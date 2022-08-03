أقوى السيارات المستعملة للبيع بمواصفات وجودة عالية بالسَعُودِيْة

أقوى السيارات المستعملة المتاحة للشراء تمتلك أسواق المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من السيارات المستعملة الأقل تكلفة وبأسعار معقولة للعديد من الفئات الاجتماعية، لذلك نتحدث عن أفضل السيارات المعروضة للبيع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة هذه الأيام فِيْ منشورنا الذي هُو تمتاز بقدراتها المتقدمة فقد وجدنا أن الطلب على السيارات المستعملة مرتفع وربما أكثر من السيارات الجديدة خاصة فِيْ ظل المناخ الاقتصادي الحالي حيث لا يستطيع كثير من الناس شراء سيارات جديدة بأسعار جامدة تتجاوز مائة ألف. ريال سعودي. سنناقش بعض السيارات المستعملة حالياً فِيْ السوق مع مواصفاتها وأسعارها فِيْ السوق الحالي.

سيارات للبيع فِيْ السَعُودِيْة

هُوندا سيفِيْك 2008 أولا

تم تصنيع السيارة وطرحها فِيْ الأسواق فِيْ بداية عام 2008 وتمكنت من الوصول إلى جميع الأسواق فِيْ الربع الثاني من نفس العام. مميزاته كالتالي –

السيارة قيد البحث بـ 20.000 ريال سعودي.

المظهر الخارجي للسيارة أبيض اللون ولها أربعة أبواب تؤدي وَظْائِفْها الأساسية.

2. تويوتا كورولا 2022

أما بخصوص تويوتا كورولا فقد اكتسبت شهرة منذ أن بدأت تويوتا بيع سيارات كورولا، ومن أهم مميزاتها –

يتم تضمين تكلفة الاتصال أو إرسال رسالة WhatsApp إلى الرقم المشترك فِيْ الصورة فِيْ سعر السيارة الذي يباع بشكل منفصل.

المنصة لها أربعة أبواب ويبلغ ارتفاعها 43000 لافتة، واللون الخارجي أبيض.

السيارة سليمة وظيفِيْا ولها علبة تروس أوتوماتيكية.

3. 2005 نيسان باثفايندر

سيارات نيسان من بين أفضل السيارات المعروفة فِيْ الأسواق المحَلْية والدولية.

وهذه أهم مواصفات السيارة

السيارة معروضة للبيع فِيْ تبوك مقابل 17،000 ريال سعودي. للمزيد من المعلومات

تم تقديمه فِيْ عام 2005 بأبواب متعددة وعلبة تروس أوتوماتيكية.

2001 مرسيدس بنز الشكل السيارة

تحظى سيارات مرسيدس-بنز بشعبية كبيرة ويزداد الطلب عليها بين المشترين.

تشمل جميع ميزات السيارة ما يلي –

0509958851

السيارة من طراز S320 وتم تقديمها فِيْ عام 2001.

يتم تحديد سعر بيع السيارة من خلال المناقشات مع المالك حول الرقم.

يقع فِيْ مدينة جدة ويعمل بكفاءة وله أربع بوابات.

اللون الخارجي للسيارة أسود لامع وناقل الحركة أوتوماتيكي.

مازدا 6 2016

بالإضافة إلى كون Mazda من الشركات التي يلجأ إليها الكثير من المشترين، تعد سيارات Mazda من بين الطرازات المتميزة فِيْ السوق، ومن أهم مواصفات السيارات