أفلام تركية “حزينة” جسّدها مشاهِيْر “محبوبون” خطفت الأضواء من المسلسلات

جذبت الأفلام التركية الكثير من اهتمام الجمهُور بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا، الأمر الذي جعلها تحل محل المسلسلات التركية التي حظيت بشعبية كبيرة منذ أكثر من 15 عامًا، فِيْ الوطن العربي وحتى فِيْ العديد من الدول الأجنبية، لكنها بدأت فِيْ التراجع. مقارنة بالأعمال السينمائية.

هذا ما قاله العديد من المعجبين والنقاد الفنيين المهتمين بالأعمال التركية، بل إنهم أضافوا أن العديد من الأفلام التركية التي تم إنتاجها فِيْ السنوات الأخيرة قد انتزعت البساط من المسلسلات التركية التي بدأ المشاهد يشعر منها بالملل بسبب التسويف والبلادة بسبب طول الحلقات والأجزاء.

وأوضحوا أن القصص المتنوعة والممتعة التي قدمتها الأفلام التركية ساهمت بشكل كبير فِيْ جذب الجمهُور، وبالتالي حققت نجاحًا كبيرًا جعل المنتجين وحتى العديد من الممثلين الأتراك متحمسين لإنتاج أعمال سينمائية، مفضلينها على الدراما.

المزيد من التفاصيل؛ حظيت الأفلام التركية ذات الحكايات الحزينة باهتمام الجمهُور بعد أن قدمت السينما التركية مجموعة من الأعمال الإنسانية “الحزينة” التي تتناول قضايا مهمة، إلَّى جانب طريقة التصوير وتقديم القِصَّة بطريقة ملفتة للنظر.

وإذا كنت من محبي الأعمال التركية ذات الشخصية الحزينة، فإننا نستعرض مجموعة من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا.

فِيْلم أحمر اسطنبول

صدر عام 2017، ويعتبر من أشهر الأفلام التركية الحزينة، وتحكي المسرحية، المستوحاة من كتاب يحمل نفس الاسم، قِصَّة أورهان الذي يعود إلَّى تركيا من لندن لمساعدة مخرج فِيْ كتابه الأول.

يجد أورهان نفسه منغمسًا فِيْ العديد من العلاقات الغامضة، بعد وصوله إلَّى فندق شرير، ليختفِيْ صديقه المدير، تاركًا لأورهان العديد من الأسئلة التي تحتاج إلَّى إجابة.

الفِيْلم من بطولة توبا بويوكوستن وهاليت أرجينك.

فِيْلم حلو ومر

فِيْلم رومانسي حزين تم إنتاجه عام 2022، يدور حول قِصَّة حب مراد ودويغو التي تبدأ من طفولتهما، لكن على مر السنين انفصلا، ولكل منهما مسار مختلف.

بعد التخرج من الجامعة، تقترح مراد على دويغو، لكنها ترى أنه من السابق لأوانه التوصل إلَّى اتفاق معه بشأن زواجهما بعد 5 سنوات، فِيْ حال كانا لا يزالان عازبين.

بطولة الفِيْلم أوزجي أوزبيربنشي وبوغرا جولسوي.

فِيْلم نحن بخير

أحد الأفلام التي ستأسر قلبك بالتأكيد وتثير المشاعر الإنسانية بداخلك. تدور قِصَّة الفِيْلم حول إحسان الذي يعاني من مرض عضال منذ الصغر، وشقيقه تموز الذي يرغب فِيْ دعمه باستمرار فِيْ مشكلته ومعاناته فِيْ الحياة بسبب مرضه.

الفِيْلم من إنتاج عام 2013 ومن بطولة أراس بولوت عينعملي.

فِيْلم الأم الجرح

من أبرز الأفلام التركية الحزينة، مقتبس من أحداث حقيقية، ويحكي قِصَّة مراهق يتيم بعد حرب البوسنة، يبدأ رحلته بحثًا عَنّْ عائلته المفقودة والانتقام فِيْ خضم رحلة مليئة بالأحداث.

عُرض الفِيْلم عام 2013، من بطولة أوزان جوفِيْن ومريم أوزرلي

حب السينما يشبهك

إنها تنتمي إلَّى فئة الرومانسية الحزينة، وهِيْ تدور حول قِصَّة علي الذي يحاول بكل الوسائل أن يحافظ على مطعم العائلة الذي ورثه ويكافح من أجله.

يلتقي علي بفتاة اسمها “دنيز” تأتي إلَّى المدينة هربًا من شيء ما وتعيش تحت اسم جديد. تبدأ قِصَّة حب بين علي ودينيز، لكن ماضي الأخيرة يطاردها ويسبب لهما المتاعب.

الفِيْلم من بطولة Burke Ozcivit و Fahriye Afgan.

فِيْلمي العالمي

ومن أبرز أعمال الفنانة التركية بيريت سات، والتي تلعب فِيْها دور فتاة عمياء، تكافح مع مشاكل الحياة وكل ما يأتي فِيْ طريقها، لكي تعيش حياتها بشكل طبيعي، وتكَمْل تعليمها وتحسن حياتك. صحة. القضية.

يعتبر من أكثر الأفلام البشرية تميزًا التي ستلتقطك من البداية إلَّى النهاية.

هِيْ فِيْلم

يروي هذا الفِيْلم، الذي يعتبر من أفضل الأعمال التركية، مآسي الحرب، حيث أنه يتناول الحرب الكورية، من خلال قِصَّة الرقيب سليمان الذي وجد فتاة كورية تدعى إيلا.

يعمل الرقيب سليمان على مساعدة الفتاة وإنقاذها، وعلى الرغم من الاختلاف فِيْ لغتهما وصعوبة التواصل مع بعضهما البعض إلا أنهما تربطهما علاقة جيدة، ويرتبط الرقيب سليمان ارتباطًا وثيقًا بهذه الفتاة.

صدر الفِيْلم عام 2017 وبطولة إسماعيل حجلو وكيم سول.

فِيْلم ماذا بقي منك

صدر هذا الفِيْلم عام 2015، وهُو فِيْلم رومانسي حزين، يدور حول قِصَّة إيليف، فتاة فقيرة تعاني من مشكلة فِيْ القلب، وتعيش طفولتها فِيْ دار للأيتام.

فِيْ سن الثامنة، ترتبط إليف بالفتى أوزغور، ويغادر هذا الولد القرية ويغيب منذ 10 سنوات، لكن أليف تنتظره، ويعود بعد سنوات عديدة ويقرر تعويض سنواتها الماضية و اجعلها سعيدة فِيْ الايام الاخيرة من حياتها.

الفِيْلم، بطولة نسليهان أتاجول، مأخوذ عَنّْ فِيْلم تركي بعَنّْوان “حب المليونير الأول”.

فِيْلم miracle in cell number 7

صدر فِيْ عام 2022، ويحكي قِصَّة شخص متخلف عقليًا مع ابنة، متورطة ومتهمة بارتكاب جريمة قتل وسجن.

الفِيْلم من بطولة أجا موهلاش وشيا فِيْجور.