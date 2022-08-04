أفواج عظيمة في صحن الطواف مشتاقة للمس الكعبة

توافدت مجموعات كبيرة على مجرى الكعبة المشرفة مبتهجين باللباس ذي الأكمام الطويلة والركوع بعد نصب الحواجز من حولهم.

فيديو | ابتهاج في ثوبها الطويل وركبتيها ..

بعد إقامة الحواجز حولهم، تتوق مجموعات كبيرة على الطريق الدائري للبلاط إلى لمس عباءة الكعبة وتقبيل الحجر الأسود. #الإخبارية pic.twitter.com/6jmU56bBgT

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 4 أغسطس 2022

وأظهر مقطع فيديو أطلقته “الإخبارية” حشودًا غفيرة على الطريق الدائري للمحكمة، تتوق إلى لمس عباءة الكعبة وتقبيل الحجر الأسود.

اتفاقية رفع الحواجز

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة لرفع الحواجز الوقائية حول الكعبة، بالتزامن مع بدء موسم العمرة.

وأكد أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل شعائرهم وعباداتهم في جو روحي آمن ومهدئ، لا سيما مع الحدة التي بدأ بها المسجد الحرام مع موسم رمضان. العمرة.