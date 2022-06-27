أفضل 6 زيوت للشعر الجاف والمتقصف

زيوت للشعر الجاف والمتقصف – هل تعلمين ما الذي يسبب تلف شعرك الإجابة ليست بسيطة. من الواضح أن العمليات الكيميائية، مثل الكيراتين، يمكن أن تحول خيوط شعرك الناعمة والمرنة إلى خيوط هشة وهشة.

ولكن هناك أيضًا مشكلات أخرى أكثر شيوعًا تسبب الضرر. يمكن أن يكون التعرض المستمر للحرارة أو قلة الرطوبة أو حتى تمشيط الشعر أحد أسباب هذا الضرر.

لحسن الحظ، بمساعدة بعض أفضل الزيوت الطبيعية للشعر الجاف والتالف، قد تتمكنين من تنشيط شعرك للحصول على شعر صحي ولامع.

زيوت للشعر الجاف والمتقصف

الزيوت الطبيعية النقية، أو المنتجات التي تحتوي على نوع واحد فقط من الزيت، هي أفضل الخيارات لشعرك لأنها تحاكي الزيوت التي تنتجها فروة رأسك بشكل طبيعي وتحمي الشعر.

ومع ذلك، فإن بعض الزيوت تعمل بشكل أفضل من غيرها، اعتمادًا على نوع الشعر، لدينا جميعًا أنواع شعر مختلفة، لذا تأكد قبل شراء المنتج أنه سيكون الأفضل لك. إليك أفضل المنتجات.

1- زيت الأفوكادو النقي والمعصور على البارد للشعر التالف

زيت الأفوكادو هو زيت لعلاج الشعر الهش لأنه خفيف ومناسب لجميع أنواع الشعر وإليك أهم مميزات المنتج.

أهم 3 ميزات لزيت شعر الأفوكادو النقي المضغوط على البارد

زيت الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية والمعادن المهمة لصحة الشعر ومناسب لجميع أنواع الشعر. يحتوي الزيت على البيوتين، حيث يوجد البيوتين بشكل طبيعي في زيت الأفوكادو. إنه أحد أفضل البروتينات التي يمكنك إضافتها إلى روتين العناية بشعرك. يساعد على ترطيب الشعر والتخلص من الجفاف بالإضافة إلى تعزيز نمو الشعر الصحي الجديد. لذلك فهو يعتبر أفضل زيت للشعر الجاف وأيضاً زيت لمعالجة الشعر الهش. يحتوي زيت الأفوكادو أيضًا على فيتامين إي الذي يساعد على منع تكسر الشعر عن طريق تقوية بصيلات الشعر.

ولأنه أخف من زيت الزيتون، يمكنك وضع بضع قطرات منه مباشرة على شعرك.

وهناك طريقة أخرى وهي وضع الزيت على شعرك وتركه لبضع دقائق ثم شطفه وستندهش بعد أن ترى كم هو جميل وصحي لشعرك بعد وضع الزيت.

2- العناية بالشعر الجاف المغربي بالضوء

يعتبر هذا الزيت من أصل مغربي أفضل زيت يستخدم على الإطلاق لعلاج الشعر التالف وأفضل زيت للشعر الجاف.

حاز هذا العلاج المغربي على جوائز من Harper’s Bazaar New Beauty و Essence والمزيد. كانت Magribuel واحدة من أولى العلامات التجارية التي قدمت زيت الأرغان لأكبر عدد ممكن من الناس.

تعتمد التركيبة الخاصة للمنتج على زيت الأرغان بنسبة 100٪ تقريبًا بالإضافة إلى مستخلص بذور الكتان للمساعدة في تغذية الشعر وترطيبه وفك تشابكه. يترك الزيت الشعر لامعًا وناعماً ويساعد أيضًا في تسريع وقت تجفيفه بالهواء.

زيت الأرجان هو واقي طبيعي للشعر من الأشعة فوق البنفسجية، لذلك فهو يساعد على منع المزيد من الضرر الناتج عن التعرض للحرارة والشمس.

من المهم ملاحظة أن هذا الزيت مصمم خصيصًا للشعر الخفيف.

3- شيا مويستشر 100٪ زيت جوز الهند البكر الممتاز لشعر ناعم ولامع

بالطبع أنت تعلم أن زيت جوز الهند له فوائد هائلة للشعر، وخاصة الشعر التالف، حيث أنه يعتبر أفضل زيت على الإطلاق لشعر ناعم وخالٍ من التقصف. خاصة إذا كنت تستخدم زيت جوز الهند البكر الممتاز 100٪.

زيت جوز الهند النقي غني بالأحماض الدهنية وفيتامين هـ، كما أنه يقوي وينعم ويرطب الشعر الجاف. كما أنه يعمل على ترك الشعر ناعمًا ولامعًا وأسهل في فك تشابكه، حيث يعتبر زيتًا لعلاج الشعر الهش.

يمكنك دهن الزيت قبل غسله بالشامبو أو دهنه كقناع على الشعر بعد غسله.

أفضل طريقة هي تسخين زيت جوز الهند قبل وضعه على الشعر، حيث يساعد ذلك على اختراق بصيلات الشعر جيدًا بدلاً من البقاء على السطح. وبالتالي تحقيق أكبر الفوائد لشعرك.

4- زيت الجوجوبا العضوي من وزارة الزراعة الأمريكية، زيت معالجة الشعر النقي 100٪ (حجم 4 أونصة) للأطراف المتضررة والمتقصفة

مصنوع من زيت الجوجوبا الطبيعي النقي بنسبة 100٪، وهو زيت مغذي بشكل لا يصدق، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى كمية الفيتامينات والمعادن في تركيبته.

تعني الفيتامينات C و B و E، جنبًا إلى جنب مع النحاس والزنك، أن هذا الزيت يقوي ويرطب الشعر بشكل كبير.

مثل زيت جوز الهند، يمكنك استخدامه كقناع. ما عليك سوى تسخين الزيت وتركه على شعرك لمدة 20 دقيقة (أو طوال الليل) من الجذور إلى الأطراف، ثم غسله جيدًا بالشامبو. وانتظري لترى النتائج المذهلة لشعرك. يعتبر أفضل زيت طلاق لعلاج الشعر الهش

5- علاج زيت المكاديميا الطبيعي

تميل أنواع الشعر المجعد إلى أن تكون أكثر جفافًا بسبب قصات الشعر المجعد. زيت المكاديميا الموجود في هذا العلاج مفيد جدًا في القضاء على الجفاف والتجعد.

يعتبر زيت المكاديميا من أعلى مصادر الأحماض الدهنية الأساسية، والتي تعد اللبنات الأساسية لشعر صحي. يضيف لمعانًا وقوة إلى جذع الشعر بينما يغذي بصيلات الشعر ويمكن أن يساعد أيضًا في منع تساقط الشعر. يمكن للفتيات ذوات الشعر المجعد الحصول على أقصى استفادة من زيت المكاديميا عند استخدامه كجزء من العلاج بالزيت الساخن.

6- زيت زيتون بالمرز فورميولا جرو ثيرابي للشعر الجاف

ثبت أن علاجات زيت الزيتون Formula Gro تعالج الشعر الجاف. زيت الزيتون مليء بالمطريات الطبيعية – مثل حمض البالمتيك، وحمض الأوليك، والسكوالين، والتربينات – التي تعمل على تنعيم وتقوية الشعر الجاف والتالف.

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يساعد زيت الزيتون أيضًا في علاج الشعر التالف. وذلك بفضل الأحماض الدهنية وفيتامين هـ، التي تنشط شعرك وتقويته بمرور الوقت.

وعلى الرغم من أنه لا يجب عليك تناول زيت الزيتون، إلا أنه من الجيد إضافة المزيد من زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي للحصول على شعر أقوى أيضًا.

يضمن توفير الأحماض الدهنية نمو الشعر الجديد بشكل قوي ومرن، لذا تأكد من إضافة زيت الزيتون كلما أمكن ذلك لأنه أفضل زيت للشعر الجاف والضعيف سواء تم تناوله أو وضعه مباشرة على الشعر.

احذر

على الرغم من أن معظم الزيوت الطبيعية من أصل نباتي، إلا أنها يمكن أن تسبب رد فعل لفروة الرأس إذا كان لديك حساسية من مكوناتها الرئيسية. لذلك قبل تجربة أي زيت على شعرك، قم دائمًا بإجراء اختبار موضعي على منطقة صغيرة ولا تشتري أبدًا زيتًا يكون مصدره الأساسي أحد المكونات التي تعاني من الحساسية، مثل جوز الهند.

من الأفضل وضع الزيت على الشعر المبلل وتركه طوال الليل وغسل شعرك في الصباح. يمكنك أيضًا وضعه على الشعر عندما يجف. في كلتا الحالتين، فإن زيوت الشعر هذه للشعر الجاف والتالف هي أفضل ما يمكنك استخدامه.

زيوت للشعر الجاف والمتقصف