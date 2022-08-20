أفضل 10 مواقع تسوق مصرية للملابس ،تعمل العديد من المؤسسات الحكومية في مصر على التطوير الدائم للمرافق العامة والجانب السياحي ،كما يوفر العديد من المواقع خدمة التسويق الإلكتروني ووصول الطلبات الى المنزل بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات للعملاء وبسهولة مع عديد من دول العالم وتوفيراً للوقت والجهد عليه بالإضافة الى الاسعار الرمزية للمنتجات والأزياء.

أفضل 10 مواقع تسوق مصرية للملابس

مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي يوماً بعد يوم أصبحت عملية التسوق الإلكتروني هي الأكثر انتشاراً بين الناس، حيث يوجد مواقع ومتاجر إلكترونية متعددة في جميع دول العالم ،ومن مميزات عملية التسوق الإلكتروني أنها توفر الوقت والجهد على الناس كما أنها تقرب المسافات بين الدول، وذلك لأن جميع المواقع الإلكترونية تقدم خدمة التوصيل إلى المنازل عبر المحافظات أو الدول ،وإلى جانب ذلك أصبحت المواقع الإلكترونية مصدر دخل لعدد من الأشخاص، وذلك لأن من الممكن أن يتعاقد الشخص مع الموقع للحصول على منتجات بأسعار مخفضة والتسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على عمولة.

ومع انتشار مصطلح التسوق الإلكتروني أصبح هناك العديد من المتاجر الإلكترونية لبيع كافة المنتجات سواء الملابس، أو العطور أو الأحذية أو الأثاث أو الأجهزة الكهربائية أو مستحضرات التجميل وغيرها ،ويوجد كذلك مواقع إلكترونية تعرض أكثر من منتج للبيع مثل المواقع الإلكترونية العالمية، ومن أبرز ما يميز التسوق عبر الإنترنت هو الحصول على بعض الخصومات وعروض التوفير ومنح العملاء أكواد خصم.

وفي هذا الإطار سنقدم أفضل 10 مواقع تسوق مصرية للملابس كالتالي:

1_ موقع أمازون Amazon

واحد من أفضل 10 مواقع تسوق مصرية للملابس هو موقع أمازون Amazon وهو من المتاجر العالمية، ومؤخراً تم افتتاح فرع داخل مصر لبيع الملابس سواء الرجالية أو النسائية ،ومن الجدير بالذكر أن موقع أمازون Amazon لا يختص فقط بيع الملابس بل أنه يعرض مختلف المنتجات من عطور وأحذية، ومنتجات العناية بالبشرة والشعر والأجهزة الذكية مثل الحواسيب والهواتف.

ومن أبرز ما يميز موقع أمازون Amazon أنه يقدم خدمة الشحن إلى المنزل وكافة الدول حول العالم، ومن ضمن المميزات الأخرى لموقع أمازون Amazon التالي:

يعتبر أكبر وأشهر مواقع البيع الإلكترونية.

يقدم العديد من العروض والخصومات في المناسبات المختلفة مثل رأس السنة.

يوفر للعملاء خدمة البحث عن المنتج المطلوب وفقاً للشروط التي يتم تحديدها.

يفرض رسوم منخفضة على خدمة الشحن والتوصيل إلى المنازل وفي بعض الأحيان تكون الخدمة مجانية.

يطبق خدمة Amazon primeالتي تمنح العميل تخفيضات وخصومات رائعة.

يتميز موقع أمازون Amazon بأنه يقدم خدمة الشحن والتوصيل السريع بفضل تعاقد الموقع مع أفضل شركات الشحن مثل شركة DHL.

الموقع هو المسؤول عن إنهاء كافة إجراءات الجمارك والشحن.

طرق الدفع

يوفر موقع أمازون Amazon للعملاء عدة طرق لعملية الدفع كالتالي:

الدفع عند الاستلام.

الدفع عبر نظام Amazon Pay.

والدفع عبر الحساب البنكي في أحد البنوك الأمريكية.

الدفع من خلال Gift Cards بطاقات هدايا أمازون.

يمكن زيارة موقع أمازون للتسوق .

2_ موقع جوميا JUMIA

موقع جوميا JUMIA أحد أبرز المواقع الإلكترونية لشراء الملابس داخل مصر كما أن الموقع متاح في بعض الدول العربية الأخرى مثل المغرب، والجزائر وتونس وغيرها من الدول ،ويقدم الموقع خدمة التسوق الإلكترونية للحصول على العديد من المنتجات مثل الإكسسوار، وأدوات المطبخ والمجوهرات وكافة أنواع الملابس من التيشرتات والبنطلونات سواء للرجال أو النساء كما يوجد قسم خاص للأطفال.

وبالتالي إذا كنت تبحث عن موقع متميز لبيع الملابس داخل مصر فإن موقع جوميا JUMIA هو الأفضل، حيث أنه يقدم للعملاء عدد من المميزات كالتالي:

يقدم أفضل وأجود أنواع الملابس.

يوفر للعميل إمكانية الشراء مع الحصول على أفضل سعر.

توجد عدد من العروض والخصومات الرائعة التي يتم توفيرها للعميل طوال أيام السنة.

الموقع يقدم خدمة التوصيل إلى المنازل خلال فترة زمنية قصيرة.

من أفضل مميزات موقع جوميا JUMIA أنه يوفر خدمة التوصيل المجانية في حال كانت قيمة المشتريات تتجاوز 350 جنيه.

يتيح الموقع للعميل خدمة استرجاع المنتج خلال 30 يوم من موعد الاستلام.

طرق الدفع

يوفر موقع جوميا JUMIA للعملاء عدة طرق لعملية الدفع كالتالي:

الدفع عند الاستلام.

والدفع من خلال نظام التقسيط.

الدفع بواسطة الماستر كارد وبطاقات الائتمان.

يمكن زيارة موقع جوميا JUMIA للتسوق .

3_ موقع اتش آند آم H&M

واحد من أفضل 10 مواقع تسوق مصرية للملابس هو موقع اتش آند آم H&M وهو من المواقع الشهيرة، والتي تتواجد داخل أكثر من 62 دولة حول العالم مثل مصر وقطر والإمارات والمملكة العربية السعودية ،يوجد داخل الموقع قسم خاص بالملابس النسائية مثل المعاطف والبلوزات والبنطلونات، ويوجد كذلك قسم للملابس الرجالية المختلفة مثل الجاكيتات والبدل والملابس الرسمية ويوجد كذلك قسم لملابس الأطفال.

ويتميز موقع اتش آند آم H&M بمجموعة من المميزات من ضمنها التالي:

بيع أفخم وأجود ملابس الماركات العالمية.

يقدم الموقع مجموعة متنوعة من العروض والخصومات.

من أفضل ما يميز موقع اتش آند آم H&M بأنه يتيح للعميل خدمة الاستلام من أقرب فرع موجود داخل البلد، وذلك لسرعة استلام المنتج.

يقدم الموقع خدمة التوصيل إلى المنازل خلال مدة قصيرة تتراوح ما بين 1 إلى 4 أيام كحد أقصى.

من مميزات الموقع أنه يوفر للعميل إمكانية استرجاع المنتج في حال وجود عيب أو اختلاف خلال 15 يوم من موعد الاستلام.

طرق الدفع

يوفر موقع اتش آند آم H&M عدة طرق لعملية الدفع كالتالي:

الدفع عند الاستلام.

الدفع بواسطة كوبونات الهدايا.

والدفع بواسطة خدمة PAYPAL.

الدفع باستخدام بطاقات الائتمان والماستر كارد.

يمكن زيارة موقع اتش آند آم H&M للتسوق .

4_ موقع علي إكسبريس Ali Express

ضمن قائمة أفضل 10 مواقع تسوق مصرية للملابس هو موقع علي إكسبريس Ali Express، والذي يعرض أكثر من 100 مليون منتج للبيع حيث أن هذا الموقع لا يقل أهمية عن موقع أمازون ،ويوفر الموقع أنواع مختلفة من المنتجات مثل البنطلونات والفساتين والبلوزات بكافة الألوان والمقاسات، ويوجد أقسام مختلفة لملابس الرجال والنساء والأطفال والتي تتميز بالجودة والخامات الراقية.

كما أن الموقع يوفر للعملاء العديد من التسهيلات أثناء عملية الشراء وذلك بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى كالتالي:

من أفضل ما يميز موقع علي إكسبريس Ali Express أنه مع كل عملية شراء يجريها العميل يحصل على عدد من النقاط، والتي يمكن تجميعها للدفع لاحقاً عند الشراء والحصول على خصم.

يستطيع العميل البحث عن أي قطعة ملابس بالمواصفات التي تريدها من حيث اللون والمقاس.

يقدم موقع علي إكسبريس Ali Express خدمة التوصيل إلى المنازل والشحن إلى كافة دول العالم.

يوفر الموقع خدمة تتبع عملية توصيل المنتج بداية من تحرك مندوب الشحن.

يستطيع العميل أن يقوم باسترجاع المنتج خلال 14 يوم من تاريخ الاستلام.

خدمة التوصيل والشحن التي يقدم الموقع تتميز بالسرعة بفضل تعاقد الموقع مع أفضل شركات الشحن مثل UPS/ DHL /FedEX.

طرق الدفع

يوفر موقع علي إكسبريس Ali Express عدة طرق لعملية الدفع كالتالي

الدفع بواسطة الحوالات البنكية.

الدفع باستخدام الفيزا وبطاقات الماستر كارد وبطاقات الائتمان.

والدفع عبر نظام PAYPAL.

الدفع عبر خدمة Western Union.

الدفع من خلال خدمة Web Money.

والدفع من خلال خدمة Yandex Money.

يمكن زيارة موقع علي إكسبريس Ali Express للتسوق .

5_ موقع مودانسيا Modanisa

هذا الموقع يعتبر من أفضل 10 مواقع تسوق مصرية للملابس حيث أن الموقع يختص بيع ملابس النساء المحجبات، ويتميز ببيع أجود أنواع الملابس المصنوعة من الخامات عالية الجودة ،ومن أفضل ما يميز هذا الموقع أن جميع الملابس المعروضة للبيع من الصناعة التركية، ويتواجد الموقع في دول متعددة مثل مصر وسوريا وقطر والمغرب والجزائر وتونس والإمارات ولبنان وغيرها من الدول.

ومن ضمن مميزات موقع مودانسيا Modanisa الرائعة التالي:

يعتبر من أفضل المواقع التي توفر كافة قطع الملابس المتعلقة بالمحجبات.

يوفر الموقع للعملاء إمكانية الحصول على سعر مخفض من خلال كوبونات الخصم.

خدمة الشحن إلى كافة الدول والتوصيل إلى المنازل تتميز بالسرعة بفضل تعامل الموقع مع شركات شحن عالمية مثل فيديكس وأرامكس.

يمكن استرجاع المنتج بعد الشراء خلال 15 أيام من تاريخ الاستلام.

الموقع يتميز بأنه يعرض للعميل كافة تفاصيل المنتج.

طرق الدفع

يوفر موقع مودانسيا Modanisa عدة طرق لعملية الدفع كالتالي:

الدفع باستخدام الماستر كارد وبطاقات الائتمان.

الدفع من خلال نظام paypal.

خدمة الدفع عند الاستلام متاحة فقط إذا كانت تكلفة عملية الشراء أكثر من 150 دولار.

يمكن زيارة موقع مودانسيا Modanisa للتسوق .

6_ موقع زافول Zaful

موقع زافول Zaful ضمن أفضل 10 مواقع تسوق مصرية للملابس حيث أنه يعرض العديد من قطع الملابس التابعة لأشهر الماركات العالمية، وبالإضافة إلى ذلك يوفر الموقع مجموعة من الملابس والأحذية الرياضية ،ويمكن للعملاء الحصول على عدد من الخصومات والعروض من خلال كوبونات الخصم التي يوفرها الموقع، وتوجد خدمة الشحن إلى أكثر من 250 دولة حول العالم مثل مصر.

ويتيح للنساء شراء الاكسسوارات والملابس تبعاً لأحدث صيحات الموضة وبيوت الأزياء، ويوجد كذلك قسم خاص بملابس الأطفال ومن ضمن مميزات موقع زافول Zaful التالي:

عند بداية التسجيل يمنح الموقع العميل هدية بقيمة 300 دولار.

يوجد على الموقع خدمة دعم متميزة طوال أيام الأسبوع.

في حال كانت قيمة المنتج عند الشراء تزيد عن 30 دولار فأن العميل يحصل على خدمة التوصيل مجاناً.

الموقع هو من يتولى مهمة إنهاء إجراءات الجمارك والشحن.

في حال استلام منتج به عيب أو غير مطابق للمواصفات يمكن للعميل استرجاع المنتج خلال 45 يوم من تاريخ الاستلام.

يقدم موقع زافول Zaful العروض والخصومات طوال السنة.

طرق الدفع

يوفر موقع زافول Zaful عدة طرق لعملية الدفع كالتالي:

الدفع عند الاستلام ولكن تلك الخدمة خاصة بمجموعة محددة من الدول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت.

الدفع عبر خدمة Western Union.

والدفع من خلال نظام paypal.

الدفع باستخدام بطاقات الائتمان والماستر كارد والفيزا.

الدفع من خلال الحوالات البنكية.

يمكن زيارة موقع زافول Zaful للتسوق .

7_ موقع نمشي Namshi

إذا كانت تتساءل عن أفضل 10 مواقع تسوق مصرية للملابس فإن نمشي Namshi يعتبر واحد ضمن هذه المواقع، حيث أنه حقق نجاح باهر خلال مدة قصيرة من وقت افتتاح الموقع عام 2011 ،ويوفر الموقع العديد من منتجات الملابس الخاصة بالرجال والنساء والأطفال بأجود أنواع الخامات، ويضم الموقع منتجات أفضل وأشهر الماركات العالمية المنتجة للملابس.

وسبب نجاح نمشي Namshi هو تميزه بعدد من المميزات الرائعة والتي من ضمنها التالي:

إمكانية بحث العميل عن المنتج مع تحديد اللون والمواصفات.

يمكن استرجاع المنتج خلال 14 يوم من تاريخ الاستلام في حال وجود أي عيب.

يتميز الموقع بخدمة التوصيل السريع خلال 3 أيام فقط داخل جميع دول العالم العربي.

خدمة التوصيل تكون مجانية في حال كانت قيمة المشتريات أكثر من 140 دولار.

دائماً ما يقدم الموقع عدد من الخصومات والعروض طوال أيام السنة.

طرق الدفع

يوفر نمشي Namshi عدة طرق لعملية الدفع كالتالي:

الدفع عند الاستلام.

الدفع باستخدام رصيد العميل في حساب نمشي.

والدفع من خلال نظام paypal.

الدفع باستخدام بطاقات الائتمان والماستر كارد.

يمكن زيارة موقع نمشي Namshi للتسوق .

8_ موقع شي إن SheIn

موقع شي إن SheIn واحد من أفضل 10 مواقع تسوق مصرية للملابس، حيث أن الموقع يتواجد في أكثر من 200 دولة حول العالم ويضم أفضل وأجود ملابس البراندات العالمية ،كما أن الموقع يعرض الملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والملابس والأحذية الرياضية، وإلى جانب ذلك يوجد على الموقع أفضل الاكسسوارات ويتميز موقع شي إن SheIn بعدد من المميزات كالتالي:

من أفضل ما يميز موقع شي إن SheIn أنه يقبل التعامل بأكثر من 15 عملة نقدية مختلفة.

يوفر لك إمكانية الحصول على أفضل الملابس الراقية والتابعة لأشهر البراندات العالمية.

يستطيع العميل أن يقوم باسترجاع المنتج في حال وجود عيب أو خطأ في المواصفات خلال مدة تتراوح ما بين 30 إلى 45 يوم من تاريخ الاستلام.

يعرض الموقع ملابس تتناسب مع كافة الفئات العمرية.

في حال تجاوز قيمة مشتريات العميل حد معين يحصل على خدمة التوصيل أو الشحن مجاناً.

يقدم موقع شي إن SheIn عدد من العروض والخصومات للحصول على المنتج بأقل الأسعار.

خدمة التوصيل إلى المنازل تتميز بالسرعة بفضل تعاقد الموقع مع أفضل شركات الشحن العالمية.

طرق الدفع

يوفر موقع شي إن SheIn عدة طرق لعملية الدفع كالتالي:

الدفع عند الاستلام في بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان قطر والبحرين.

الدفع من خلال بطاقات الائتمان والماستر كارد.

والدفع من خلال نظام paypal.

الدفع من خلال الحوالات البنكية.

الدفع من خلال كوبونات الخصم.

يمكن زيارة موقع شي إن SheIn للتسوق .

9_ موقع نون noon

موقع نون noon واحد ضمن أفضل 10 مواقع تسوق مصرية للملابس حيث أن الموقع يوفر العديد من المنتجات مثل الملابس، والأحذية والحقائب والاكسسوارات والعطور ومستحضرات التجميل وغيره،وإلى جانب ذلك يتيح للعملاء الحصول على أفضل ملابس البراندات العالمية المتوفرة بالجودة العالية، ويتميز موقع نون noon بعدد من المميزات الرائعة كالتالي

توفير قطع الملابس الراقية المصنوعة بأجود وأفخم أنواع الخامات.

دائماً ما يقدم الموقع عدد من العروض والخصومات التي تصل إلى 75%.

يوفر خدمة الشحن إلى كافة الدول والتوصيل إلى المنازل خلال مدة قصيرة.

يوجد عدد من أكواد الخصم التي يمكن للعميل استخدامها للحصول على خصم.

طرق الدفع

يوفر موقع نون noon عدة طرق لعملية الدفع كالتالي:

الدفع عند الاستلام.

والدفع عن طريق الحساب البنكي.

الدفع بالفيزا.

يمكن زيارة موقع نون noon للتسوق .

10_ موقع برانتو Brantu

ضمن أفضل 10 مواقع تسوق مصرية للملابس هو موقع برانتو Brantu الذي يوفر يتيح للعملاء شراء أرقي الملابس، ويضم مجموعة متنوعة من الفساتين والبنطلونات والبلوزات وغيرها ،كما أن الموقع يبيع ملابس أشهر الماركات العالمية مثل بيرد موضة وغيرها بأسعار مناسبة، ومن أبرز مميزات موقع برانتو Brantu التالي:

حصول المستخدم الجديد على مبلغ 100 جنيه مصري.

خدمة التوصيل إلى المنازل خلال مدة تتراوح ما بين 1 إلى 5 أيام.

يقدم الموقع مجموعة متميزة من العروض والخصومات.

طرق الدفع

يوفر موقع برانتو Brantu عدة طرق لعملية الدفع كالتالي:

الدفع عبر بطاقات الائتمان.

والدفع عند الاستلام.

أفضل 10 مواقع تسوق مصرية للملابس كما يوجد العشرات من المواقع الخاصة بالملابس والأزياء التي تمتلك فروع عديدة في محافظات دولة مصر ،والذي أصبح يسمى حديثاً متجر التسويق الإلكتروني ويقوم مالك السلعة بعرضها على المتجر برفقة الأسعار وخدمات التوصيل.