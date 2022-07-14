أفواج الحجاج تتوافد إلى المدينة المنورة قبل المغادرة إلى بلدانهم

تستقبل المدينة المنورة رواد الحجاج القادمين من مكة المكرمة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام بكل سهولة وأمان.

خطة ما بعد موسم الحج

بدأت القطاعات العاملة ضمن البرنامج لخدمة ضيوف الرحمن، وجميع الجهات الخدمية والصحية، بتنفيذ خطتها لموسم ما بعد الحج، حيث رافقت مجموعات من الحجاج على طول طريق الهجرة السريع الرابط بين مكة والمدينة جهود أمنية ميدانية تعمل على مراقبة التدفق المروري. وحضور أمني على مدار 24 ساعة في اليوم. زوار المسجد النبوي الشريف من خلال نظام أعمال متكامل يغطي محاور خدمية متنوعة.

تدفق الحافلات

ورصدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، تدفق الحافلات القادمة عبر بوابة المدينة المنورة على طريق الهجرة السريع، والإجراءات الميدانية المتخذة لتسهيل استكمال الحافلات المتجهة إلى الموانئ الشمالية للمملكة، في طريقها مباشرة عبر الطرق المحددة دون دخول. مركز المدينة المنورة، بينما يتم استكمال إجراءات تسجيل الحافلات الأخرى وبيانات الوصول، تسهيل حركة الحجاج إلى الفنادق والمساكن بالمنطقة الوسطى ومواقع الإسكان في وقت قصير، بالتنسيق مع اللجان الميدانية العاملة في الحج تحت إشراف فرع وزارة الحج والعمرة وبمتابعة لجنة الحج والزيارات بإمارة المنطقة.

يرغب معظم الحجاج في زيارة المدينة المنورة قبل أو بعد الانتهاء من مناسك الحج، والصلاة في المسجد النبوي، والتكريم بتحية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه صلى الله عليه وسلم. . رضي الله عنهما قبل مغادرتهما إلى بلديهما، حيث يشهد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي حركة المرور رحيل جماعي بعد الحج ضمن خطة عمل تشارك فيها جميع الجهات المعنية، لمتابعة نقل الحجاج من منازلهم. عن طريق الحافلات المخصصة، والوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة، وذلك لضمان انتظام رحلات الخطوط الجوية المحلية والدولية المختلفة، ومغادرة الحجاج إلى أماكنهم الأصلية بسلاسة وأمان.

الرحلات المكثفة

ويرافق قدوم الحجاج إلى المدينة المنورة في فترة ما بعد موسم الحج زيارات ميدانية مكثفة من قبل فرق من وزارة الحج ووكالة العمرة لشؤون الزوار والجهات ذات العلاقة لتحديد مستوى الخدمات في الفنادق والمساكن المرخصة. تطبيق معايير واشتراطات السلامة وجودة خدمات النظافة وتوافر نقاط التوصيل وجبات وشهادات صحية للعاملين، وتوافر جميع الخدمات الأساسية في السكن وغرف النوم.

يشار إلى أن أكثر من 390 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، فيما تستأنف الجهات المعنية عملها في جميع مراكز الخدمة خلال الموسم الثاني بعد موسم الحج، لتحقيق موسم حج آمن وناجح على جميع المستويات.