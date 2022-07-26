أقوى تلميح فِيْ التاريخ.. اتفاق بين النصر والاتحاد فِيْ قضية حمدالله

وخرج الصحفِيْ الرياضي عدنان جستينيا بجدل “غير مباشر”، على صلة بقضية النصر، ضد نادي الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول السابق.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة عائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، مع إرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بما فِيْ ذلك مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية عقد اللاعب مع اللاعب. قلعة العالم.

* مصالحة الاتحاد والنصر فِيْ قضية الحمد الله

وكتبت جاستيني فِيْ تغريدة عبر حسابها على موقع المدونات الصغيرة “تويتر” “علاقة الكبار تحكَمْها الكلمة والفعل والثقة المتبادلة مهما حاول الطرفان تعطيل هذه العلاقة أو ممارسة تافهة للإساءة”. انها.”

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وأضاف الكاتب الرياضي “معادن الكبار تظهر لحظة القرار والعزم، و (خرابيط) لن تؤثر عليهم”.

وربط المشجعون السعوديون هذه التغريدة بإمكانية “مصالحة” النصر والوحدة، فِيْ قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

يشار إلَّى أن نادي النصر نفى فِيْ أكثر من مناسبة “المصالحة” مع الاتحاد، معلنا تمسكه بنيل حقوقه كاملة.