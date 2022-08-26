أفكار لانش بوکس صحي للمدارس والحضانة ، قد اثار العديد من التسائلات حول التعرف على الأفكار الصحية للمدراس ودور الحضانة التعليمية ” رياض الأطفال ” ، ويأتي ذلك الأمر نتيجة إقتراب موعد العودة الى العملية الدراسية داخل المملكة العربية السعودية ، وتاتي الأفكار حول صناديق غداء صحية للأطفال للمدرسة والحضانة، وكيفية تحضير علب الغداء الصحية للعمل على تعزيز صحة الطفل ، تابعوا معنا .

أفكار صندوق غداء صحي للمدارس ودور الحضانة

يجب أن تحتوي علبة غذاء الطفل على العديد من الوجبات الصحية لبناء جسمه بالطريقة الصحيحة، مع ضمان صحته القوية. يمكن العثور على العديد من أفكار علب الغداء الصحية من خلال النقاط التالية

صدور دجاج مشوية وخبز طازج مع سلطة فواكه.

سلطة الذرة والدجاج والأفوكادو مع كوب من اللبن الزبادي.

مكرونة بالتونة مع كوب زبادي بالفواكه بالإضافة إلى كوب لبن محلى بالعسل.

قطعة كبيرة من الأرز المعمر مع قطعة دجاج، بالإضافة إلى تفاحة مقطعة وكوب زبادي.

بيض مسلوق وكوب حليب بالإضافة إلى كوب لبن زبادي ممزوج بالفواكه.

جبنة خالية من الملح مع توست بني وبيض مسلوق وكوب من الحليب الصافي.

قطعة فخذ ديك رومي مدخن مع خبز طازج وكوب لبن ممزوج بالفواكه.

بيض مسلوق، أفوكادو، موز، تفاح و خبز بني طازج.

أرز بني، قطع دجاج مدخن، عنب أحمر وكوب زبادي طازج.

برجر منزلي مطبوخ في الفرن خالي تماما من الزيت مع توست ابيض وكوب زبادي بالفواكه.

قطع دجاج مشوية بالفرن مع مكرونة بيضاء وسلطة فواكه.

سندويتشات الفول والفلافل بالبيض المسلوق وكوب من الحليب.

بيض مسلوق، فاصوليا وكوب زبادي.

غداء منزلي مع الخبز مع سلطة فواكه وفلفل ملون.

عدس بني مسلوق مغطى بحلقات بصل مقرمشة وبيض مسلوق وسلطة فواكه.

بيتزا جبن مع كوب حليب وتفاح وموز.

أرغفة لحم مع سلطة فواكه وكوب من اللبن المحلى بالعسل.

أفكار غداء المدرسة

من خلال الجدول التالي، سنتناول العديد من وجبات الغداء المختلفة للمدرسة

الوجبة الأولى بيض مع بسطرمة وجبنة بيضاء مع فاكهة خضار وفاكهة الوجبة الثانية فول بالطحينة، بطاطا مقلية ولبن مع سلطة خضار. الوجبة الثالثة بطاطس مقلية، خس وطماطم مع كوب من زبادي الفاكهة الوجبة الرابعة اومليت ولبن فواكه مع توست الوجبة الخامسة بيض جبن مع سلطة خضار وزجاجة حليب الوجبة السادسة بطاطا مهروسة، عصير أناناس وشرائح سمبوسة الوجبة السابعة بيض مقلي، لبن و شرائح خضار. الوجبة الثامنة البيض والجبن والزبادي. الوجبة التاسعة جبن، بيض مقلي، موز وتفاح الوجبة العاشرة بطاطا مهروسة، جبنة بيضاء وكمثرى الوجبة الحادية عشر هديل مع صوص، جبنة شيدر وسلطة فواكه الوجبة الثانية عشرة جلاش بالجبن، سلطة خضار مع بيض مسلوق و زجاجة لبن الوجبة الثالثة عشرة بطاطس مقلية، دجاج مقلي وسلطة خضار الوجبة الرابعة عشرة فول وجبنة مع طماطم وخيار وتفاح الوجبة الخامسة عشرة سندويتشات الفول والفلافل مع كوب زبادي بالفواكه.

أفكار صندوق الغداء لأطفال المدارس

من خلال النقاط التالية، سنتناول العديد من أفكار صناديق غداء Avar لأطفال المدارس

الوجبة الأولى سلطة، أفوكادو، جزر، كرفس، حمص للتغميس.

الوجبة الثانية جبنة موزاريلا طازجة، طماطم طازجة، ريحان، بيستو، زيتون أخضر وأسود، سلطة خضار، شريحة خبز محمص، بالإضافة إلى عنب أحمر وأخضر.

الفكرة الثالثة صدر دجاج مشوي، مع طماطم كرزية، بيضتان مسلوقتان وشرائح تفاح حمراء مع زبدة الفول السوداني.

الفكرة الرابعة الزبادي اليوناني، شراب القيقب، المكسرات، التوت الطازج، شرائح التفاح الأحمر، بالإضافة إلى 1 ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.

الفكرة الخامسة سلطة يونانية، أرز بني، مع عنب أحمر وأخضر.

كيفية تحضير علبة غداء صحية

يمكن تحضير صندوق الغداء بتضمين المواد التالية

البروتينات مثل اللحوم والبقوليات، حيث يجب أن تحتوي علبة الغذاء على حوالي 110 جرام في اليوم.

الحبوب مثل الخبز والمعكرونة والأرز، حيث يجب أن تحتوي علبة الغذاء على حوالي 140 جرامًا في اليوم.

الفواكه الطازجة، يجب أن يحتوي صندوق الغداء على حوالي 1.5 كوب يوميًا.

الخضار الطازجة والمطبوخة حوالي 1.5 كوب في اليوم.

منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن، حيث يجب أن تحتوي علبة الغداء على حوالي كوبين يوميًا.

غذاء للحضانة

يمكن تحضير وجبات مناسبة للحضانة للأطفال بناءً على الأفكار المدرجة في الجدول التالي

ماذا يجب أن يأكل الأطفال في وجبة الإفطار

من خلال النقاط التالية، سنناقش ما يجب أن يأكله الأطفال في وجبة الإفطار

الكربوهيدرات.

خضروات.

الفاكهة.

الحليب ومنتجات الألبان.

الدهون الصحية.

بيض.

الخبز.

عصائر مخلوطة بالحليب.

نصائح لإعداد علب الطعام للأطفال

فيما يلي أهم النصائح لإعداد علب الغداء للأطفال

يجب تضمين الأطعمة التي تجعل الطفل يشعر بالشبع لفترات طويلة، مثل الخبز والأرز والمعكرونة.

تنوع الوجبات لتشجيع الطفل على الأكل.

قلل من الدهون غير الصحية بإدراج البروتينات مثل اللحوم والدجاج والسلمون.

أضف الخضار يوميا.

أضف السلطات داخل السندويشات.

أضف الفاكهة بانتظام.

التقليل من الوجبات الجاهزة والمعجنات الضارة.

أضف الفاكهة المجففة.

أهمية الوجبات المدرسية وعلب الغداء للأطفال

تندرج أهمية الوجبات المدرسية وعلب الغداء للأطفال في النقاط التالية

تزود هذه الوجبات الأطفال بالطاقة.

تشجع الوجبات المدرسية الأطفال على تناول طعام صحي.

يمد أجسام الأطفال بالعناصر الغذائية الضرورية.

اجعل الطفل يشعر بأنه قريب من أمه.

أفكار لانش بوکس صحي للمدارس والحضانة ، تعتبر العلب التي يتم استخدامها لوضع الغذاء للاطفال ، ودائماً ينصح بوضع الوجبات الصحية ، والتي تفيد جسم الطفل ، وتعرفنا على أهمية الوجبات المدرسية وعلب الغداء للأطفال ، و نصائح لإعداد علب الطعام للأطفال .