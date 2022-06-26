أقنعة طبيعية للشعر

أقنعة الشعر الطبيعية – سواء كان تالفًا أو جافًا أو متقشرًا أو متغير اللون، فإننا نعاني جميعًا من مشاكل الشعر من وقت لآخر. تعد الفصول المتغيرة ودرجة الحرارة الداخلية والعناصر الخارجية والأدوات الساخنة من العوامل التي يمكن أن تسبب هذه التغييرات. على الرغم من أنه لا يمكنك تغيير الطقس، يمكنك إصلاح شعرك.

لحسن الحظ، لست مضطرًا للذهاب إلى المتجر أو إضافة منتج تجميل آخر، يمكنك التوجه مباشرة إلى مخزنك للحصول على المكونات اليومية التي يمكنك الوصول إليها من قناع الشعر الذي تصنعه في المنزل لإصلاح الضرر. أدناه، قمنا بتجميع أفضل 7 أقنعة لجميع مشاكل شعرك الكبرى، من فروة الرأس المتهيجة والشعر الباهت إلى التلف والجفاف. شعر لامع ولن تضطر لمغادرة المنزل أبدًا.

# 1 قناع العسل والبيض وخل التفاح

المشكلة الشعر الجاف. إذا شعرت أن شعرك يتقشر قليلًا، جربي قناع العسل بالبيض والتفاح (ACV). تقول ستيفاني براون، كبيرة التلوين في صالون IGK في نيويورك، إنه علاج ترطيب رائع يضيف لمعانًا وتغذية دون أن يثقل كاهل الجوانب.

المقادير 1 ملعقة صغيرة من العسل، بيضة واحدة، 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

الطريقة كل ذلك في وعاء صغير. يمكنك مضاعفة أو تقصير الوصفة حسب طول شعرك. اتركيه لمدة 30 إلى 40 دقيقة قبل الشطف. يعمل هذا العلاج المغذي على جميع أنواع الشعر.

# 2 قناع بزيت جوز الهند والسكر والزيوت العطرية

المشكلة إذا بدأت الرقائق في الظهور على فروة رأسك عندما تنخفض درجة الحرارة، فقد يكون ذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة منزلك وتجفيف بشرتك، كما يقول Paul Cucinello، المصمم الشهير ومالك Cucinello Studio NYC. فروة رأسك ليست استثناء. يساعد علاج التقشير هذا على إزالة وتقليل التقشر ومضاعفة كمقشر رائع للوجه.

المقادير ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند الخام غير المكرر، 4 ملاعق صغيرة من السكر الخام، 5 قطرات من زيت النعناع، قطرتان من زيت شجرة الشاي.

الطريقة في وعاء صغير، اخلطي المكونات معًا. باستخدام أصابعك أو فرشاة تلوين الشعر، ضعي المزيج مباشرة على قسمين من الشعر النظيف والمبلل في الحمام. بمجرد وضعه بالتساوي، دلكي بلطف لمدة 1-3 دقائق، ثم اربطي شعرك للخلف واتركيه يستحم.

يقول كوسينيلو إن السكر الموجود في هذا المقشر محلي الصنع يتحلل إلى حمض الجليكوليك، الذي يذيب خلايا الجلد الميتة. زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية وله خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد زيت النعناع على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وزيت شجرة الشاي مضاد للفطريات ومضاد للميكروبات والبكتيريا.

# 3 قناع العسل وخل التفاح وزيت جوز الهند

المشكلة الحفاظ على الشعر رطبًا وصحيًا دائمًا يجعل شعرك يبدو أفضل، كما يقول براون. عندما تبدأ الخيوط في فقدان لمعانها، استخدم قناع خل التفاح للحصول على دفعة قوية.

المكونات عسل عضوي خام متساوي مع خل التفاح وزيت جوز الهند.

الطريقة ضعي المزيج على شعر مبلل واتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم اغسليه بالشامبو. مناسب لجميع أنواع الشعر ويساعد على تثبيت اللون.

# 4 أقنعة طبيعية للشعر قناع القرفة وزيت جوز الهند

المشكلة الشعر لا ينمو. جرب قناعًا مصنوعًا من القرفة – من المعروف أن التوابل المضادة للميكروبات تعزز الدورة الدموية وتعزز نمو الشعر وقوته، كما تقول Liana Zingarino، مصففة الشعر في صالون John Frieda في Serge Normant في مدينة نيويورك.

المكونات القرفة وزيت جوز الهند بكميات متساوية.

الطريقة تخلط المكونات جيدا. ضعي القناع على جذور وأجزاء الشعر ودلكي فروة رأسك. اتركيه لمدة 30-45 دقيقة ثم اشطفيه. افعل هذا القناع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

# 5 ماسكات طبيعية للشعر الشاي الأخضر وخل التفاح

المشكلة تهيج فروة الرأس. على الرغم من أن الشاي الأخضر يحتوي على قائمة من الفوائد الصحية، إلا أنه يمكنك إضافة مهدئ لفروة الرأس إلى القائمة، كما يقول ميس سالتزمان، مصفف الشعر في Salon AKS في نيويورك. مع مضادات الأكسدة والمغذيات، هذا المكون القوي يهدئ ويعيد التوازن إلى فروة الرأس المتهيجة. زيت النعناع هو المكمل المثالي. له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تهدئة وترطيب فروة الرأس الجافة.

المقادير 1 كوب شاي أخضر، 2 قطرات زيت نعناع، 1 ملعقة كبيرة خل تفاح.

طريقة الاستخدام يُمزج جيدًا مع تدليك فروة الرأس ويترك لمدة خمس دقائق على الأقل قبل الشطف

# 6 ماسك بياض البيض والليمون

المشكلة “إذا كنت تميل إلى أن يكون لديك شعر دهني، فإن قناع البيض يمكن أن يصنع المعجزات”، كما يقول سالتزمان. يحتوي البيض فقط على إنزيمات البروتين التي تساعد في إزالة الدهون الزائدة.

المقادير 1 بياض بيضة، عصير نصف ليمونة.

طريقة الاستخدام افرد الشعر من الجذور إلى الأطراف واتركه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة – كلما كان ذلك أفضل. يشطف بالماء الفاتر وليس الساخن!

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# 7 قناع الأفوكادو والبيض وزيت الزيتون

المشكلة يمكن أن يتضرر شعرك من عدة مصادر استخدام أدوات التصفيف، البيئة، صبغ الشعر والمزيد. الخبر السار يمكن أن يكون ثابتًا.

يوصي Zingarino بزيت الزيتون وقناع الأفوكادو. وقالت “مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية، توفر معالجة الشعر هذه القوة المطلقة واللمعان لشعرك”. كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة، وهو أمر رائع بشكل خاص لسكان المدن. يعتبر Joel Warren من The Salon Project من أشد المعجبين بقناع الأفوكادو لأنه “يساعد على تجديد وترطيب فروة الرأس.”

المقادير نصف حبة أفوكادو، بيضة، ملعقة كبيرة زيت زيتون وملعقة عسل.

الطريقة ضعيه على الشعر المبلل بأطراف الأصابع، ابدئي من الأسفل واتجهي لأعلى. يقترح وارن لف شعرك في كعكة وتغطيته بقبعة استحمام. للمساعدة في تنشيط المكونات، قم بتجفيف الشعر المغطى بقبعة الاستحمام لمدة 10 دقائق. ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه في الحمام.

أقنعة شعر طبيعية