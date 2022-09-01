أقصى مدة لعلاج الوسواس القهري، يعتبر اختلال الوسواس القهري حالة صحية عقلية منتشرة حيث يكون لدى الشخص ظنون وسلوكيات قهرية غير محبوبة، مرض الوسواس القهري من الأمراض الفريدة، والتي تؤثر بشكل كبير في الحياة المهنية، ولكن يسهم علاج الوسواس القهري على إبقائه تحت التحكم، يدور في عقول الكثير من الناس سؤال هام عن ما هي أقصى فترة لعلاج الوسواس القهري حتى نقضي على تلك الوساوس.

مرض الوسواس القهري

يعرف مرض الوسواس القهري بأنه اضطراب يحدث في جسم الإنسان وينتج عنه اضطراب عصبي، ويتم التعبير عن هذه الاضطرابات من خلال طقوس وسلوكيات وأفكار غريبة ومتكررة يلجأ إليها لتقليل حدة القلق الذي يشعر به. يشعر.

المدة القصوى لعلاج اضطراب الوسواس القهري

عادة عندما يعاني المريض من اضطراب الوسواس القهري، تنشأ الحاجة إلى معرفة المدة القصوى للعلاج من اضطراب الوسواس القهري، ولكن لا يمكننا تحديد فترة زمنية محددة يتعافى بعدها المريض، حيث تختلف مدة العلاج من مريض لآخر حسب شدة المرض.

عندما يعاني المريض من اضطراب الوسواس القهري الخفيف، سيحتاج إلى فترة علاج قصيرة، ولكن في حالة الوسواس القهري الحاد، سيحتاج إلى فترة علاج أطول.

عادة، يتراوح متوسط ​​الحد الأقصى لمدة علاج الوسواس القهري من 4 أشهر إلى 6 أشهر، ولكن يمكن أيضًا أن يستمر العلاج لفترة طويلة من الوقت حسب حالة المريض وعلاجه.

يمكن القول أن علاجات اضطراب الوسواس القهري فعالة للغاية، لكنها تتطلب الصبر، حيث يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يلاحظ العلاج.

الجدير بالذكر أن الوسواس القهري الخفيف والمتوسط ​​يحتاج إلى حوالي 10 ساعات من جلسات العلاج النفسي، مع مراعاة نصيحة المعالج وممارسة بعض التمارين المنزلية، بينما تحتاج حالات الوسواس القهري الشديد إلى وقت أطول.

يجب أن يأخذ اضطراب الوسواس القهري أيضًا مجموعة من الأدوية، وهي مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، لمدة تتراوح من 8 إلى 12 أسبوعًا على الأقل.

إذا كان المريض يعاني من اضطراب الوسواس القهري الشديد، فسيحتاج المريض إلى الاستمرار في تناول الدواء لمدة 12 شهرًا، وفي حالات أخرى، قد يستمر العلاج لعدة سنوات.

نود أن نشير إلى أن علاج اضطراب الوسواس القهري في بعض الأحيان قد لا يؤدي إلى الشفاء التام منه، ولكنه يساعد بشكل كبير في السيطرة على الأعراض الناتجة عن هذا المرض من أجل منع المرض في السيطرة على المريض والسيطرة على حياته اليومية. نمط الحياة.

طرق علاج اضطراب الوسواس القهري

سنشرح الطرق التالية لعلاج اضطراب الوسواس القهري، وهي كالتالي

1 علاج اضطراب الوسواس القهري بالعلاج النفسي

كان العلاج النفسي ناجحًا جدًا في علاج اضطراب الوسواس القهري، حيث يلجأ الأطباء إلى استخدام العلاج السلوكي المعرفي، وهو نوع من العلاج النفسي.

يعتمد هذا النوع من العلاج على تعريض المريض تدريجيًا للأشياء والأشياء التي يخاف منها، ويعلمه أيضًا كيفية التصرف بشكل مختلف تجاه تلك الأشياء والأشياء.

2- علاج اضطراب الوسواس القهري بالأدوية

تستخدم مضادات الاكتئاب للسيطرة على أعراض اضطراب الوسواس القهري، والتي تظهر نتائجها بعد بضعة أسابيع أو أشهر من تناولها. من أمثلة هذه الأدوية ما يلي

باروكستين هذا الدواء للبالغين فقط.

كلوميبرامين يستخدم هذا الدواء للبالغين والأطفال بعمر 10 سنوات وما فوق.

فلوفوكسامين يؤخذ هذا الدواء للبالغين والأطفال من سن 8 سنوات فما فوق.

فلوكستين يستخدم هذا الدواء البالغين والأطفال من سن 7 سنوات فما فوق.

سيرترالين يستخدم هذا الدواء البالغين والأطفال بعمر 6 سنوات فما فوق.

3- علاج اضطراب الوسواس القهري من خلال التنشيط العميق للدماغ

يستخدم التحفيز العميق للدماغ في حالة اضطراب الوسواس القهري للبالغين الذين بلغوا سن 18، ويوصى بهذا النوع من العلاج أيضًا في حالة الأشخاص الذين لا يحصلون على نتائج مرضية في علاجهم من خلال العلاج النفسي والأدوية.

يعتمد هذا النوع من العلاج على زرع أقطاب كهربائية في مناطق معينة من الدماغ للمساعدة في إنتاج نبضات كهربائية تنظم النبضات غير الطبيعية.

4- علاج اضطراب الوسواس القهري عن طريق التنبيه المغناطيسي عبر الجمجمة

التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة هو أحد العلاجات الفعالة والمرضية لاضطراب الوسواس القهري، ويوصى باستخدام هذه الطريقة في البالغين الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية، وتتراوح أعمارهم بين 22 إلى 68 عامًا.

يعتمد هذا النوع من العلاج على وضع ملف كهرومغناطيسي على فروة الرأس، حيث تُستخدم الحقول المغناطيسية لتحفيز الخلايا العصبية في الدماغ وبالتالي تحسين أعراض الوسواس القهري.

نصائح لعلاج اضطراب الوسواس القهري

سنزودك عزيزي القارئ بما يلي أهم النصائح التي يجب مراعاتها عند علاج اضطراب الوسواس القهري، وهي كالتالي

يجب عليك المتابعة مع الطبيب المختص بشكل مستمر.

لاحظ الآثار الجانبية الناتجة عن استخدام الأدوية، وقم بتدوينها، وراجعها مع الطبيب.

على الرغم من أن الأدوية المضادة للاكتئاب آمنة جدًا، إلا أن الأطفال والمراهقين قد تتطور لديهم أفكار وسلوكيات انتحارية من تناول هذه الأدوية، خاصة في الأسابيع الأولى من العلاج، وبالتالي يجب استشارة الطبيب.

يجب الحرص على إبلاغ الطبيب بجميع الأدوية الأخرى التي يتناولها المريض سواء كانت أدوية علاجية أو مكملات غذائية لتجنب تعرض المريض لأي تفاعلات دوائية مع الأدوية المضادة للاكتئاب التي سيتناولها لعلاج الوسواس. مرض قهري ولكي لا يعاني المريض من آثار سلبية.

الابتعاد عن التوقف المفاجئ عن علاج اضطراب الوسواس القهري بالأدوية، حتى لو كان المريض يشعر بتحسن، سواء قليلاً أو كثيرًا، لأن التوقف المفاجئ لبعض الأدوية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض اضطراب الوسواس القهري، ومن ثم يحتاج المريض إلى وقت أطول للتعافي.

اللجوء إلى توجيه طاقة المريض في اتجاهات أخرى بعيدًا عن الاتجاهات التي يوجهه إليها المرض، مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة الرياضة، وممارسة الهوايات المفضلة، وقضاء فترات في الأنشطة الترفيهية، واتباع نظام غذائي صحي.

خصص وقتًا كافيًا للاسترخاء من خلال التأمل، والتنفس العميق، وتدليك العضلات، وممارسة اليوجا، حيث إن كل هذه الأساليب يمكن أن تقلل من التوتر الذي يحدث نتيجة لمرض الوسواس .

هناك مجموعة كبيرة من الدراسات حول العلاجات متنوعة لعلاج الوسواس القهري، تعمل هذه الأدوية عن طريق التأثير على مادة كيميائية في المخ تسمى السيروتونين لمساعدة خلايا المخ على التواصل بشكل أحسن، تستغرق هذه العلاجات ما يصل إلى 12 أسبوع قبل أن يحس المصاب بأي تحسن في إشارات الوسواس القهري.