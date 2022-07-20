أقل نسبة تقبلها جامعة تبوك 1444 ، هنالك العديد من الطلاب والطالبات ما يتسائلون حول المعدلات التي يتم القبول بها في الجامعة أو الكلية التي يراد التسجيل بها ، وهنالك كليات تقوم بوضع الحد الادنى للنسب التي تتعلق بالقبول في الجامعة ، ومن تلك الجامعات جامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية حيث عملت على تحديد معدلات القبول كأي جامعة في العالم ، تابعوا معنا .

جامعة تبوك

جامعة تبوك هي إحدى جامعات المملكة العربية السعودية. تأسست الجامعة عام 1427 هـ – 2006 م. تعتبر الجامعة من الجامعات الحديثة. يقع المقر الرئيسي للجامعة في مدينة تبوك وتحديداً في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية. تعد الجامعة من أهم وأكبر الجامعات في المملكة العربية السعودية، حيث تقدر مساحتها بنحو 12 مليون متر مربع. تحتوي الجامعة على مجموعة واسعة من الكليات والتخصصات الأدبية والعلمية التي تناسب جميع الطلاب والطالبات في مختلف البرامج العلمية والتطبيقية، بالإضافة إلى توافر كوادر علمية متخصصة ومناهج علمية رفيعة المستوى.

أقل نسبة مقبولة لدى جامعة تبوك 1444

تم تحديد معدلات القبول في جامعة تبوك للعام الدراسي 1444 هـ حسب ما أعلنته عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك.

تخصص معدلات القبول الطب والجراحة أن لا يقل معدل القبول عن 94.9٪ الصيدلية أن لا يقل معدل القبول عن 91.13٪. هندسة الكمبيوتر أن لا يقل معدل القبول عن 87.74٪. اللغات والترجمة أن لا يقل معدل القبول عن 87.43٪. التمريض ألا يقل معدل القبول عن 87.11٪. علاج بدني أن لا يقل معدل القبول عن 86.68٪. تقنية المعمل أن لا يقل معدل القبول عن 85.02٪. هندسة أن لا يقل معدل القبول عن 81.5٪. الادارة أن لا يقل معدل القبول عن 81.12٪. قانون أن لا يقل معدل القبول عن 77.92٪. تسويق أن لا يقل معدل القبول عن 76.34٪. الدراسات الإسلامية أن لا يقل معدل القبول عن 73.96٪. اللغة العربية أن لا يقل معدل القبول عن 72.64٪. تكنولوجيا المعلومات أن لا يقل معدل القبول عن 72.38٪. علوم الكمبيوتر أن لا يقل معدل القبول عن 71.98٪. نظم المعلومات الإدارية أن لا يقل معدل القبول عن 70.74٪. تمويل الاستثمار أن لا يقل معدل القبول عن 70.45٪. محاسبة أن لا يقل معدل القبول عن 70.39٪. ادارة الموارد البشرية أن لا يقل معدل القبول عن 69.26٪. ادارة مالية أن لا يقل معدل القبول عن 68.36٪. على قيد الحياة أن لا يقل معدل القبول عن 68.02٪. الكيمياء الحيوية أن لا يقل معدل القبول عن 67.27٪. عد أن لا يقل معدل القبول عن 66.28٪. رياضيات أن لا يقل معدل القبول عن 65.27٪. كيمياء أن لا يقل معدل القبول عن 64.20٪. الفيزياء أن لا يقل معدل القبول عن 64.06٪. شبكات الحاسب أن لا يقل معدل القبول عن 59.79٪. الصحة العامة أن لا يقل معدل القبول عن 59.17٪. سجلات طبية أن لا يقل معدل القبول عن 55.74٪.

النسبة المرجحة لجامعة تبوك 1444

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك معايير النسب المرجحة، والتي من المفترض أن يحصل الطلاب والطالبات الراغبون في التسجيل في الجامعة على هذه النسب وفق الآتي

النسب الثلاثية الموزونة للتخصصات العلمية

تم تحديد النسب المرجحة الثلاثية للتخصصات العلمية وكانت على النحو التالي

30٪ من النسبة المرجحة لشهادة الثانوية العامة.

40٪ من النسبة المرجحة هي اختبار تحصيل.

30٪ من النسبة المرجحة لاختبار القدرات العامة.

النسب الثلاثية الموزونة للتخصصات الأدبية

تم تحديد النسب المرجحة الثلاثية للتخصصات الأدبية، وكانت هذه النسب على النحو التالي

60٪ من النسبة المرجحة لشهادة الثانوية العامة.

40٪ من النسبة المرجحة لاختبار القدرات العامة.

البرامج الأكاديمية جامعة تبوك 1444

تمتلك جامعة تبوك عددًا من البرامج الأكاديمية المتميزة التي تجعل الجامعة قادرة على تحقيق مستوى من التقدم العلمي والمعرفي لجميع الطلاب والطالبات الملتحقين ببرامج الجامعة المختلفة. وفيما يلي استعراض لهذه البرامج الأكاديمية بجامعة تبوك للعام 1444 هـ

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.

كلية العلوم.

كلية إدارة الأعمال.

كلية الشريعة والقانون.

كلية التربية والآداب.

كلية المجتمع.

كلية الطب.

كلية الهندسة.

كلية الصيدلة.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.

كلية الاقتصاد المنزلي.

تخصصات جامعة تبوك 1444 طالبة

جامعة تبوك من الجامعات التي تقدم العديد من التخصصات لجميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية. تعطي الجامعة الأولوية للتسجيل لتلبية جميع تطلعاتهم واحتياجاتهم بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم. فيما يلي نستعرض هذه التخصصات التي تقدمها جامعة تبوك للطالبات

تخصصات البرنامج العلمي قسم الكيمياء. قسم الأحياء، قسم الفيزياء. قسم الرياضيات. تخصص المختبرات الطبية.

تخصصات اللغة والتعليم تخصصات اللغات والترجمة. تخصصات اللغة العربية. تخصص في التربية وعلم النفس.

التخصصات الدينية تخصصات الدراسات الإسلامية. التخصصات الشرعية.

التخصصات الإدارية تخصص محاسبة. تخصص علوم الحاسب. تخصص تسويق.

التخصصات المهنية تخصص في الاقتصاد المنزلي. متخصصة في الملابس والمنسوجات.



اختصاصات جامعة تبوك 1444 انتساب

تقدم جامعة تبوك لكل الراغبين في الدراسة أو استكمال العملية العلمية التسجيل للتعلم من خلال نظام الانتساب الذي يتيح للطالب التسجيل في تخصصات الجامعة والدراسة عن بعد. فيما يلي التخصصات

متخصصون باللغات والترجمة وجميع الأقسام الفرعية.

تخصص تسويق.

تخصص في الدراسات الإسلامية.

تخصص اللغة العربية.

متخصص في مجال الإدارة العامة.

شروط القبول بجامعة تبوك 1444

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك مجموعة شروط للقبول في الجامعة للعام الدراسي 1444 هـ. هذه الشروط هي كما يلي

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.

يجب أن تكون شهادة المتقدم حديث التخرج ولا يزيد عمرها عن 5 سنوات.

يجب أن تكون الشهادة الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية معتمدة من وزارة التربية والتعليم السعودية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة.

أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل بناءً على معايير الجامعة.

ألا يكون المتقدم حاصلاً على نفس الدرجة أو درجة أخرى وأن يقتصر عليها.

ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة سواء كانت إدارية أو أكاديمية خلال الفصلين الماضيين.

أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية التي تجريها الجامعة.

التسجيل في جامعة تبوك 1444

يمكن التسجيل في جامعة تبوك للعام الدراسي الجديد 1444 هـ من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى موقع جامعة تبوك ““.

حدد الخيار الأكاديمي.

حدد الخيار لتقديم طلب جديد.

اكتب معلومات وبيانات مقدم الطلب.

اكتب كل الرغبات على أساس الأولوية.

يتم الترشيح من خلال المقارنة بين المتقدمين بناءً على نسبة الثانوية العامة وترتيب الرغبات.

تتم متابعة البوابة الإلكترونية لمعرفة نتيجة القبول.

دليل القبول بجامعة تبوك bdf

يسعى العديد من الطلاب للحصول على دليل القبول في جامعة تبوك والذي يساعدهم على معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بكليات وتخصصات الجامعة، بالإضافة إلى توضيح للمتقدمين كافة المعلومات الخاصة بالشروط والضوابط المعتمدة من قبل الجامعة. عمادة الجامعة نرفق أدناه رابط التحميل المباشر بدليل القبول بجامعة تبوك بصيغة pdf “”.

التواصل مع جامعة تبوك

بالإمكان التواصل مع جامعة تبوك والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بشروط التسجيل وطريقة معرفة النسب المرجحة بالجامعة من خلال التواصل مع عمادة القبول والتسجيل عبر المنافذ التالية

رقم الهاتف 0144473022.

البريد الإلكتروني [email protected]

جامعة تبوك على تويتر “.

عمادة القبول والتسجيل على تويتر بجامعة تبوك “.

جامعة تبوك إنستغرام ““.

سناب شات جامعة تبوك ““.

رابط جامعة تبوك

تعد جامعة تبوك من الجامعات السعودية المتميزة التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، حيث يمكن استخدام الموقع للتعرف على جميع البرامج التي تقدمها الجامعة. رابط جامعة تبوك من خلال الرابط التالي ““.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم المعلومات التفصيلية حول أقل نسبة تقبلها جامعة تبوك 1444 ، و رابط جامعة تبوك ، و كيف يمكنك التواصل مع الجامعة ، و شروط القبول بجامعة تبوك 1444 و اختصاصات جامعة تبوك 1444 انتساب .