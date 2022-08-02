أقل نسبة تم قبولها بجامعة الحدود الشمالية 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على أقل نسبة للقبول في جامعة الحدود الشمالية ، كونها من الجامعات المميزة داخل المملكة العربية السعودية كون أن نسبة القبول يتم نشرها حسب العلامات المتعلقة بالطلاب لكل عام ، و وذلك للإلتحاق بالجامعة وهو ما يتوافق مع النسبة المرجحة للطالب فما هي أقل نسبة تم قبولها بجامعة الحدود الشمالية ، تابعوا معنا .

جامعة الحدود الشمالية، المملكة العربية السعودية

تعد جامعة الحدود الشمالية من أبرز الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست خلال عام 2007 م، قبل حوالي خمسة عشر عامًا، من قبل الملك المؤسس عبد الله. تتوزع فروع الجامعة في عدة مدن أبرزها مدينة عرعر ورفحا والطريف.

أقل نسبة تم قبولها في جامعة الحدود الشمالية 1444

أقل نسبة تم قبولها في جامعة الحدود الشمالية 1444 هي نسبة القبول في كليات عرعر ورفحا وطريف التطبيقية 70٪، حيث أن الكليات التطبيقية هي التي تحصل على أقل هذه النسب وبالتالي فهي فرصة جيدة للقبول. الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على أكثر من ذلك، وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الكليات التي تحصل على معدلات قبول متوسطة تبلغ حوالي 75٪، مثل كلية العلوم والآداب، بالإضافة إلى كلية المنزل. كلية الاقتصاد وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات.

معدلات القبول بجامعة الحدود الشمالية 1443

أعلنت جامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، عن معدلات القبول للكليات المختلفة المتاحة، وذلك على النحو التالي

معدل القبول في الكليات الصحية 90٪

معدل القبول في كلية العلوم الطبية التطبيقية 88٪.

معدل القبول في كلية الصيدلة رفحاء 85٪.

معدل القبول في كلية التمريض 85٪.

معدل القبول في كلية الهندسة 85٪.

معدل القبول في كلية العلوم 75٪.

معدل القبول في كلية التربية 75٪.

معدل القبول في كلية إدارة الأعمال 80٪ لطلبة الثانوية العلمية. 75٪ لطلبة المسار الأدبي.

معدل القبول في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات 75٪.

معدل القبول في كلية الاقتصاد المنزلي 75٪.

معدل القبول في كلية العلوم والآداب برفحاء 75٪.

معدل القبول في كلية العلوم والآداب بالطريف 75٪

نسبة القبول في فرع كلية العلوم والآداب بالعويكرة 75٪.

نسبة القبول في كليات عرعر ورفحا والطريف التطبيقية 70٪.

تاريخ تسجيل جامعة الحدود الشمالية 1444

سبق للجامعة أن أوضحت أنه من المقرر أن يكون موعد تسجيل الطلاب للعام الدراسي الجديد يوم الأحد 2 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م، ونرفق أدناه جدول يوضح تفاصيل موعد التسجيل. كالآتي

الحدث يبدأ التسجيل من التسجيل ينتهي في بدء استقبال الطلبات من خلال البوابة الأحد 02/1/1444 هـ _ 31/7/2022 م الخميس 1/6/1444 هـ – 8/4/2022 م إعلان نتائج الترشيح الاثنين 1444/1/10 هـ _ 2022/8/8 م – تأكيد القبول الاثنين 1444/1/10 هـ _ 2022/8/8 م الأربعاء 1444/1/12 هـ _ 10/8/2022 م نشر ارقام الجامعات الأحد 16/1/1444 هـ _ 14/8/2022 م الاثنين 17/1/1444 هـ _ 15/8/2022 م الأسبوع التمهيدي للسنة التحضيرية وتسجيل الدورة الأحد 23/1/1444 هـ – 8/21/2022 م الخميس 27/1/1444 هـ _ 25/8/2022 م بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول الأحد 02/1/1444 هـ _ 2022/8/8 م _

ما هي شروط التسجيل في جامعة الحدود الشمالية

وتجدر الإشارة إلى أنه من الضروري استيفاء مجموعة من الشروط لجميع الطلاب الراغبين في التسجيل في جامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، ونرفقها على النحو التالي

شرط الحصول على الجنسية السعودية لجميع الطلاب الراغبين في التسجيل في الجامعة.

اجتاز الطالب المرحلة الثانوية بنجاح وربطها بشهادة الثانوية العامة المصدق عليها أو ما يعادلها من داخل أو خارج إقليم المملكة العربية السعودية.

ألا يكون الطالب قد سبق فصله من الجامعة لأسباب تأديبية.

مع مراعاة أنه لم يمر أكثر من خمس سنوات على شهادة الثانوية العامة.

إذا سحب الطالب أوراقه من الجامعة فلا يجوز له التسجيل في الجامعة.

أن يجتاز الطالب اختبار القدرات العامة.

أن الطالب حر في الدراسة.

أن يكون المتقدم حاصلاً على تصريح تعليم إذا كان يعمل في جهة حكومية.

الالتزام بكافة الشروط والقوانين المتعلقة بالجامعة.

الالتزام بأية شروط أخرى تقرها كليات الجامعة.

طرق التواصل مع جامعة الحدود الشمالية

وفرت جامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية العديد من الطرق للتواصل والتواصل مع الجامعة سواء للاستفسار أو الاستفسار، ومن أبرز هذه الأساليب زيارة حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أن تعمل الجامعة على نشر العديد من المعلومات الهامة كإعلان الإجازات ويمكن زيارة الحساب الرسمي وتواريخ التسجيل من خلال الرابط التالي “” مباشرة. طريقة أخرى مباشرة وبارزة هي الاتصال بالجامعة رقم 920000540 للحصول على جميع الإجابات المتعلقة بأسئلتهم.

رابط موقع جامعة الحدود الشمالية

وفرت الجامعة رابطًا لموقعها الإلكتروني يعمل من خلال نشر أهم المعلومات المتعلقة بالجامعة بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة. يعرفها الطالب ويمكن زيارته عبر الرابط التالي “” مباشرة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف أقل نسبة تم قبولها بجامعة الحدود الشمالية 1444 ، و رابط موقع جامعة الحدود الشمالية ، طرق التواصل مع جامعة الحدود الشمالية ، و شروط التسجيل في جامعة الحدود الشمالية .