها تميزًا.

ولكن يجب اختيار نوع الصبغة بحذر شديد بحيث لا يتسبب في تلف الشعر أو تقصفه أو التسبب في أي مشكلة.

فيما يلي أهم 10 أنواع من صبغات الشعر 2022 وهي كالتالي

يعتبر هذا النوع من الصبغة من أفضل الأنواع الموجودة في السوق، وهو صبغة زيتية عالية الجودة، مما يمنحك شعرًا جذابًا ولونًا مستقرًا وواضحًا. يتم استخدامه في المنزل، لذلك لا داعي للجوء إلى الصالونات.

تعتبر الصبغة المفضلة للشعر الجاف، وذلك لكونها لا تحتوي على الأمونيا التي تصيب فروة الرأس وتتلفها ويمكن أن تتسبب في تقصفها.

كريم صبغة الشعر من لوريال باريس

لوريال باريس من أفضل الأنواع لأنها تتميز بأصباغ لوريال، مع بعض الخصائص الطبيعية والمميزة في تركيبتها.

الصبغة سهلة الاستخدام، ويمكن وضعها في المنزل دون الذهاب لصالونات التجميل، فهي تمنحك لونًا رائعًا وثابتًا، وغير ضارة بالشعر.

صبغة شعر طبيعية شبه دائمة من كلايرول

هذه الصبغة من سوق كليرول، وتعتبر من الأصباغ المميزة ومن أفضل الأنواع، لأنها صبغة شبه دائمة، تمنح الشعر ألوانًا جميلة وثابتة وألوانًا غير باهتة.

يحتوي على مواد طبيعية مثل زيت جوز الهند الذي يضفي على الشعر نعومة وجمالاً. إنه خالي تمامًا من الأمونيا.

صبغة شعر دائمة من ويلا كولور تشارم

هي صبغة شعر دائمة، وهي من ماركة عالمية يقبلها كثير من المشاهير، لأنها صبغة تحتوي على العديد من الخصائص المميزة، وتعتبر الألوان الجميلة والجذابة من أفضل الصبغات الموصى بها للشعر التالف.

كولور سيلك من ليفرون

إنها صبغة مفضلة خصيصًا لعشاق لون الشعر البني.

له قدرة واضحة على صبغ اللون الأبيض بأفضل النتائج، وليس ذلك فقط، فهو يمنح الشعر النعومة واللمعان الطبيعي الجميل للشعر.

صبغة لوريال جلام لايتس للشعر

هذه الصبغة سهلة الاستخدام وجميلة بشكل خاص للشعر الأشقر اللامع.

من أفضل الأنواع لأنه لا يحتوي على أي نسب من الأمونيا الضارة بالشعر.

مثالي للشعر الأشقر كما يمكنك الحصول عليه، ومميز أيضًا لأنه مناسب أيضًا للرجال.

صبغة شعر لطيفة و سهلة من كليركول

كما تعتبر هذه الصبغة من الأنواع المميزة خاصة للشعر الخفيف حيث أنها من أفضل الصبغات الخاصة بها.

يساعد على القضاء على شيب الرأس بشكل كبير، ويمنح الشعر النعومة والجمال.

إنها واحدة من أفضل الأصباغ المتاحة.

لون شعر ماديسون الأحمر المشع

صبغة ماديسون من أفضل الأنواع الموجودة في الأسواق، فهي تحتوي في تركيبتها على بعض الخصائص المفيدة للشعر، ولا تحتوي على أي مواد تضر بالشعر إطلاقاً. يمنح الشعر لوناً جميلاً ومميزاً مع حماية الشعر من التلف.

كريم الباستيل المثالي من مانيك بانيك

أحد الأصباغ عالية الكفاءة في تركيبته، تم إنتاجه منذ 40 عامًا.

إنها صبغة عالمية، وهي عبارة عن كريم يمنح شعرك جمالًا وألوانًا مشرقة وواضحة وجميلة.

صبغة شعر مخصصة eslon

قدمت صبغة Eslon فكرة جديدة جعلتها مميزة جدًا عن غيرها، حيث سهلت اختيار اللون المناسب، والأنسب لك دون شرود، والتجارب التي يمكن أن تفشل في النهاية.

ستقدم لك الشركة بعض الأسئلة حول شعرك وحالته ولون بشرتك.

ثم ستطلب من الشركة إحضار الصبغة المناسبة لك، وتسليمها لك.

أفضل ألوان صبغ الشعر

تهتم المرأة دائمًا بتغيير ألوان شعرها بألوان جديدة، لتغيير شكلها، ولكي تكون دائمًا جميلة ومتألقة، لذلك قمنا بالتجمع من أجلك بعد أن تحدثنا عن أفضل 10 أنواع من صبغات الشعر.

لون أشقر بلاتيني

هذا اللون خاص لأنه يناسب جميع ألوان البشرة، على الرغم من أنه لون فاتح جدًا، إلا أنه يتناسب أيضًا مع البشرة البنية.

لون أشقر رمادي

من أحدث الألوان التي ميزت نفسها بقوة خلال الفترة الأخيرة، وظهرت هذا العام مرة أخرى.

يناسب لون البشرة القريب من الأشقر والأبيض.

شعر بني كراميل

هذا اللون من أحدث الألوان التي ظهرت هذا العام، وهو لون جذاب وأنيق، بالإضافة إلى أنه يناسب جميع ألوان البشرة، فهو يناسب جميع الفتيات.

بعض النصائح قبل اختيار نوع الصبغة

هناك بعض النساء اللواتي يفضلن عمل صبغ الشعر في المنزل، وعند شرائهن يكون دائما في حيرة من أمرهن لاختيار الأفضل، وبعد أن قدمنا ​​لك أفضل 10 أنواع من صبغات الشعر، سنقوم أيضًا بتوفير أهم النصائح التي يجب اتباعها عند اختيار صبغة الشعر المناسبة، وهي كالتالي

أهم العناصر التي يجب فحصها قبل اختيار الصبغة هي مكوناتها، حيث يجب أن تحتوي على مواد طبيعية لحماية شعرك من أي ضرر.

من الضروري البحث والتحقق من تاريخ انتهاء صلاحية المنتج قبل الشراء.

اختر اللون المناسب لك من حيث لون البشرة ودرجاتها، وكذلك طول الشعر، وكذلك من حيث العمر، بحيث تكون متألقة وجذابة.

اختاري لون شعرك المناسب له، واختاري درجات ألوان قريبة من لون شعرك، وإذا اختلفت الألوان فيجب أن تكون واحدة أو اثنتين حتى يكون اللون الجديد جميلًا وطبيعيًا.

حاولي معرفة الكمية المناسبة من الصبغة التي تكفي شعرك بشكل مناسب، حيث تشتري حجم العبوة الذي يتناسب مع شعرك، والذي تحدده طبيعة شعرك.

سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، طويلة أو قصيرة، كل شعرة لها شكل مختلف، حتى تشتري العدد المناسب من العبوات لك.

خطوات استخدام الصبغة في المنزل

بعد اختيار الصبغة، ويفضل أن تكون واحدة من أفضل 10 أنواع من صبغات الشعر، من الضروري معرفة الخطوات التي يجب الالتزام بها أثناء وضع الصبغة على الشعر. فيما يلي خطوات تطبيق الصبغة على الشعر

في البداية يفضل استخدام بعض الحمامات الزيتية والكريمية، قبل الصباغة، لمدة تصل إلى أسبوعين، حتى يصبح شعرك جاهزًا وجاهزًا لتطبيق الصبغة، بحيث يكون رطبًا وحيويًا أثناء الصباغة.

جفف شعرك تمامًا قبل استخدام الصبغة حتى تستجيب للصبغة بشكل أفضل.

قبل استخدام الصبغة على شعرك، نظف الشعر جيدًا من جميع الزيوت أو المنتجات المستخدمة، واستخدمي الشامبو المناسب الذي يرطب الشعر ويفضل أن يكون قبل يوم من الصباغة.

تمشيط الشعر جيدًا لمنع أي تشابك في الشعر.

في البداية، عند وضع الصبغة، اختبري اللون على الشعر، عن طريق وضع الصبغة على خصلة واحدة، حتى تتأكدي من النتيجة المرجوة، ثم ضعي الصبغة على باقي الشعر بالتساوي.

اتركي الصبغة على الشعر لفترة محددة، ثم اغسلي الشعر جيداً وجففيه.

لمعرفة ما هي صبغة الشعر فهي مادة تستعمل في تغيير لون الشعر ولونه بلون حديث وجذاب وعصري و صبغ الشعر له مجموعة كبيرة من الأغراض الأخرى ، مثل اخفاء الشيب “بالشيب” وخلق شكل جديد من الشعر ، مثل تبديل لون شعر المرأة إلى لون جديد ومرغوب فيه و هناك ثلاثة اقسام للصبغة بشكل عام و يوجد تحت كل نوع من هذه الأنواع عدة أنواع أخرى.