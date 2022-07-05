أعلنت فوربس الشرق الأوسط عَنّْ قائمة أقوى الرؤساء التنفِيْذيين فِيْ الشرق الأوسط 2022، والتي تضم 100 من قادة الأعمال من 26 جنسية مختلفة.

تصدرت الإمارات قائمة فوربس هذا العام بـ19 من الرؤساء التنفِيْذيين، تليها مصر بـ16 من قادة الأعمال والسعودية بـ 15 من قادة الأعمال.

وتصدر الرؤساء التنفِيْذيون فِيْ قطاع الخدمات المصرفِيْة والمالية القائمة بـ 27 رئيسًا تنفِيْذيًا، يليهم قادة قطاع الاتصالات بـ 8 رؤساء، ثم 7 قادة فِيْ كل من قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية. تبلغ قيمة الشركات المدرجة فِيْ القائمة أكثر من 5 تريليونات دولار، وبلغت الإيرادات أكثر من تريليون دولار العام الماضي.

وفقًا لمجلة فوربس، فإن الرئيس التنفِيْذي هُو حجر الأساس لأي منظمة أو منظمة طموحة تسعى إلَّى القيادة واستدامة الأعمال، وغالبًا ما يكون الرئيس التنفِيْذي مسؤولاً عَنّْ نجاح أو فشل الشركة التي يقودها، بغض النظر عَنّْ البيئة الاقتصادية وظروف السوق وعوامل أخرى . وقد أصبح هذا واضحًا فِيْ منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد التحسن فِيْ تطبيق مبادئ الحوكَمْة خلال السنوات الماضية، وميل العديد من الشركات إلَّى الفصل بين الملكية والإدارة.

زاد هذا الاتجاه أيضًا بقوة من جانب الشركات المملوكة للدولة، حيث يتم الآن توحيد قطاعات مثل الدفاع والمرافق وإدراجها فِيْ الأسواق المالية، مما يجعل الرؤساء التنفِيْذيين يركزون بشكل أساسي على العوائد طويلة الأجل من خلال الابتكار واستخدام التكنولوجيا والتنفِيْذ. الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكَمْة الشركات.

اعتمدت مجلة فوربس فِيْ منهجيتها فِيْ إعداد القائمة على العوامل التالية

تأثير الرئيس التنفِيْذي والشركة على المجتمع والدولة والأسواق التي يشرفون عليها.

خبرة الرئيس التنفِيْذي فِيْ منصبه الحالي بالإضافة إلَّى خبرته العامة.

حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية.

– إنجازات وأداء الرئيس التنفِيْذي فِيْ العام الماضي.

– الابتكارات والمبادرات التي نفذها الرئيس التنفِيْذي.

قيادة إماراتية

الإماراتيون يتصدرون قائمة أقوى الرؤساء التنفِيْذيين فِيْ الشرق الأوسط لهذا العام بـ19 رئيسًا تنفِيْذيًا. جاء العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” الدكتور سلطان بن أحمد الجابر فِيْ المرتبة الأولى فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

سلطان الجابر هُو الرئيس التنفِيْذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) منذ عام 2016. وهِيْ واحدة من أكبر منتجي الطاقة فِيْ العالم التي تأسست عام 1971، وتبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية 4 ملايين برميل من النفط و 11 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. تضم المجموعة 19 شركة تعمل فِيْ مجال الاستكشاف والإنتاج والتخزين والتكرير والتجارة وتطوير المنتجات البتروكيماوية. الجابر هُو أيضًا عضو فِيْ مجلس الوزراء فِيْ الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة المعَنّْي بتغير المناخ.

احتل أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي لمجموعة طيران الإمارات، المرتبة الثانية فِيْ دولة الإمارات على قائمة فوربس. أحمد بن سعيد آل مكتوم هُو رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات ورئيس دائرة الطيران المدني فِيْ دبي منذ عام 1985. واليوم، يشرف على أكثر من 85219 شخصًا. بينما سجلت المجموعة إيرادات بلغت 18.1 مليار دولار، وأصول تقدر بنحو 44.7 مليار دولار للعام المالي 2022/22. تطير طيران الإمارات إلَّى 140 وجهة حول العالم وتشغل أسطولاً يضم أكثر من 262 طائرة. آل مكتوم هُو رئيس مجلس إدارة مطارات دبي وبنك الإمارات دبي الوطني ومؤسسة دبي للطيران والفضاء وألاينس للتأمين والمجلس الأعلى للطاقة فِيْ دبي.

والثالث بين أقوى الرؤساء التنفِيْذيين الإماراتيين فِيْ الشرق الأوسط خلال عام 2022، سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “موانئ دبي العالمية”. انضم بن سليم إلَّى DB World فِيْ عام 1982. وتحت قيادته، تحولت الشركة من مشغل موانئ إلَّى شركة لوجستية شاملة. زادت عائدات الشركة بنسبة 26.3٪ فِيْ عام 2022، لتصل إلَّى 10.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 8.5 مليار دولار أمريكي فِيْ عام 2022. فِيْ يناير 2022، وقعت شركة DB World اتفاقية شراكة لمدة 3 سنوات مع اليونيسف، لدعم مبادرة Kovacs التي تعمل على تحقيقها 2 مليار جرعة من لقاح الفِيْروس التاجي المتاحة للبلدان التي يصعب الوصول إليها بحلول عام 2022. فِيْ نوفمبر 2022، وقعت اتفاقية مع هِيْئة الاستثمار الإندونيسية (INA) لاستثمار 7.5 مليار دولار بشكل مشترك فِيْ تطوير الموانئ فِيْ الدولة الواقعة فِيْ جنوب شرق آسيا. بن سليم هُو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة فِيْ دبي.

15 من قادة الأعمال السعوديين

كان للمملكة العربية السعودية حضور فريد على قائمة مجلة فوربس لأقوى الرؤساء التنفِيْذيين فِيْ الشرق الأوسط 2022 ؛ حصل أمين حسن الناصر، الرئيس والمدير التنفِيْذي لشركة أرامكو، على المرتبة الأولى والأولى فِيْ المملكة العربية السعودية.

يدير الناصر أحد أكبر موردي النفط الخام فِيْ العالم منذ عام 2015. وقاد إدراج أرامكو السعودية فِيْ السوق المالية السعودية (تداول) فِيْ عام 2022، حتى ارتفعت قيمتها السوقية إلَّى 2.3 تريليون دولار فِيْ 13 يونيو 2022.

فِيْ عام 2022، استحوذت الشركة على 70٪ من شركة سابك. فِيْ العام التالي، بلغت عائداتها 400.5 مليار دولار، وتقدر أصولها بـ 576.7 مليار دولار. الناصر هُو أيضا عضو فِيْ المجلس الاستشاري الدولي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس الأعمال الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمجلس الاستشاري للرئيس. والرئيس التنفِيْذي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكذلك مجلس جي بي مورجان الدولي.

حصل على المركز الثاني فِيْ المملكة العربية السعودية، يوسف بن عبدالله البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). قاد البنيان شركة سابك منذ عام 2015. وقبل ذلك، شغل عدة مناصب فِيْ الشركة، بما فِيْ ذلك المدير المالي. سابك هِيْ واحدة من أكبر الشركات المصنعة للبتروكيماويات فِيْ العالم، وتعمل فِيْ أكثر من 50 دولة، ويعمل بها أكثر من 31000 موظف. وبلغت إيراداتها 46.6 مليار دولار فِيْ عام 2022 بينما تجاوزت أصولها 84.9 مليار دولار. بينما تمتلك أرامكو السعودية 70٪ من أسهم الشركة، يتم تداول الأسْهُمْ المتبقية فِيْ السوق المالية السعودية (تداول). تمتلك (سابك) 66 موقعًا للتصنيع والتركيب فِيْ الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والأمريكيتين، وتنتج حوالي 95 منتجًا جديدًا سنويًا.

وفِيْ المملكة العربية السعودية، تم تصنيف وليد عبدالله المقبل، الرئيس التنفِيْذي لمصرف الراجحي. شغل المُقبل منصبه الحالي منذ بداية عام 2022، وقبل ذلك شغل منصب رئيس العمليات والمدير المالي لمصرف الراجحي. ويعمل فِيْ البنك أكثر من 9360 ألف موظف ولديه 521 فرعا فِيْ السعودية والكويت والأردن وماليزيا. وحقق البنك عائدات بقيمة 7.1 مليار دولار، وأرباحًا بقيمة 3.9 مليار دولار، وأصولًا بقيمة 166.3 مليار دولار فِيْ عام 2022. وفِيْ أبريل 2022، تبرع مصرف الراجحي بـ 1.9 مليون دولار للحملة الوطنية السعودية للأعمال الخيرية. والمقبل هُو أيضًا عضو فِيْ مجلس إدارة شركة تكافل الراجحي، ورئيس مجلس إدارة شركتي إمكان للتمويل ونيوليب.

وجود مصري تنافسي واسع النطاق

يأتي المصريون فِيْ المركز الثاني بـ16 قائدا على قائمة أقوى الرؤساء التنفِيْذيين فِيْ الشرق الأوسط 2022، والتي أعلنت عَنّْها مجلة فوربس اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022.

احتل الفريق أسامة ربيع رئيس مجلس الإدارة وعضو هِيْئة قناة السويس المرتبة العاشرة بين أقوى الرؤساء التنفِيْذيين فِيْ الشرق الأوسط لهذا العام والأول من مصر.

تأسست هِيْئة قناة السويس عام 1956 لإدارة وصيانة وتحسين عمليات قناة السويس. وهِيْ تتبع رئيس الوزراء المصري مباشرة، وتوظف 14 ألف شخص. فِيْ عام 2022، سجلت القناة أعلى إيرادات سنوية فِيْ تاريخها بقيمة 6.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.8٪ مقارنة بعام 2022. وفِيْ نفس العام، تم شحن أكبر حمولات صافِيْة بلغت 1.3 مليار طن عبر قناة السويس، و 20694 سفِيْنة عبرت. تولى ربيع دوره الحالي بموجب مرسوم رئاسي عام 2022.

حاتم دويدار هُو الرئيس التنفِيْذي لمجموعة & e، المعروفة سابقًا باسم مجموعة اتصالات. يقود دويدار مجموعة & e منذ عام 2022. فِيْ ذلك الوقت، زادت القيمة السوقية للبنك بنسبة 150.3٪ من 33.2 مليار دولار فِيْ أبريل 2022 إلَّى 83.1 مليار دولار فِيْ أبريل 2022. كَمْا استحوذت المجموعة أيضًا على حصة بنك دبي الإسلامي البالغة 50.01٪ فِيْ بنك دبي الإسلامي. الخدمات المالية الرقمية فِيْ ديسمبر 2022، وبذلك تصل ملكية المجموعة إلَّى 100٪. كَمْا استحوذت أيضًا على 9.8٪ من مجموعة فودافون فِيْ المملكة المتحدة فِيْ مايو 2022 مقابل 4.4 مليار دولار، وفقًا لتقارير صحفِيْة. يعمل دويدار فِيْ مجالس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، اتصالات المغرب، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وفِيْ المركز الحادي والأربعين على القائمة محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر. يترأس الإتربي بنك مصر، الذي توظف أكثر من 22000 شخص منذ عام 2015. هذا العام، استثمر الإتربي 80.5 مليون دولار فِيْ بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afrixim Bank) ليصبح أكبر مساهم غير سيادي. ثم، فِيْ أبريل 2022، دخل البنك فِيْ شراكة مع Google لإطلاق برنامج تدريبي يستهدف الشركات الصغيرة فِيْ مصر. الإتربي هُو أيضًا رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك المصرية وشركة إيجيبت كابيتال للاستثمارات.