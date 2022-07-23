تحظى السيارات الكورية بإعجاب كثير من محبي السيارات حول العالم، لما تتميز به من مواصفات وأسعار مميزة، وعلى هذا الأساس تتداول قائمة أفضل 10 سيارات كورية ضمن عمليات البحث، وهذا ما سنناقشه فِيْ هذا المقال.

أفضل 10 سيارات كورية

وهذه قائمة بأفضل 10 سيارات من الشركات الكورية على النحو التالي

هِيْونداي إلنترا

هذه السيارة ذات محرك رباعي الأسطوانات تبلغ سعته حوالي 1600 سم مكعب، وتصل قوتها إلى حوالي 127 حصانًا.

توكسون

تتمتع هذه السيارة بنظام أمان مميز حيث أنها تحتوي على ما يقرب من 6 وسائد هُوائية كَمْا أن لديها محرك دفع رباعي بسعة 1600 سي سي تقريبًا.

هِيْونداي فِيْرنا

تتمتع هذه السيارة بمحرك قوي تبلغ سعته حوالي 1600 سم مكعب، وتقدر قوتها بـ 123 حصانًا، ولها نظام أمان مميز، مثل نظام استشعار مسافة وقوف السيارات ونظام التحكَمْ فِيْ مسافة وقوف السيارات.

هِيْونداي i20

أبرز ما يميز هذه السيارة هُو استهلاكها للوقود، ولها محرك رباعي الدفع بسعة تقديرية 1200 سي سي.

كيا بيكانتو

وتتميز هذه السيارة بشكلها الرائع، فهِيْ تمتلك محرك دفع ثلاثي بسعة 1000 سم مكعب، وتقدر قوتها بـ 76 حصاناً، مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

كيا سيراتو

تتمتع هذه السيارة بمصابيح أمامية عريضة رائعة، وتتميز برائحتها وتصميمها الانسيابي، ولها محرك مميز 1600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

كيا سبورتاج

تتمتع هذه السيارة بنظام ترفِيْهِيْ متعدد المزايا، مع شاشة مقاس 8 إنش، ومكيف هُواء عالي الجودة، ونظام أمان مميز، مثل حساسات ركن أمامية وخلفِيْة، ومحرك قوي 1600 سي سي.

سانغ يونغ

تمتلك سيارة سانج يونج محرك دفع رباعي بسعة حوالي 1.6 لتر، وتقدر قوتها بحوالي 128 حصانًا، وتتضمن ناقل حركة أوتوماتيكي.

كيا ستونيك

تحتوي هذه السيارة على محرك يجمع بين محرك بنزين ونظام كهربائي، وتتراوح قوة ذلك المحرك من 100 حصان إلى 120 حصان، ونجد أن هذه السيارة مزودة بنحو 6 سرعات.

هِيْونداي ستانفِيْ

تتمتع هذه السيارة بمحرك دفع رباعي مميز 1600 سي سي، تصل قوتها إلى حوالي 230 حصاناً، وتتميز هذه السيارة بتصميم ملفت للنظر، مع أنظمة ترفِيْه مميزة بداخلها.

فِيْ النهاية شرحنا لكَمْ كل تفاصيل قائمة أفضل 10 سيارات كورية، ويظهر أن السيارات التي نقدمها فِيْ هذا المقال هِيْ الأكثر تسويقًا وبيعًا فِيْ سوق السيارات العالمي، وتحديداً فِيْ الشرق. شرق.