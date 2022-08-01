أقوى العروض من أسواق عبد الله العثيم على مقاضيك الشهرية

استمتع مع أسواق عبد الله العثيم واحصل على جميع الرسوم الشهرية وجميع المستلزمات الخاصة بك، حيث يقدم العثيم مول هذا الأسبوع أقوى الخصومات على مجموعة متنوعة من المنتجات، حيث يمكنك الحصول على اللحوم الحمراء الطازجة وأكياس الدجاج وأكياس الخضار والفواكه الطازجة والبقالة من الزيوت والسكر . والمحميات وغيرها الكثير. منتجات بأسعار تنافسية، ويمكنك الحصول على العديد من شاشات التلفزيون المختلفة الأحجام، والهُواتف المحمولة الذكية، وأدوات المطبخ والعديد من المنتجات الأخرى فِيْ كتيب التخفِيْضات بأسعار مخفضة، والصفقات سارية من 27 يوليو. الموافق الأربعاء 2 أغسطس، الموافق الثلاثاء أو حتى نفاد الكَمْية.

أسواق عبد الله العثيم

احصل على ميكروويف كيون ديجيتال بسعة 20 لترًا بسعر 219 ريالًا بدلًا من 249 ريالًا للقطعة الواحدة.

كَمْا تحصل على مضرب بيض مع خلاط كولين بسعر 89 ريال بدلاً من 110 ريال للقطعة.

اشتري مقلاة هُومر الكهربائية بسعة 2.6 لتر فقط بسعر 185 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال سعودي للقطعة الواحدة.

يمكنك أيضا الحصول على محضر طعام JVC Pro متعدد الأغراض مقابل 205 ريال للقطعة فقط بدلا من 289 ريال.

طباخ أرز كيون بسعة 1.8 لتر بسعر 110 ريال بدلاً من 149 ريال للقطعة.

شراء غلاية مياه ATC بسعة 1.8 لتر بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 115 ريال للقطعة الواحدة.

عروض مركز العثيم للتسوق

اشتري تلفزيون Arro LED سمارت مقاس 55 بوصة بسعر 1،329 ريال فقط بدلاً من 1،699 ريال للقطعة.

بالإضافة إلى ذلك، احصل على شاشة Arrow LED بحجم 32 بوصة بسعر 379 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي لكل جهاز لوحي.

كَمْا يمكنك شراء شاشة سمارت أرو إل إي دي قياس 50 بوصة بسعر 1149 ريال سعودي بدلاً من 1399 ريال سعودي للكَمْبيوتر اللوحي.

سعر الجهاز اللوحي Lava M100 هُو 435 ريال سعودي للقطعة الواحدة.

اشتري هاتف Samsung A13 بسعر 665 ريال سعودي للقطعة الواحدة.

احصل على هاتف Hisense E50 فقط بسعر 465 ريال سعودي للقطعة الواحدة.

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