أقوى عروض السيف غاليري لصيف 2022 على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

أقوى صفقات معرض السيف لصيف 2022 على الأجهزة المنزلية والأجهزة المنزلية، وخصومات تصل إلى 50٪، على مجموعة متنوعة من أدوات المطبخ التي تساعد ربة المنزل على أداء مهامها اليومية براحة بال وسهُولة، بالإضافة إلى المطبخ. والأواني الفخارية التي تجعلها تشعر وكأنها ملكة متوجة فِيْ مطبخها، وتحضر أفضل الأصناف وألذ الوجبات، ويمكنك الرجوع إلى جميع العروض والتخفِيْضات الحصرية لـ Al-Saif Gallery، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، والتي يمكنك من خلالها التسوق أيضًا عبر الانترنت.

أقوى عروض معرض السيف للأجهزة المنزلية

تقدم مجموعة السيف غاليري أقوى العروض وخصومات بنصف السعر بمناسبة الصيف واستمرار عروض عيد الفطر على أجهزة المطبخ المختلفة.

مغذي Edison اللاسلكي متوفر بأكثر من لون أنيق بسعة 800 مل بسعر 180 ريال سعودي بدلاً من 359 ريال سعودي.

عجانة إديسون بيسك بلس 6.5 لتر استيل سعرها 310 ريال بدلا من 619 ريال.

عصارة إديسون استانلس ستيل سعة 1 لتر سعرها 275 ريال بدلاً من 549 ريال.

قدر ضغط كهربائي مع قلاية هُوائية من اديسون بسعر 400 ريال بدلاً من 799 ريال.

وعرض قوي على قلاية إديسون جامبو الهُوائية بسعة 8.2 لتر بقوة 1800 وات فقط بسعر 444 ريال سعودي بدلاً من 888 ريال.

فرن إديسون الكهربائي والقلاية الهُوائية 16 وظيفة، سعة 14.5 لتر، متوفر فقط بلون الخشب الراقي، بسعر 500 ريال بدلاً من 999 ريال.

كيتشن ماشين اديسون، 1.8 لتر، متعدد الوَظْائِفْ، بسعر 333 ريال بدلاً من 666 ريال.

كبة اديسون لاسلكي للخضروات، سعة 1 لتر، بقوة 200 وات، بسعر 100 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال.

بوتاجاز اديسون كهرباء، قرص تحكَمْ، مقاس 40 سم، بسعر 244 ريال بدلاً من 488 ريال.

عروض الأجهزة المختلفة

يقدم Al-Saif Gallery خصومات كبيرة هذا الأسبوع على مجموعة واسعة من قوارير الترمس وأدوات الطهِيْ وأدوات المائدة، بالإضافة إلى أفضل أطقم الأواني الزجاجية. هنا لديك أفضل هذه العروض.

طقم فناجين قهُوة عربي بورسلان أزرق بخط ذهبي بسعر 33 ريالا بدلا من 65 ريالا.

طقم داتا وأكواب 24 قطعة، متوفر باللون الأخضر المموج بالذهب بسعر 109 ريال بدلاً من 218 ريال.

السيف جاليري، طقم سكاكين مموجة بيد واحدة، سعره 12 ريالاً سعودياً بدلاً من 24 ريالاً.

دلة تميم بني مطفِيْ بمقبض ذهبي، سعة 0.35 لتر، بسعر 48 ريالاً سعودياً بدلاً من 96 ريالاً.

طقم فناجين قهُوة اسود بخط ذهبي عدد 12 قطعة سعره 70 ريالا بدلا من 139 ريالا.

علبة خبز بغطاء وقاعدة ذهب بسعر 65 ريال بدلاً من 129 ريال.