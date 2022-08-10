أفكار ليوم المرأة العمانية 2022 حصرية ، يوم المرأة العمانية مناسبة يحتفل بها الناس في سلطنة عمان تقديرا لجهود المرأة في الأسرة والمجتمع ، لما لها من دور كبير لأنها أساس المجتمع ، وهذا واحد من ركائز الحياة التي لا يمكن تجاهلها أو استبعادها ، فقد وصلت إلى مكانة عالية وحققت العديد من الإنجازات ، ومن هذا المنطلق سنتعرف على لماذا خصص يوم المرأة العمانية ، تابعوا معنا .

ما هو موعد يوم المرأة العمانية 2022

يوافق يوم المرأة العمانية هذا العام يوم الاثنين 17/10/2022 م، ويصادف كل عام في شهر أكتوبر. تم اعتماد هذا التاريخ بعد “ندوة المرأة العمانية” التي عقدت في ولاية صحار، وبعد أن ألقى السلطان قابوس بن سعيد كلمة تكريما للمرأة، وطالب بتمكينها أكثر، وشرح الإنجازات التي حدثت للنصف الرقيق من المجتمع. خلال فترة حكمه. بعد ذلك بدأ يوم المرأة العمانية ابتداء من عام 2009 م.

لماذا يتم تخصيص يوم المرأة العمانية

كان الهدف من إقامة هذا اليوم تكريم المرأة في سلطنة عمان. بسبب مشاركتها النشطة في المجتمع، كانت المرأة، على عكس تربية الأجيال ورعاية أسرها، تخرج للعمل وتعمل بجد، وشبه السلطان الراحل قابوس، النساء والرجال بأجنحة طائر يستقيم بها المجتمع، فكانت الخطوة ترجمة لتمكين المرأة واعتزازها واعترافها بدورها كشريك حيوي في التنمية .. ومن الجدير بالذكر أن المجتمع العماني لم يبدأ عجلة الإنتاج والمشاركة إلا منذ الخمسين سنة الماضية وليس حتى منذ إنشاء أول مؤسسة خيرية للعمل التطوعي للمرأة في السبعينيات، إلا أنها شاركت دائمًا بطريقتها الخاصة في إعداد مجتمع واعد، لذلك جاء التكريم متأخرًا ولكنه مستحق.

أفكار يوم المرأة العمانية

لن يكون للشرف تأثير كافٍ لشكر المرأة، لكن الأفعال، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بقصد إسعادها وتكريمها، يكون لها أثر لطيف على الروح، وتشجع على تكرار السلوك الحسن. فيما يلي بعض الأفكار المميزة

كتابة قصيدة عن حق المرأة العمانية.

تنظيم حفل غداء أو عشاء للموظفات العاملات في الشركة، كما يمكن استبداله بهدايا رمزية.

منح مكافأة للمرأة العاملة.

إعطاء امرأة – أم أو أخت أو زوجة أو موظفة – بطاقة شكر على دورها في الحياة.

اصطحاب المرأة لتناول العشاء بعد يوم العمل.

كلمة شكر موجهة لجميع النساء في المكان.

إرسال بريد إلكتروني بكلمات لطيفة لشكر المرأة العاملة.

وضع لوحة بأسماء العمال في المكان مع تعبيرات عن التقدير والتكريم.

قم بعمل بعض الهدايا الاحتفالية المناسبة وامنحها للنساء.

ألف مبروك لكل النساء العمانيات في قائمة الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضع قطعة من الحلوى على مكتب المرأة أو في أي مكان في المنزل (اعتمادًا على مدى ملاءمتها) باستخدام بطاقة ترحيب صغيرة.

أفكار توزيع ليوم المرأة العمانية

يفضل البعض تقديم الهدايا والتوزيعات البسيطة كنوع من الاحتفال بالمرأة وتقدير لجهودها الكبيرة. في يوم المرأة العمانية، يتم إعداد العديد من أفكار التوزيع المبتكرة لتقديمها لهم. نقدم أدناه عددًا من الأفكار البسيطة والمميزة التي يمكن استخدامها

عبارات عن يوم المرأة العمانية

إن بطاقة التهنئة أو كلمة الشكر مع أي من الأفكار الخاصة بيوم المرأة العمانية لها تأثير جيد على الروح. نقدم أدناه باقة من عبارات الشكر التي يمكن استخدامها

ليس فقط على مدى العقود الخمسة الماضية، ولكن طوال الوقت، كنتم تساعدون الرجال والأخوات في بناء صروح للتقدم والبناء من خلال بناء الإنسان أولاً .. لكل امرأة .. أنت جميلة كما أنت. .. كل عام وأنت السلطنة.

شكرا لك على البصمة الجميلة التي تتركها في قلوبنا وفي حياتنا. في كل عام أنتم صانع الرجاء ومانح الحياة بإذن من الرب – تعالى -.

المرأة ليست نصف المجتمع فقط، لكنك نصفه الجميل، لكننا جميعًا نحب ونشكرك كثيرًا.

إلى كل امرأة ساهمت في تقدمنا ​​وحضارتنا نقول لك شكرا من القلب.

لقد قطعنا شوطًا طويلاً معًا، رجال ونساء جنبًا إلى جنب، يقودون مجد حضارتنا، شكرًا لكم جميعًا.

وفي الختام تعرفنا على على أفكار ليوم المرأة العمانية 2022 حصرية ، حيث تعد المرأة المجتهدة في عملها، سواء كانت ربة منزل أو عاملة، تتقن ما تفعله لذلك يستوجب أن تكون الهدايا أو الأفكار الفخرية لها على نفس مستوى الإتقان والإبداع لتشجيع المرأة وتهنئتها .