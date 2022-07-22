أقوى العروض والخصومات من لولو هايبر ماركت

الهدايا لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع العديد من العروض والخصومات الحصرية على جميع احتياجاتك وجميع منتجاتك المفضلة، كل ذلك بأسعار لا تتجاوز 10، 20، 30 ريال سعودي، حيث يمكنك الحصول على الأسماك الطازجة بأنواعها واللحوم الحمراء الطازجة والدجاج الطازج وأنت يمكن أيضًا الحصول على الفواكه والخضروات الطازجة والسلع المعلبة، كَمْا يقدم Lulu Hyper العديد من الخصومات على ملحقات الهاتف ولعب الأطفال والأجهزة المنزلية والعديد من الأشكال المختلفة للملابس عالية الجودة والعديد من المنتجات الأخرى التي يمكنك التعرف عليها عند زيارة Lulu Hypermarket أو بقراءة الأسطر التالية.

عروض لولو هايبر ماركت

أحصل على سمك الدنيس المستزرع فقط ب 30 ريالا بدلا من 42.95 ريال للكيلو.

اشتري سمك الشعر الصغير الطازج مقابل 10 ريال بدلاً من 14.95 ريال للكيلو.

بالإضافة إلى ذلك، احصل على سمك سيلفر بارا بسعر 15 ريالًا سعوديًا لكل 2 كجم بدلاً من 17.90 ريال سعودي.

كَمْا يمكنك الحصول على اللحم المحَلْي على العظم بسعر 25 ريالا بدلا من 29.95 ريال للكيلو وتوفِيْر 4.95 ريال.

كَمْا تحصل على قطع لحم ضأن إثيوبية بسعر 20 ريال بدلاً من 23.45 ريال.

هايبر لولو

بصل متوسط ​​سعودي 3 أكياس بسعر 10 ريال بدلاً من 26.25 ريال ويوفر 16.25 ريال.

احصل على 5 عبوات ثوم صيني صغير مقابل 10 ريال سعودي فقط بدلاً من 18.75 ريال سعودي.

كَمْا يمكنك شراء تفاح رويال جالا / تفاح أخضر / تفاح فلفل أحمر بوزن 1.5 كجم لكل سلة فقط ب 10 ريال بدلاً من 14.75 ريال للقطعة الواحدة.

ماندارين فالي جولد جنوب أفريقيا بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 23.90 ريال للكيلو.

احصل أيضًا على Cherry Candy Crow Tomato / Cherry Tomato Cluster المملكة العربية السَعُودِيْة بسعر 5 ريال بدلاً من 7.95 ريال سعودي.

عروض اللولو