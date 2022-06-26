أفضل 8 علاجات لحكة الراس والرقبه

أفضل 8 علاجات لحكة الرأس والرقبة يمكن أن تكون أكثر من مجرد إزعاج. يمكن أن يسبب الكثير من الانزعاج ويمكن أن يصبح مصدر إلهاء. عندما تكون الحكة شديدة، قد تتساءل عن كيفية علاج الحكة في المنزل.

أسباب مختلفة يمكن أن تسبب هذا. على سبيل المثال، ربما تكون قد لمست نوعًا معينًا من النباتات، مثل عشبة الرجيد أو اللبلاب السام. الصدفية هي حالة تسبب جفاف الجلد وتقشره بسبب تراكم خلايا الجلد، بالإضافة إلى الحكة حول بقع الجلد الجاف.

يمكن أن يسبب المرض أو لدغة الحشرات أو الحروق أو التئام الجرح الحكة.

تابع القراءة للحصول على بعض النصائح حول كيفية التعامل مع هذه الحكة.

1. الشوفان

دقيق الشوفان الغروي ليس شيئًا تأكله على الإفطار. هذا النوع من دقيق الشوفان مصنوع من الشوفان المطحون إلى مسحوق ناعم جدًا. منتج طبيعي يستخدم في العديد من أنواع الصابون والمستحضرات ويمكن أيضًا إضافته إلى الحمام البارد.

لقد وجدت أن هذا المنتج آمن ويساعد في الحكة لسبب ما. يمكنك العثور على دقيق الشوفان الغروي في العديد من الصيدليات أو صنعه بنفسك عن طريق طحن الشوفان إلى مسحوق ناعم.

قم بشراء دقيق الشوفان الغروي عبر الإنترنت اليوم.

2. ورق مجمد

جرب منتجًا نباتيًا مثل جل الصبار أو المنثول لتهدئة الحكة الطفيفة الناتجة عن حروق الشمس أو لدغات البعوض.

المنثول، الذي ينتج تأثير التبريد، مصنوع من نبات النعناع. يجب استخدام المنثول الموضعي بحذر لأنه قد يكون مهيجًا للجلد إذا ترك غير مخفف. يمكن شراء هذين المنتجين من معظم الصيدليات.

اشترِ هلام الصبار والمنثول الموضعي.

3. مرطبات عالية الجودة

تحتوي المرطبات عالية الجودة على ماء في الطبقة الخارجية من بشرتك. يمكن أن يساعد بشرتك على الشعور بالرطوبة وأقل جفافاً وحكة.

من أمثلة المرطبات عالية الجودة علامات تجارية مثل Eucerin و Cetaphil.

4. كن هادئا

توصي بحل بسيط لدغات البعوض كمادة باردة أو كيس ثلج. المفتاح، كما لاحظت، رائع. تجنب تعريض المنطقة المصابة للماء الساخن قدر الإمكان. سيؤدي ذلك إلى زيادة تهيج وحكة الجلد.

5. مضادات الهيستامين

الهيستامين عبارة عن مواد كيميائية في الجسم تسبب أعراض الحساسية، بما في ذلك الحكة. مضادات الهيستامين هي علاج شائع لردود الفعل التحسسية. ومع ذلك، فإن العديد من مضادات الهيستامين تجعلك تشعر بالنعاس، لذلك من الأفضل استخدامها قبل النوم.

وأوصت بتطبيق مضادات الهيستامين الموضعية مباشرة على المنطقة المصابة لتجنب الآثار الجانبية المرتبطة بمضادات الهيستامين الفموية.

6. هيدروكورتيزون

يعتبر الكريم المضاد للحكة طريقة شائعة أخرى لتهدئة الحكة. احصل على كريم مضاد للحكة يحتوي على 1٪ هيدروكورتيزون على الأقل. يمنع هذا الدواء الاستجابات الالتهابية في الجسم ويمكن أن يساعد في تهدئة الجلد الملتهب والحكة. يجب استخدام هذا الكريم لأقصر وقت ممكن ثم إيقافه.

متوفرة .

7. مضادات الاكتئاب

وفقًا لمضادات الاكتئاب يمكن أن تساعد أيضًا في تخفيف الحكة. تتسبب بعض هذه الأدوية في إطلاق مادة السيروتونين، والتي يمكن أن تثبط المستقبلات في جسمك التي تسبب الحكة. يستخدم هذا العلاج بشكل عام في حالات الحكة المزمنة.

قد تكون مهتمًا

8. توقف عن الخدش!

عندما تشعر بالحكة، فإن الخدش هو الاستجابة الطبيعية. لكن هذا لن يساعد في حل المشكلة. في الواقع، يمكن للجلد أن يتشقق ويمنعه من الشفاء. قد تسبب عدوى.

حاول ألا تخدش بشرتك. ارتدِ ملابس مريحة لا تهيج الجلد وتحافظ على تقليم أظافرك.

متى تكون الحكة مشكلة خطيرة

بغض النظر عن السبب، حدد موعدًا مع طبيبك إذا كنت تعاني من حكة مستمرة لمدة ثلاثة أيام أو أكثر.

على الرغم من أن الحكة لا تشير عادةً إلى مشكلة خطيرة، إلا أن الحكة المعممة يمكن أن تكون أحيانًا علامة على وجود حالة خطيرة، بما في ذلك أمراض الغدة الدرقية أو أمراض الكلى أو أمراض الكبد أو حتى السرطان.

اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني من حكة شديدة دون لدغات أو جروح أو طفح جلدي.

أفضل 8 علاجات لحكة الرأس والرقبة