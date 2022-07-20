أقوى عروض التوفِيْر من لولو هايبر ماركت السَعُودِيْة على مختلف الأجهزة بخصومات أكثر من مذهلة لا تفوتها LULU

تعد متاجر لولو هايبر ماركت فريدة من نوعها مع مجموعة متنوعة من العروض المذهلة والخاصة على العديد من الأدوات الرئيسية فِيْ أقوى مهرجان خصم يمكنك العثور عليه فِيْ صالات عرض لولو الحصرية. حيث نقدم لكَمْ مئات الأدوات فِيْ أكبر وأكبر مجلة مميزة وهِيْ مجلة اللولو السَعُودِيْة هايبر. كَمْا أن لديها منتجات غذائية متنوعة ومميزة بأسعار لا تقبل المنافسة. لا تفوتها. سارع / اشتري قبل نفاد العرض.

أفضل عروض لولو هايبر ماركت على الهُواتف الذكية بخصومات لا تصدق

يتوفر هاتف Samsung Galaxy S21 FE فِيْ متاجر الجيل الخامس المزودة بشبكة 5G ونظام تشغيل الهاتف هُو Android 11. ويحتوي الهاتف على شاشة 6.8 بوصة و 8 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي. بسعر 2،299 ريال بدلاً من 2،999 ريال وتوفِيْر 700 ريال.

احصل على خصم 100 ريال على الهاتف Samsung Galaxy A53 من الجيل الخامس، ونظام التشغيل Android 12. بينما تبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية 128 جيجا بايت. بسعر 1499 ريالا بدلا من 1599 ريالا.

خصومات لولو هايبر ماركت على الإكسسوارات

خصم 40 ريال على Huawei Smart Bracelet 6 بسعر 189 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال سعودي.

احصل على خصم 80 ريالاً على سماعة Huawei FreeBuds S4i Bluetooth بسعر 249 ريال بدلاً من 329 ريال.

اشتر Xiaomi مشغل وسائط عالي الدقة بجهاز تحكَمْ عن بعد بسعر 179 ريالاً بدلاً من 229 ريالاً.

عروض لولو هايبر على أحدث أجهزة الكَمْبيوتر المحمولة بأسعار لا تصدق