أقل البراكين احتمالا للثوران مستقبلا هي البراكين، يتأثر سطح الأرض في الكثير من العوامل الطبيعية، والتي تعمل على تغير في خواص سطح الأرض بشكل كبير،ومن أبرز هذه الظواهر البركان، حيث هناك العديد من أنواع البراكين التي تؤثر على سطح الأرض منها البراكين الهامدة وهي أقل البراكيناحتمال للثورام ، والبراكين النشطة، والتي تسبب الكثير من الكوارث الطبيعية والبشرية عند وقوعها وخاصة على الأرض.

نبذة عن البركان

يعد البركان أحدى الظواهر الطبيعية التي يؤثر على سطح الأرض بشكل كبير، كما ويعمل على تشكيل الكرة الأرضية، يتكون البركان من لافا وغازات متصاعدة والتي تسبب الكثير من الخسائر المادية والبشرية، في الكثير من المناطق، حيث تحدث في بعض المناطق بشكل دائم ونشط، لذا يحرص الكثير من الأشخاص على المناطق التي تحدث بها بركان حفاظا على أرواحهم، كما وتثور البركان بشكل كبير جدا في البحار مما يسبب تسونامي قوي، في الكثير من البحار.

أقل البراكين احتمالا للثوران مستقبلا هي البراكين

يعد أقل البراكين احتمالا للثوران مستقبلا هي البراكين الخامدة والتي تعد من البراكين البطيئة جدا والتي تحدث تثور مرة واحدة واحتمال ضئيل جدا، كما وانها لا تسبب خسائر مادية وبشرية، على العكس من البراكين النشطة التي تحدث باستمرار على الأرض وفي قيعان البحار، والتي تسبب الكثير من الخسائر في المستقبل.

ما هي أجزاء البركان

يتكون البركان من مجموعة من الأجزاء والتي تساعد على فوران الغازات وارتكاب الخسائر ومن الأجزاء التي يتكون منها البركان:

الحجرة الصهارية

مدخنة البركان

عنق البركان

فوهة البركان

المخروط البركاني

يعد البركان أحدى أبرز الظواهر الطبيعية التي تحدث على سطح الأرض وتسبب الكثير من الأضرار، وهناك الكثير من الأنواع ، ومن أبرز أنواعها وهي أقل البراكين احتمالا للثوران مستقبلا هي البراكين الهامدة، والتي تحدث بشكل ضئيل جدا على سطح الأرض.