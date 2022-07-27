أفلام عربية تنافس فِيْ مهرجان البندقية.. أحدها من بطولة سامر المصري

ستشارك عدة أفلام من الشرق الأوسط فِيْ مهرجان البندقية السينمائي الدولي لهذا العام، وتتناول القضايا السياسية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع العربي.

ويعرض فِيْلم “لبلدي” للمخرج الجزائري المولد رشيد حامي وفِيْلم “نزوح” للمخرجة السورية سعاد كعدان و “الحدائق المعلقة” للمخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي فِيْ سبتمبر المقبل إلَّى جانب مجموعة مختارة من الأفلام الأخرى. .

فِيْلم exodus

فِيْلم “نزوح” بطولة الفنانين السوريين كندة علوش وسامر المصري، بمشاركة الفنانة الشابة هالة زين ونزار العاني ودارينا الجندي.

حصل الفِيْلم الذي تم تصويره فِيْ تركيا على العديد من الجوائز فِيْ كان وبرلين وغيرهما، حيث تدور أحداثه فِيْ ظل الصراعات التي مرت بها سوريا فِيْ السنوات الأخيرة، عَنّْدما أسقط صاروخ سقف منزل 14- الطفلة “زينة” البالغة من العمر سنة واحدة، تؤدي دورها هالة زين، حيث تطير لتنام تحت النجوم وفِيْ الهُواء الطلق لأول مرة، عَنّْدما تتطور صداقة بينها وبين جارها “عامر” (نزار العاني).

مع تصاعد العَنّْف والدمار تصر “حلا” (كندة علوش) على المغادرة، واندلع خلاف محتدم بينها وبين زوجها “معتز” (سامر المصري) الذي يمنع عائلته من الخروج من المنزل والإرهاق. . لمنعهم من أن يصبحوا لاجئين.

فِيْلم الحدائق المعلقة

أما فِيْلم “الحدائق معلقة”، فهُو يدور حول صبي يبلغ من العمر 11 عامًا يدعى “أسعد” يعمل مع شاب اسمه “طه” فِيْ مكب كبير وهُو خليط سام من أكوام النفايات. التي تملأ بطون الأرض، وتحتضن مئات العائلات.

يعثر أسعد على دمية روبوت أمريكية بحجم الإنسان، ويعطيها لـ “طه” لإشباع رغباته العاطفِيْة، لمهاجمة الأخير واتهامه بانتهاك الأعراف والقوانين الأخلاقية. تدخلهم، حتى تزدهر أعمالهم وتجلب لهم الكثير من المال، فقط ليدركوا أن أسعد يتم استغلاله، فتبدأ الأحداث فِيْ الظهُور وتنشأ الخلافات.

سينما لبلدي

يروي فِيْلم “من أجل بلدي” مأساة شخصية عاشها المخرج بنفسه فِيْ عام 2012، حيث تدور أحداثها حول “عيسى السعيدي”، ضابط شرطة يبلغ من العمر 23 عامًا من أصل جزائري توفِيْ خلال طقوس بدء الجيش الفرنسي المرموق. المدرسة. سان سير. ويتولى شقيقه الأكبر إسماعيل مسؤولية ترتيبات الجنازة.