“أقل الخسائر وصرنا أفضل”.. ثنائي الأخضر يعلق على تعادل الإكوادور

أكد رياض الشراحيلي، لاعب وسط المنتخب السعودي، أن الأخضر واجه فريقا قويا وخرج بأقل عدد من الهزائم أمام الإكوادور.

تعادل المنتخب السعودي مع الإكوادور فِيْ مباراة ودية بين الفريقين على ملعب نويفا لا كوندومينا، ضمن الملعب الأخضر فِيْ إسبانيا، فِيْ المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري للمشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

شاهد تفاصيل مباراة السعودية والإكوادور

وقال شراحيلي، خلال تصريحات لقناة SSC، “الحمد لله على كل حال نحن نلعب ضد فريق قوي يعرف بعضنا بعضا جسديا ويعتمد على السرعة، وأتمنى أن نكون قد استفدنا من هذا الاحتكاك وخرجنا. بأقل الخسائر ونقطة أفضل من لا شيء “.

وأضاف “اليوم واجهنا الإكوادور فِيْ الزوجي وفزنا بالكثير من التدخلات، لكننا كنا فِيْ موقف دفاعي ولم يكن لدينا الكثير من الفرص، وتطلعَنّْا لتصحيح الأخطاء، وانتهت هذه المباراة، ولدينا ثانية. مباراة تجريبية مع الأمريكي “. معدات.”

وتحدث شراحيلي عَنّْ أول ظهُور له بقميص المنتخب السعودي، وتحدث المدرب هِيْرفِيْ رينارد عَنّْدما تم استبداله قائلا الروح مع المدرب، والدافع المعَنّْوي والنفسي ممتاز، ولم يفشل أي من الزملاء. أتمنى أن أحظى بنفس الثقة وأن أترك انطباعًا جيدًا، ولا يزال لدي الكثير لأقدمه. الحمد لله، والأفضل لم يأت بعد “.

الناجي الفريق أفضل

من جهته، قال لاعب الوسط الأخضر سامي الناجي “نحن فِيْ مرحلة الإعداد، والفريق أفضل وأكثر تجانسا من المعسكر الماضي، ويمكن للجميع تشكيل فريق يمثل البلد بشكل جيد فِيْ العالم. الكأس. خطوة بخطوة، سنبذل قصارى جهدنا، وكلما اقتربت كأس العالم، سيبذل اللاعب قصارى جهده لإثبات نفسه للمدرب “.

“المنتخب الإكوادوري ليس سهلاً، كنا ندرك خطورته وحاولنا إغلاق المساحات، أردنا أن تكون بداية جيدة فِيْ المعسكر ونطمح للتحسن فِيْ المباريات القادمة”.

المباراة القادمة للسعودية

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء المقبل، على ملعب نويفا لا كوندومينا، قبل اختتام المعسكر الأخضر فِيْ إسبانيا، والعودة إلَّى المملكة.

ويشارك المنتخب السعودي فِيْ نهائي مونديال قطر 2022 للمرة السادسة فِيْ تاريخه، حيث يلعب الأخضر فِيْ المجموعة الثالثة برفقة المكسيك والأرجنتين وبولندا.

تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت