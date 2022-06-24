أفضل 5 زيوت لتطويل الشعر

زيوت تطويل الشعر – من أجل إطالة الشعر، يمكن للمرأة أن تنفق مبالغ باهظة على العلاجات الكيميائية التي قد لا تحقق النتائج المرجوة في النهاية أو تضر بجسمها بطريقة ما. عدد من الزيوت الطبيعية التي يمكن أن تعطيهم نفس النتيجة بتكلفة زهيدة وخالية من المخاطر تقريبًا.

أفضل 5 زيوت لنمو الشعر وفرده

سنقوم بة أهم الزيوت لإطالة وتكثيف وتنعيم الشعر، وتم اختبارها بسرعة كبيرة

# 1 أفضل زيت لفرد وإطالة الشعر زيت الأرغان

يُعرف زيت الأركان أيضًا باسم الذهب السائل، وهو منتج معروف للعناية بالشعر والبشرة. يحتوي على أحماض دهنية وفيتامين هـ لروتين جمالك اليومي. يُستخرج زيت الأركان من حبات شجرة الأركان.

الفوائد بالإضافة إلى قدرته على تنعيم الشعر وإضافة لمعان صحي لشعرك، فإن زيت الأرجان مفيد أيضًا لتكييف الشعر المتطاير ومعالجة الأطراف المتقصفة من وصلات شعر الإنسان. ببساطة، اغسلي شعرك بالشامبو ثم اشطفيه ثم دلكي به زيت الشعر. ودعها تعمل بسحرها طوال الليل.

# 2 أفضل زيت مثبت لنمو الشعر زيت جوز الهند

يعتبر أفضل زيت لنمو الشعر وسماكته في نفس الوقت، وقد استخدمته النساء لقرون لزيادة نمو الشعر وتجديد شبابه. زيت جوز الهند غني بالبروتينات الأساسية والدهون الثلاثية التي تعزز نمو الشعر وتجعل الجذور سميكة وقوية.

لاستخدامه، خذ من 2 إلى 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وقم بتسخينه في الميكروويف. عندما يصبح الجو فاترًا، قم بتدليك فروة الرأس برفق. للحصول على أفضل النتائج، جربي تركه على رأسك طوال الليل، ثم اغسلي شعرك في الصباح بشامبو خفيف.

# 3 زيوت لنمو الشعر بسرعة كبيرة زيت الجوجوبا

تنمو شجيرة الجوجوبا بكثرة في المناطق الأكثر جفافاً في شمال المكسيك وتستخدم البذور على نطاق واسع لصنع زيت الجوجوبا. يعتبر الزيت ممتازًا لتمديد الشعر لأنه يحتوي على بنية جزيئية مماثلة للدهون التي تنتجها فروة رأسك بشكل طبيعي. يعيد الزيوت الحيوية التي لم يعد يتلقاها الإنسان من فروة الرأس.

الفوائد يستخدم زيت الجوجوبا في العديد من منتجات تساقط الشعر للمساعدة في تكثيف وتقوية الشعر. يحارب الشعر الجاف، مما يجعله أكثر نعومة ونعومة.

# 4 زيوت لتكثيف الشعر الناعم زيت المكاديميا

لا يوجد شيء أسوأ من الشعر الجاف والخشن. لحسن الحظ، يمكن عكس الشعر شديد الجفاف باستخدام زيت جوز المكاديميا. يميل زيت الجوز إلى أن يكون العلاج الأكثر كثافة لتجديد الشعر بعد سلسلة من جلسات التصفيف بالحرارة الشديدة. يحتوي هذا الزيت على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والصوديوم وحتى النحاس وهي المعادن الأساسية لشعرك.

فوائد إضافية يعتبر الزيت الخفيف الوزن مثاليًا لإضافة الحيوية واللمعان إلى خصلات الشعر الباهتة.

نصيحة الاستخدام افركي الزيت بين راحة يدك لتدفئته قبل توزيعه على خصلات شعرك.

# 5 مزيج من الزيوت لتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر زيت الخروع

زيت الخروع هو أحد زيوت علاج الشعر الفعالة حيث يعزز نمو الشعر ويضيف حجمًا للشعر، كما أنه غني بالفيتامينات الأساسية والأحماض الدهنية التي يمكن أن تعالج بفعالية مشاكل شعرك من الجذور. يفضل وضع زيت الخروع على الشعر المبلل وذلك لأخذ بضع قطرات من هذا الزيت على أطراف الأصابع وتدليك فروة الرأس به وتركه لمدة 40 إلى 50 دقيقة قبل غسله.

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