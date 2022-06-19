أقساط stc بدون كفيل وبدون رسوم إدارية الشروط والمميزات

تقسيط stc بدون كفيل يمنح العملاء فرصة التقسيط الفوري في بضع دقائق ، عن طريق إرسال طلب أقساط الهاتف المحمول إلى Quara Finance ، أحد شركاء نجاح الاتصالات السعودية خلال الفترة الأخيرة ، حيث يقدم أقساط الهاتف المحمول بدون ضامن و بدون دفعة أولى أيضًا ، ويمنح العملاء فرصة الحصول على iPhone 13 Premiums من شركة الاتصالات السعودية ، وغيرها من الميزات التي يوفرها لتسهيلهم وتلبية جميع احتياجاتهم.

أقساط stc بدون كفيل

تركيب الأجهزة الذكية هو أحد العروض التي تطورها معظم الشركات في المملكة العربية السعودية ، لكن كل شركة تسعى جاهدة للتميز وبالتالي تقدم خيارات تلبي احتياجات العميل. يمنح هذا العرض مزايا أخرى منها:

الاستفادة من عرض التمويل لتقسيط مشتريات الاتصالات بدون دفعة أولى وبدون ضامن ، ودفع الأقساط على مدى ثلاث سنوات.

يمكن للعميل الحصول على ما قيمته 30 ألف ريال سعودي ، مما يعني أنه مؤهل لتثبيت أجهزة باهظة الثمن مثل iPhone 13 Pro Max الجديد.

الاشتراك في التأمين التكافلي ، ويكون للعميل فرصة الإعفاء من الرسوم الإدارية إذا كان لديه شريحة فاعلة مع الشركة.

إذا تم تقديم جميع المستندات وتم إكمال النموذج ، فيمكن الحصول على موافقة فورية ، ومع ذلك ، قد لا تتم الموافقة على طلبك بناءً على سياسات Quara Finance.

الاستعلام عن أهلية التقسيط من stc

يمكن الاطلاع على معايير الأهلية لهذا البرنامج والبرامج الأخرى التي تقدمها شركة الاتصالات على موقعها على الإنترنت على النحو التالي:

يزور دخول STC.

اختر الأجهزة وقم بالوصول إلى أحد برامج التقسيط المتاحة.

يمكن معرفة جميع الميزات وشروط الأهلية وفقًا لشرائح العملاء من خلال البرامج.

من أجل اشتراط نظام التقسيط الجديد ، يجب اختيار المنتجات المتوفرة بالفعل مع الشركة ، بشرط ألا تقل قيمتها الإجمالية عن 4000 ريال سعودي ليتم قبولها في برامج تقسيط الاتصالات ، ويجب أن يتم السداد على مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.